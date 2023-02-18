https://sputnikarabic.ae/20230218/الطائرة-المسيرة-الروسية-لانتسيت-تدمر-دبابات-أوكرانية-فيديو-1073675909.html
الطائرة المسيرة الروسية "لانتسيت" تدمر دبابات أوكرانية... فيديو
الطائرة المسيرة الروسية "لانتسيت" تدمر دبابات أوكرانية... فيديو
تم نشر لقطات نادرة لتدمير دبابة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرتين من طراز "لانتسيت" المسيرة الروسية على مواقع التواصل الاجتماعي. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T06:24+0000
2023-02-18T06:24+0000
2023-02-18T06:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ضربت أول طائرة مسيرة جانب الدبابة، وبعد ذلك اشتعلت فيها النيران. بدأ أفراد الطاقم في إخماد النيران، ولكن في تلك اللحظة وصلت ذخيرة أخرى. لقد أصابت الدبابة في البرج بالضبط، وبعد ذلك بدأ الحريق داخل الدبابة.تجدر الإشارة إلى أن الدبابة هدف صعب إلى حد ما بالنسبة لـ"لانتسيت"، حيث يزن رأسها من ثلاثة إلى خمسة كيلوغرامات. اختراق درع الدبابة ليس بالأمر السهل، لذلك يحتاج المشغلون إلى استخدام طائرتين مسيرتين.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072769352_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_e6c2a27126b5d50d3561b74f3eedc077.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الطائرة المسيرة الروسية "لانتسيت" تدمر دبابات أوكرانية... فيديو
تابعنا عبر
تم نشر لقطات نادرة لتدمير دبابة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرتين من طراز "لانتسيت" المسيرة الروسية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ضربت أول طائرة مسيرة جانب الدبابة، وبعد ذلك اشتعلت فيها النيران. بدأ أفراد الطاقم في إخماد النيران، ولكن في تلك اللحظة وصلت ذخيرة أخرى. لقد أصابت الدبابة في البرج بالضبط، وبعد ذلك بدأ الحريق داخل الدبابة.
تجدر الإشارة إلى أن الدبابة هدف صعب إلى حد ما بالنسبة لـ"لانتسيت"، حيث يزن رأسها من ثلاثة إلى خمسة كيلوغرامات. اختراق درع الدبابة ليس بالأمر السهل، لذلك يحتاج المشغلون إلى استخدام طائرتين مسيرتين.