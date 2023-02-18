https://sputnikarabic.ae/20230218/الرئيس-الأمريكي-الأسبق-جيمي-كارتر-يقرر-تلقي-الرعاية-التلطيفية-في-المنزل-1073698946.html

الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر يقرر تلقي الرعاية التلطيفية في المنزل

الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر يقرر تلقي الرعاية التلطيفية في المنزل

قرر الرئيس الأمريكي الأسبق (1977-1981)، جيمي كارتر البالغ من العمر 98 عاما، تلقي الرعاية التلطيفية (النهائية) المصممة لتخفيف آلام المرضى الميؤوس من شفائهم في... 18.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-18T21:44+0000

2023-02-18T21:44+0000

2023-02-18T21:44+0000

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وقال مركز كارتر اليوم السبت إن الرئيس السابق جيمي كارتر قرر الخضوع للرعاية التلطيفية في المنزل.وقالت المؤسسة الخيرية التي أنشأها الرئيس الأسبق على تويتر إنه بعد سلسلة من فترات الإقامة القصيرة في المستشفى "قرر كارتر قضاء الوقت المتبقي في المنزل مع عائلته وتلقي الرعاية التلطيفية بدلا من التدخل الطبي الإضافي".وأضافت أنه يحظى بالدعم الكامل من فريقه الطبي وعائلته، الذين "يطلبون الخصوصية في هذا الوقت ويشعرون بالامتنان للقلق الذي أبداه العديد من معجبيه"، وفق شبكة "سي إن إن".أصبح كارتر، وهو ديمقراطي، الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة عندما هزم الرئيس السابق جيرالد فورد في عام 1976. وخدم لفترة ولاية واحدة وهزمه الجمهوري رونالد ريغان في عام 1980.تغلب جيمي كارتر على سرطان الدماغ في عام 2015 لكنه واجه سلسلة من المخاوف الصحية في عام 2019، وبالتالي خضع لعملية جراحية لإزالة الضغط عن دماغه.أجبرته مشاكله الصحية على التخلي عن تقليده المستمر منذ عقود في تقديم درسه الاعتيادي يوم الأحد في كنيسة مارانثا المعمدانية في مسقط رأسه في بلينز.احتفل كارتر بعيد ميلاده الأخير في أكتوبر/تشرين الأول مع العائلة والأصدقاء في مدينة بلينز الصغيرة في جورجيا حيث وُلد هو وزوجته روزالين في السنوات ما بين الحرب العالمية الأولى والكساد العظيم.أصبح كارتر، الذي بلغ من العمر 98 عامًا العام الماضي، أكبر رئيس للولايات المتحدة على قيد الحياة في التاريخ بعد وفاة جورج بوش الأب أواخر عام 2018 عن 94 عاما.ظل الرئيس التاسع والثلاثون للبلاد بعيدا عن الأنظار في السنوات الأخيرة بسبب وباء كورونا، لكنه واصل التحدث عن المخاطر التي تتعرض لها الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.كان كارتر مزارعا للفول السوداني وملازما بالبحرية الأمريكية قبل خوضه السياسة، وشغل في النهاية فترة ولاية واحدة كحاكم لجورجيا ورئيسا للولايات المتحدة من عام 1977 إلى عام 1981.توسط كارتر في اتفاقات كامب ديفيد عام 1978 مع الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن.في سنوات ما بعد الرئاسة، أسس مركز كارتر مع زوجته روزالين، على أمل تعزيز السلام والصحة في العالم. عمل المركز على تعزيز الديمقراطية من خلال مراقبة الانتخابات الأجنبية ومواجهة الأمراض في البلدان النامية.

https://sputnikarabic.ae/20220106/جيمي-كارتر-يحذر-من-نشوب-حرب-أهلية-في-الولايات-المتحدة-1055001226.html

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