عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230218/العلماء-يرصدون-حدوث-انفجار-شمسي-قوي-1073683980.html
العلماء يرصدون حدوث انفجار شمسي قوي
العلماء يرصدون حدوث انفجار شمسي قوي
حدث انفجار قوي على الشمس في ليلة 18 فبراير/شباط، وفقا للمعلومات المقدمة على الموقع الإلكتروني لمختبر الأشعة السينية وعلم الفلك الشمسي التابع لمعهد أبحاث الفضاء... 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T12:27+0000
2023-02-18T12:27+0000
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102683/31/1026833169_0:448:2049:1600_1920x0_80_0_0_f0a791c0e5b42936682a6ea72371ce0e.jpg
كما هو موضح في الرسم البياني، حدث انفجار "X2.2" قبل منتصف الليل بقليل، وسبقه عدة انفجارات ضعيفة من الفئة "C".في السابق، كانت الشمس نشطة بشكل غير عادي في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022 - أوائل يناير/كانون الثاني 2023. بعد ذلك، حدثت عدة انفجارات من الفئة "C"على النجم.وصف العلماء الزيادة في النشاط الشمسي التي لوحظت في مطلع عامي 2022 و2023 بأنها الأقوى منذ عام 2017. بحلول منتصف يناير، انتهت هذه الفترة، وأرجع العلماء ذلك إلى حقيقة أن الشمس أحرقت كل الطاقة النشطة الزائدة التي ألقيت في غلافها الجوي.يمكن أن تتسبب الانفجارات الشمسية في حدوث عواصف مغناطيسية على الأرض، والتي بدورها تتسبب في حدوث أعطال في شبكة الطاقة وتؤثر أيضًا على طرق هجرة الطيور والحيوانات. تتسبب العواصف الشديدة في تعطيل الاتصالات على الموجات القصيرة وأنظمة الملاحة، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي في الشبكات الصناعية. أيضًا، يمكن أن يؤدي النشاط الشمسي المتزايد إلى توسيع جغرافية ملاحظات الشفق القطبي.
https://sputnikarabic.ae/20220402/ظهور-شفق-قطبي-مذهل-نتيجة-سلسلة-من-الانفجارات-الشمسية-القوية-صور-1060770243.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102683/31/1026833169_0:256:2049:1792_1920x0_80_0_0_3eff2c253aea99b45b56556749e399cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

العلماء يرصدون حدوث انفجار شمسي قوي

12:27 GMT 18.02.2023
© Photo / NASA/Goddard/SDOانفجار شمسي
انفجار شمسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
© Photo / NASA/Goddard/SDO
تابعنا عبرTelegram
حدث انفجار قوي على الشمس في ليلة 18 فبراير/شباط، وفقا للمعلومات المقدمة على الموقع الإلكتروني لمختبر الأشعة السينية وعلم الفلك الشمسي التابع لمعهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية ومعهد الطاقة الشمسية - الفيزياء الأرضية من فرع سيبيريا لأكاديمية العلوم الروسية.
كما هو موضح في الرسم البياني، حدث انفجار "X2.2" قبل منتصف الليل بقليل، وسبقه عدة انفجارات ضعيفة من الفئة "C".
في السابق، كانت الشمس نشطة بشكل غير عادي في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022 - أوائل يناير/كانون الثاني 2023. بعد ذلك، حدثت عدة انفجارات من الفئة "C"على النجم.
الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم أضواء الشمال، يضيء سماء الليل في كولاري، لابلاند، فنلندا، 15 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
ظهور شفق قطبي مذهل نتيجة سلسلة من الانفجارات الشمسية القوية... صور
2 أبريل 2022, 12:13 GMT
وصف العلماء الزيادة في النشاط الشمسي التي لوحظت في مطلع عامي 2022 و2023 بأنها الأقوى منذ عام 2017. بحلول منتصف يناير، انتهت هذه الفترة، وأرجع العلماء ذلك إلى حقيقة أن الشمس أحرقت كل الطاقة النشطة الزائدة التي ألقيت في غلافها الجوي.
يمكن أن تتسبب الانفجارات الشمسية في حدوث عواصف مغناطيسية على الأرض، والتي بدورها تتسبب في حدوث أعطال في شبكة الطاقة وتؤثر أيضًا على طرق هجرة الطيور والحيوانات. تتسبب العواصف الشديدة في تعطيل الاتصالات على الموجات القصيرة وأنظمة الملاحة، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي في الشبكات الصناعية. أيضًا، يمكن أن يؤدي النشاط الشمسي المتزايد إلى توسيع جغرافية ملاحظات الشفق القطبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:56 GMTВоеннослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала