https://sputnikarabic.ae/20230218/الصين-مزاعم-أمريكا-بشأن-المنطاد-هستيرية-وسخيفة-1073688038.html
بلينكن لنظيره الصيني: حادث المنطاد يجب ألا يحدث مرة أخرى
بلينكن لنظيره الصيني: حادث المنطاد يجب ألا يحدث مرة أخرى
عقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات في وقت متأخر اليوم السبت مع نظيره الصيني وانغ يي، وسط نزاع بين واشنطن وبكين حول إسقاط الولايات المتحدة منطادا... 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T14:47+0000
2023-02-18T14:47+0000
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وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الاجتماع الذي كان متوقعا عقد في موقع غير معلن بعيدا عن وسائل الإعلام على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الذي شارك فيه الوزيران، بحسب "فرانس برس".وحذر وزير الخارجية الأمريكي وانغ يي من أن حادث المنطاد "يجب ألا يحدث مرة أخرى".وفي وقت سابق اليوم، هاجم وزير الخارجية الصيني وانغ يي، رد فعل الولايات المتحدة بشأن ما وصفته واشنطن بأنه منطاد تجسس صيني، معتبرا أنه رد فعل "هستيري وسخيف".وخاطب وانغ تجمعا لقادة العالم في مؤتمر ميونخ للأمن قائلا إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لديها مفهوم "مضلل" بشأن بكين، بحسب "فرانس برس".كما اتهم الولايات المتحدة بمحاولة "تشويه سمعة" العملاق الآسيوي في الوقت الذي تنفذ فيه واشنطن سياسات تتعارض مبادئها مع مثل التجارة الحرة.وتساءل وانغ قائلا: "هناك العديد من المناطيد من العديد من الدول في السماء. هل تريد إسقاطها كلها؟".وأضاف: "نحث الولايات المتحدة على عدم فعل مثل هذه الأشياء المنافية للعقل، لمجرد صرف الانتباه عن مشكلاتها المحلية".وقال مسؤولون أمريكيون يوم الجمعة إن واشنطن أنهت جهودها لاستعادة بقايا المنطاد الضخم الذي أسقط قبالة ساحل كارولينا الجنوبية، مؤكدين أن تحليل الحطام حتى الآن يعزز الاستنتاجات بأنه كان منطادا صينيا للتجسس.جاء ذلك بعد 3 أسابيع مثيرة شهدت إسقاط مقاتلات أمريكية لأربعة أجسام محمولة جوا وهي المنطاد الصيني الضخم وثلاثة أجسام أصغر بكثير فوق كندا وألاسكا وبحيرة هورون.وهذه هي أول عمليات إسقاط معروفة في وقت السلم لأجسام غير مصرح بها في المجال الجوي للولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230217/بكين-ترد-على-عدم-اعتذار-بايدن-بشأن-إسقاط-المنطاد-الصيني-1073659664.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار, أخبار العال
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار, أخبار العال
بلينكن لنظيره الصيني: حادث المنطاد يجب ألا يحدث مرة أخرى
14:47 GMT 18.02.2023 (تم التحديث: 21:09 GMT 18.02.2023) تابعنا عبر
عقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات في وقت متأخر اليوم السبت مع نظيره الصيني وانغ يي، وسط نزاع بين واشنطن وبكين حول إسقاط الولايات المتحدة منطادا صينيا.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الاجتماع الذي كان متوقعا عقد في موقع غير معلن بعيدا عن وسائل الإعلام على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الذي شارك فيه الوزيران، بحسب "فرانس برس".
وحذر وزير الخارجية الأمريكي وانغ يي من أن حادث المنطاد "يجب ألا يحدث مرة أخرى".
وفي وقت سابق اليوم، هاجم وزير الخارجية الصيني وانغ يي، رد فعل الولايات المتحدة بشأن ما وصفته واشنطن بأنه منطاد تجسس صيني، معتبرا أنه رد فعل "هستيري وسخيف".
وخاطب وانغ تجمعا لقادة العالم في مؤتمر ميونخ للأمن قائلا إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لديها مفهوم "مضلل" بشأن بكين، بحسب "فرانس برس".
كما اتهم الولايات المتحدة بمحاولة "تشويه سمعة" العملاق الآسيوي
في الوقت الذي تنفذ فيه واشنطن سياسات تتعارض مبادئها مع مثل التجارة الحرة.
وتساءل وانغ قائلا: "هناك العديد من المناطيد من العديد من الدول في السماء. هل تريد إسقاطها كلها؟".
وأضاف: "نحث الولايات المتحدة على عدم فعل مثل هذه الأشياء المنافية للعقل، لمجرد صرف الانتباه عن مشكلاتها المحلية".
وقال مسؤولون أمريكيون يوم الجمعة إن واشنطن أنهت جهودها لاستعادة بقايا المنطاد الضخم
الذي أسقط قبالة ساحل كارولينا الجنوبية، مؤكدين أن تحليل الحطام حتى الآن يعزز الاستنتاجات بأنه كان منطادا صينيا للتجسس.
جاء ذلك بعد 3 أسابيع مثيرة شهدت إسقاط مقاتلات أمريكية لأربعة أجسام محمولة جوا وهي المنطاد الصيني الضخم وثلاثة أجسام أصغر بكثير فوق كندا وألاسكا وبحيرة هورون.
وهذه هي أول عمليات إسقاط معروفة في وقت السلم لأجسام غير مصرح بها في المجال الجوي للولايات المتحدة.