https://sputnikarabic.ae/20230218/الصين-مهتمة-بزيادة-عدد-رحلات-الطيران-إلى-روسيا-1073673487.html

الصين مهتمة بزيادة عدد رحلات الطيران إلى روسيا

الصين مهتمة بزيادة عدد رحلات الطيران إلى روسيا

أعلن السفير الصيني في موسكو، شانغ هانهوي، لوكالة "سبوتنيك"، أن بلادة مهتمة بزيادة عدد الرحلات الجوية المنتظمة والمستأجرة إلى روسيا، مؤكدا في الوقت نفسه قدرة... 18.02.2023, سبوتنيك عربي

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موسكو- سبوتنيك. وقال السفير: "نحن بحاجة الآن إلى القيام بمزيد من الرحلات الجوية المنتظمة والمستأجرة، والعودة إلى مستوى ما قبل تفشي الوباء، نرحب بالروس في الصين".وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، يوم الخميس الماضي، إن "بلاده مستعدة للعمل مع روسيا، من أجل تعزيز شراكتها الاستراتيجية الشاملة معها، وذلك من أجل التنسيق لعصر جديد".وجاء تصريح وينبين خلال مؤتمرصحفي، ردا على إبلاغ وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، مجلس الدوما يوم 15 فبراير/ شباط الجاري، أن روسيا والصين ستجريان قريبا سلسلة من محادثات على مستوى سياسي رفيع.وأكد وينبين أن "الصين تقدّر التعليقات الإيجابية للافروف حول العلاقات الصينية الروسية، وأنه في ظل التوجيه الاستراتيجي للرئيس الصيني والروسي، شي جينغ بين وفلاديمير بوتين، حافظت العلاقات بين البلدين على تنمية سليمة وثابتة، مع تعميق الثقة السياسية المتبادلة، والتنسيق الاستراتيجي الوثيق والفعال، وإحراز تقدم كبير في التعاون في جميع المجالات".

https://sputnikarabic.ae/20230210/تضاعف-حصة-العملات-الوطنية-في-التجارة-بين-روسيا-والصين-في-2022-1073337473.html

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