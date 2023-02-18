https://sputnikarabic.ae/20230218/السوداني-لبلينكن-العراق-يرغب-بتوطيد-التعاون-مع-أمريكا-لمحاربة-الإرهاب-1073686296.html
السوداني لبلينكن: العراق يرغب بتوطيد التعاون مع أمريكا لمحاربة الإرهاب
السوداني لبلينكن: العراق يرغب بتوطيد التعاون مع أمريكا لمحاربة الإرهاب
قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن "بلاده ترغب في توطيد التعاون مع أمريكا لمحاربة الإرهاب،... 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T13:26+0000
2023-02-18T13:26+0000
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وأكد السوداني في الاجتماع الذي جرى على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، "إيلاء العراق أولوية خاصة للإصلاحات الاقتصادية، وتركيز الحكومة على تنمية قطاع الطاقة، وإنشاء شراكات تنموية واستثمارية في قطاع الغاز"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).من ناحيته، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في لقائه مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مجددا "دعمه لعراق مستقر وآمن، وسيادة والتزام أمريكا بالتعاون بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق"، بحسب بيان من الخارجية الأمريكية.كما أعرب بلينكن عن "استعداده لدعم جهود رئيس السوداني لتحقيق الاستقرار والنمو في الاقتصاد العراقي، بما في ذلك من خلال مكافحة الفساد وغسيل الأموال".وأشار بيان وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن "الطرفين ناقشا الاجتماعات الأخيرة للجنة التنسيق العليا التي تركز على الاقتصاد في واشنطن العاصمة، والتي ركزت على الفرص الاقتصادية والتعاون في مجال الطاقة والتصدي لتحديات المناخ".كما اتفق كل من بلينكن والسوداني على أن "القتال ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) لم ينته بعد، وجددا التزامهما المتبادل بالأمن الإقليمي والهزيمة الدائمة للتنظيم الإرهابي"، وفقا للبيان الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20230216/السوداني-يبحث-جرائم-داعش-مع-المدعي-العام-للمحكمة-الجنائية-الدولية--1073631551.html
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سبوتنيك عربي
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العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, العالم, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, العالم, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي
السوداني لبلينكن: العراق يرغب بتوطيد التعاون مع أمريكا لمحاربة الإرهاب
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قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن "بلاده ترغب في توطيد التعاون مع أمريكا لمحاربة الإرهاب، في إطار تقديم التدريب والمشورة وتبادل المعلومات للقوات الأمنية العراقية، بما يحفظ سيادة العراق واستقلاله".
وأكد السوداني في الاجتماع الذي جرى على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، "إيلاء العراق أولوية خاصة للإصلاحات الاقتصادية، وتركيز الحكومة على تنمية قطاع الطاقة، وإنشاء شراكات تنموية واستثمارية في قطاع الغاز"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
من ناحيته، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في لقائه مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مجددا "دعمه لعراق مستقر وآمن، وسيادة والتزام أمريكا بالتعاون بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق"، بحسب بيان
من الخارجية الأمريكية.
كما أعرب بلينكن عن "استعداده لدعم جهود رئيس السوداني لتحقيق الاستقرار والنمو في الاقتصاد العراقي، بما في ذلك من خلال مكافحة الفساد وغسيل الأموال".
وأشار بيان وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن "الطرفين ناقشا الاجتماعات الأخيرة للجنة التنسيق العليا التي تركز على الاقتصاد في واشنطن العاصمة، والتي ركزت على الفرص الاقتصادية والتعاون في مجال الطاقة والتصدي لتحديات المناخ".
كما اتفق كل من بلينكن والسوداني على أن "القتال ضد تنظيم "داعش
" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) لم ينته بعد، وجددا التزامهما المتبادل بالأمن الإقليمي والهزيمة الدائمة للتنظيم الإرهابي"، وفقا للبيان الأمريكي.