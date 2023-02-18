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https://sputnikarabic.ae/20230218/الدفاع-البريطانية-أوكرانيا-لن-تحصل-على-مقاتلات-حديثة-إلا-بعد-انتهاء-الأعمال-القتالية-1073679228.html
الدفاع البريطانية: أوكرانيا لن تحصل على مقاتلات حديثة إلا بعد انتهاء الأعمال القتالية
الدفاع البريطانية: أوكرانيا لن تحصل على مقاتلات حديثة إلا بعد انتهاء الأعمال القتالية
أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أنه فقط بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية، ستحصل أوكرانيا على مقاتلات حديثة، مثل يوروفايتر تايفون. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T09:25+0000
2023-02-18T09:25+0000
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وقال والاس في مقابلة مع مجلة "شبيغل" الألمانية: "لن تكون هناك شحنات سريعة للمقاتلات، على الأقل في هذه المرحلة وفي الأشهر الستة المقبلة".وأضاف: "لنكن صادقين، سوف يمر وقت طويل قبل أن يسلم أي شخص طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا. علاوة على ذلك، فإن الطائرات الحديثة، مثل يوروفايتر، التي نسميها تايفون في المملكة المتحدة، سيتم تسليمها إلى أوكرانيا فقط بعد انتهاء الحرب".ومع ذلك، حسب قوله، فإن حلفاء أوكرانيا مستعدون "لاتخاذ هذه الخطوة في وقت ما".
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الدفاع البريطانية: أوكرانيا لن تحصل على مقاتلات حديثة إلا بعد انتهاء الأعمال القتالية

09:25 GMT 18.02.2023
© Fotobank.ru/Getty Imagesالمقاتلة الأوروبية "تايفون" (الإعصار)
المقاتلة الأوروبية تايفون (الإعصار) - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
© Fotobank.ru/Getty Images
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أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أنه فقط بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية، ستحصل أوكرانيا على مقاتلات حديثة، مثل يوروفايتر تايفون.
وقال والاس في مقابلة مع مجلة "شبيغل" الألمانية: "لن تكون هناك شحنات سريعة للمقاتلات، على الأقل في هذه المرحلة وفي الأشهر الستة المقبلة".
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وأضاف: "لنكن صادقين، سوف يمر وقت طويل قبل أن يسلم أي شخص طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا. علاوة على ذلك، فإن الطائرات الحديثة، مثل يوروفايتر، التي نسميها تايفون في المملكة المتحدة، سيتم تسليمها إلى أوكرانيا فقط بعد انتهاء الحرب".
ومع ذلك، حسب قوله، فإن حلفاء أوكرانيا مستعدون "لاتخاذ هذه الخطوة في وقت ما".
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