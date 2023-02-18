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الطيران الإيراني يشارك في إغاثة قرى محاصرة بالثلوج
الطيران الإيراني يشارك في إغاثة قرى محاصرة بالثلوج
أعلن العقيد الركن الطيار بهرام نظري، قائد القاعدة الجوية الرابعة بالجيش الإيراني، اليوم السبت، أن مروحيات الجيش ستشارك في إغاثة قرى لرستان المحاصرة بالثلوج. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T21:47+0000
2023-02-18T21:47+0000
العالم
إيران
مروحيات
مروحيات عسكرية
الجيش الإيراني
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن العقيد بهرام نظري أن مروحيات شينوك الإيرانية ستحلق من القاعدة الجوية الرابعة للجيش الإيراني، صباح غد الأحد، إلى "اليكودرز" لإغاثة الأهالي في القرى المحاصرة بالثلوج.وأفاد القائد العسكري بأن طياري القاعدة الجوية الرابعة الواقعة في محافظة أصفهان، وسط إيران، سيحلقون غدا إلى اليكودرز في محافظة لرستان بهدف إجراء عمليات إغاثية وتقديم مساعدة لأهالي القرى المحاصرة بالثلوج.وقال العقيد الركن الطيار بهرام نظري، إنه "بناء على طلب مقر الأزمة في البلاد وأوامر القيادة العامة للجيش وأوامر القوات البرية للجيش وطيران الجيش قام الطيارون والكوادر الفنية في هذه القاعدة باتخاذ تدابير واسعة وفعالة في الأيام الأخيرة لمساعدة أهالي قرى كوهرنغ وفريدونشهر".وذكر قائد القاعدة الجوية الرابعة بالجيش الإيراني، أن طياري شينوك في القاعدة الجوية جاءتهم توجيهات بالطيران إلى بلدة "أليكودرز" في محافظة لرستان، من أجل تقديم الخدمات الإغاثية للمواطنين تحقيقا لشعار (الجيش فداء للشعب).وشدد القائد العسكري الإيراني على أن "التحليق للدفاع عن البلاد والتحليق لخدمة الناس هو حلم وهدف طياري طيران الجيش، وفي هذه الأيام تطوع مئات الطيارين والفنيين في طيران الجيش للقيام بهذه التحليقات".
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العالم, إيران, مروحيات, مروحيات عسكرية, الجيش الإيراني
العالم, إيران, مروحيات, مروحيات عسكرية, الجيش الإيراني

الطيران الإيراني يشارك في إغاثة قرى محاصرة بالثلوج

21:47 GMT 18.02.2023
© AFP 2023 / -الجيش الإيراني - طائرات حربية إيرانية
الجيش الإيراني - طائرات حربية إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
© AFP 2023 / -
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أعلن العقيد الركن الطيار بهرام نظري، قائد القاعدة الجوية الرابعة بالجيش الإيراني، اليوم السبت، أن مروحيات الجيش ستشارك في إغاثة قرى لرستان المحاصرة بالثلوج.
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن العقيد بهرام نظري أن مروحيات شينوك الإيرانية ستحلق من القاعدة الجوية الرابعة للجيش الإيراني، صباح غد الأحد، إلى "اليكودرز" لإغاثة الأهالي في القرى المحاصرة بالثلوج.
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أمس, 15:42 GMT
وأفاد القائد العسكري بأن طياري القاعدة الجوية الرابعة الواقعة في محافظة أصفهان، وسط إيران، سيحلقون غدا إلى اليكودرز في محافظة لرستان بهدف إجراء عمليات إغاثية وتقديم مساعدة لأهالي القرى المحاصرة بالثلوج.
وقال العقيد الركن الطيار بهرام نظري، إنه "بناء على طلب مقر الأزمة في البلاد وأوامر القيادة العامة للجيش وأوامر القوات البرية للجيش وطيران الجيش قام الطيارون والكوادر الفنية في هذه القاعدة باتخاذ تدابير واسعة وفعالة في الأيام الأخيرة لمساعدة أهالي قرى كوهرنغ وفريدونشهر".
وذكر قائد القاعدة الجوية الرابعة بالجيش الإيراني، أن طياري شينوك في القاعدة الجوية جاءتهم توجيهات بالطيران إلى بلدة "أليكودرز" في محافظة لرستان، من أجل تقديم الخدمات الإغاثية للمواطنين تحقيقا لشعار (الجيش فداء للشعب).
وشدد القائد العسكري الإيراني على أن "التحليق للدفاع عن البلاد والتحليق لخدمة الناس هو حلم وهدف طياري طيران الجيش، وفي هذه الأيام تطوع مئات الطيارين والفنيين في طيران الجيش للقيام بهذه التحليقات".
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