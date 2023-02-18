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الخارجية الفرنسية تعلن عن التسليم الوشيك لمزيد من مدافع "قيصر" إلى أوكرانيا
الخارجية الفرنسية تعلن عن التسليم الوشيك لمزيد من مدافع "قيصر" إلى أوكرانيا
أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية لأوكرانيا التسليم الوشيك لمزيد من مدافع "قيصر" ذاتية الحركة. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T08:29+0000
2023-02-18T08:34+0000
العالم
رصد عسكري
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أعلنت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا في مؤتمر ميونيخ للأمن أن كييف يمكن أن تعتمد على عمليات التسليم السريعة لحوامل المدفعية ذاتية الدفع "قيصر".خاطبت الوزيرة نائب رئيس الوزراء لإعادة إعمار أوكرانيا ألكسندر كوبراكوف، قائلة: "ستحصل على مدافع قيصر ذاتية الدفع إضافية قريبًا، لأننا ننتج الآن بشكل أسرع".وأضافت كولونا أنه يتعين على جميع الدول في أوروبا تكييف اقتصاداتها مع الإنتاج المتسارع للأسلحة.في وقت سابق، في 13 فبراير/شباط، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الدنمارك قد أرسلت جميع مدافع قيصر ذاتية الدفع المتاحة للمملكة لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية.في 19 يناير/كانون الثاني، أرسلت الدنمارك إلى أوكرانيا 19 منشأة مدفعية فرنسية ذاتية الدفع "قيصر". وأشار إيلمان ينسن، وزير الدفاع الدنماركي إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية بحاجة ماسة إلى المنشآت، على الرغم من "المشكلات الفنية".
https://sputnikarabic.ae/20230120/باحث-إرسال-مدافع-قيصر-إلى-أوكرانيا-يحرم-الدنمارك-من-عنصر-دفاعي-مهم-1072492733.html
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العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

الخارجية الفرنسية تعلن عن التسليم الوشيك لمزيد من مدافع "قيصر" إلى أوكرانيا

08:29 GMT 18.02.2023 (تم التحديث: 08:34 GMT 18.02.2023)
© AFP 2023 / NICOLAS TUCATمدفع قيصر الفرنسي
مدفع قيصر الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
© AFP 2023 / NICOLAS TUCAT
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أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية لأوكرانيا التسليم الوشيك لمزيد من مدافع "قيصر" ذاتية الحركة.
أعلنت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا في مؤتمر ميونيخ للأمن أن كييف يمكن أن تعتمد على عمليات التسليم السريعة لحوامل المدفعية ذاتية الدفع "قيصر".
خاطبت الوزيرة نائب رئيس الوزراء لإعادة إعمار أوكرانيا ألكسندر كوبراكوف، قائلة: "ستحصل على مدافع قيصر ذاتية الدفع إضافية قريبًا، لأننا ننتج الآن بشكل أسرع".
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باحث: إرسال مدافع "قيصر" إلى أوكرانيا يحرم الدنمارك من عنصر دفاعي مهم
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وأضافت كولونا أنه يتعين على جميع الدول في أوروبا تكييف اقتصاداتها مع الإنتاج المتسارع للأسلحة.
في وقت سابق، في 13 فبراير/شباط، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الدنمارك قد أرسلت جميع مدافع قيصر ذاتية الدفع المتاحة للمملكة لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية.
في 19 يناير/كانون الثاني، أرسلت الدنمارك إلى أوكرانيا 19 منشأة مدفعية فرنسية ذاتية الدفع "قيصر". وأشار إيلمان ينسن، وزير الدفاع الدنماركي إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية بحاجة ماسة إلى المنشآت، على الرغم من "المشكلات الفنية".
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