https://sputnikarabic.ae/20230218/الجيش-الروسي-يوزع-25-طن-من-المساعدات-الطبية-في-حلب-لضحايا-الزلزال-1073673892.html

الجيش الروسي يوزع 2.5 طن من المساعدات الطبية في حلب لضحايا الزلزال

الجيش الروسي يوزع 2.5 طن من المساعدات الطبية في حلب لضحايا الزلزال

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن قواتها في سوريا قدمت أكثر من 2.5 طن من الأدوية لمساعدة المستشفيات في مدينة حلب. 18.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-18T03:35+0000

2023-02-18T03:35+0000

2023-02-18T03:35+0000

روسيا

الجيش الروسي

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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: " قدمت القوات الروسية في الجمهورية العربية السورية أكثر من 2.5 طن من الأدوية لمساعدة المستشفيات في مدينة حلب".وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه تم تقديم المساعدة إلى المستشفى العسكري السوري ومستشفى الجامعة الحكومية، حيث "يتم علاج المواطنين المتضررين من الزلزال".في سياق متصل، وصلت أول دفعة تبرعات تزن 7 أطنان ونصف، جُمعت في إطار الحملة التي أطلقتها وكالة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا على خلفية الزلزال، يوم الخميس الماضي، إلى مطار حميميم العسكري في سوريا.وتتواجد شحنة المساعدات الإنسانية في الوقت الحالي في أحد المستودعات التابعة لقاعدة حميميم العسكرية، بانتظار إرسالها إلى المناطق المتضررة.وتقوم وكالة "سبوتنيك" منذ أسبوع بجمع التبرعات الإنسانية لدعم المتضررين في سوريا على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد، حيث تعتبر الدفعة التي وصلت إلى سوريا هي الدفعة الأولى فقط، حيث ستصل دفعةة ثانية.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس "ريختر"، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري؛ فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة.وقدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، يصل زهاء 23 مليون شخص.

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