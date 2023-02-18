https://sputnikarabic.ae/20230218/العلماء-يرصدون-حدوث-انفجار-شمسي-قوي-1073683980.html
العلماء يرصدون حدوث انفجار شمسي قوي
العلماء يرصدون حدوث انفجار شمسي قوي
حدث انفجار قوي على الشمس في ليلة 18 فبراير/شباط، وفقا للمعلومات المقدمة على الموقع الإلكتروني لمختبر الأشعة السينية وعلم الفلك الشمسي التابع لمعهد أبحاث الفضاء... 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T12:27+0000
2023-02-18T12:27+0000
2023-02-18T12:27+0000
مجتمع
علوم
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كما هو موضح في الرسم البياني، حدث انفجار "X2.2" قبل منتصف الليل بقليل، وسبقه عدة انفجارات ضعيفة من الفئة "C".في السابق، كانت الشمس نشطة بشكل غير عادي في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022 - أوائل يناير/كانون الثاني 2023. بعد ذلك، حدثت عدة انفجارات من الفئة "C"على النجم.وصف العلماء الزيادة في النشاط الشمسي التي لوحظت في مطلع عامي 2022 و2023 بأنها الأقوى منذ عام 2017. بحلول منتصف يناير، انتهت هذه الفترة، وأرجع العلماء ذلك إلى حقيقة أن الشمس أحرقت كل الطاقة النشطة الزائدة التي ألقيت في غلافها الجوي.يمكن أن تتسبب الانفجارات الشمسية في حدوث عواصف مغناطيسية على الأرض، والتي بدورها تتسبب في حدوث أعطال في شبكة الطاقة وتؤثر أيضًا على طرق هجرة الطيور والحيوانات. تتسبب العواصف الشديدة في تعطيل الاتصالات على الموجات القصيرة وأنظمة الملاحة، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي في الشبكات الصناعية. أيضًا، يمكن أن يؤدي النشاط الشمسي المتزايد إلى توسيع جغرافية ملاحظات الشفق القطبي.
https://sputnikarabic.ae/20220402/ظهور-شفق-قطبي-مذهل-نتيجة-سلسلة-من-الانفجارات-الشمسية-القوية-صور-1060770243.html
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علوم
العلماء يرصدون حدوث انفجار شمسي قوي
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حدث انفجار قوي على الشمس في ليلة 18 فبراير/شباط، وفقا للمعلومات المقدمة على الموقع الإلكتروني لمختبر الأشعة السينية وعلم الفلك الشمسي التابع لمعهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية ومعهد الطاقة الشمسية - الفيزياء الأرضية من فرع سيبيريا لأكاديمية العلوم الروسية.
كما هو موضح في الرسم البياني، حدث انفجار "X2.2" قبل منتصف الليل بقليل، وسبقه عدة انفجارات ضعيفة من الفئة "C".
في السابق، كانت الشمس نشطة بشكل غير عادي في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022 - أوائل يناير/كانون الثاني 2023. بعد ذلك، حدثت عدة انفجارات من الفئة "C"على النجم.
وصف العلماء الزيادة في النشاط الشمسي التي لوحظت في مطلع عامي 2022 و2023 بأنها الأقوى منذ عام 2017. بحلول منتصف يناير، انتهت هذه الفترة، وأرجع العلماء ذلك إلى حقيقة أن الشمس أحرقت كل الطاقة النشطة الزائدة التي ألقيت في غلافها الجوي.
يمكن أن تتسبب الانفجارات الشمسية في حدوث عواصف مغناطيسية على الأرض، والتي بدورها تتسبب في حدوث أعطال في شبكة الطاقة وتؤثر أيضًا على طرق هجرة الطيور والحيوانات. تتسبب العواصف الشديدة في تعطيل الاتصالات على الموجات القصيرة وأنظمة الملاحة، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي في الشبكات الصناعية. أيضًا، يمكن أن يؤدي النشاط الشمسي المتزايد إلى توسيع جغرافية ملاحظات الشفق القطبي.