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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230218/الطائرة-المسيرة-الروسية-لانتسيت-تدمر-دبابات-أوكرانية-فيديو-1073675909.html
الطائرة المسيرة الروسية "لانتسيت" تدمر دبابات أوكرانية... فيديو
الطائرة المسيرة الروسية "لانتسيت" تدمر دبابات أوكرانية... فيديو
تم نشر لقطات نادرة لتدمير دبابة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرتين من طراز "لانتسيت" المسيرة الروسية على مواقع التواصل الاجتماعي. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T06:24+0000
2023-02-18T06:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ضربت أول طائرة مسيرة جانب الدبابة، وبعد ذلك اشتعلت فيها النيران. بدأ أفراد الطاقم في إخماد النيران، ولكن في تلك اللحظة وصلت ذخيرة أخرى. لقد أصابت الدبابة في البرج بالضبط، وبعد ذلك بدأ الحريق داخل الدبابة.تجدر الإشارة إلى أن الدبابة هدف صعب إلى حد ما بالنسبة لـ"لانتسيت"، حيث يزن رأسها من ثلاثة إلى خمسة كيلوغرامات. اختراق درع الدبابة ليس بالأمر السهل، لذلك يحتاج المشغلون إلى استخدام طائرتين مسيرتين.
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رصد عسكري
رصد عسكري

الطائرة المسيرة الروسية "لانتسيت" تدمر دبابات أوكرانية... فيديو

06:24 GMT 18.02.2023
© Photo / KALASHNIKOV MEDIAلانتسيت
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
© Photo / KALASHNIKOV MEDIA
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تم نشر لقطات نادرة لتدمير دبابة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرتين من طراز "لانتسيت" المسيرة الروسية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ضربت أول طائرة مسيرة جانب الدبابة، وبعد ذلك اشتعلت فيها النيران. بدأ أفراد الطاقم في إخماد النيران، ولكن في تلك اللحظة وصلت ذخيرة أخرى. لقد أصابت الدبابة في البرج بالضبط، وبعد ذلك بدأ الحريق داخل الدبابة.
تجدر الإشارة إلى أن الدبابة هدف صعب إلى حد ما بالنسبة لـ"لانتسيت"، حيث يزن رأسها من ثلاثة إلى خمسة كيلوغرامات. اختراق درع الدبابة ليس بالأمر السهل، لذلك يحتاج المشغلون إلى استخدام طائرتين مسيرتين.
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