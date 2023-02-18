https://sputnikarabic.ae/20230218/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-في-مقاطعة-خاركوف-1073682912.html
القوات الروسية تحرر بلدة غرينكوفكا في مقاطعة خاركوف
القوات الروسية تحرر بلدة غرينكوفكا في مقاطعة خاركوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية المسلحة حررت بلدة غرينكوفكا في مقاطعة خاركوف وقضت على 180 جنديا أوكرانيا على محوري كوبيانسك وكراسني... 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T11:50+0000
2023-02-18T11:50+0000
2023-02-18T12:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للعمليات الهجومية لتجمع قوات "الغرب"، تم تحرير قرية غرينكوفكا بالكامل".وأردف البيان: "ألحقت الضربات الهجومية وطيران الجيش ونيران المدفعية خسائر بالأرواح والعتاد للعدو في مناطق نوفوسيليسكويه في جمهورية لوغانسك الشعبية وزابادنويه وماسيوتوفكا وكراخمالنويه في مقاطعة خاركوف".وعلى محور كراسني ليمان كبدت مجموعة قوات "المركز" وحدات من القوات الأوكرانية خسائر جمّة في مناطق ستيلماخوفكا، وتشيرفونوبوفكا،و تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.تم تصفية أكثر من 100 جندي أوكراني كما تم تدمير مركبتين قتاليتين مدرّعتين وسيارتين عسكريتين ومدفع من طراز "أكاسيا" وآخر من طراز غفوزديكا، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز "دي 20" و"دي 30".وعلى محور دونيتسك، وبدعم من الكتائب الهجومية وطيران الجيش ونيران المدفعية، استمر الهجوم الناجح لوحدات مجموعة "الجنوب". تم القضاء على ما يصل إلى 150 جنديًا أوكرانيًا وخمس مركبات قتالية مدرعة وثلاث سيارات عسكرية وراجمة من طراز غراد ومدفع "غفوزديكا".
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تحرر بلدة غرينكوفكا في مقاطعة خاركوف
11:50 GMT 18.02.2023 (تم التحديث: 12:01 GMT 18.02.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية المسلحة حررت بلدة غرينكوفكا في مقاطعة خاركوف وقضت على 180 جنديا أوكرانيا على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان.
وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للعمليات الهجومية لتجمع قوات "الغرب"، تم تحرير قرية غرينكوفكا بالكامل".
وأردف البيان: "ألحقت الضربات الهجومية وطيران الجيش ونيران المدفعية خسائر بالأرواح والعتاد للعدو في مناطق نوفوسيليسكويه في جمهورية لوغانسك الشعبية وزابادنويه وماسيوتوفكا وكراخمالنويه في مقاطعة خاركوف".
بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه 80 جنديًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وأربع سيارات عسكرية ومدفع هاوتزر من طراز "مستا بي" ومدفع آخر من طراز "غفوزديكا".
وعلى محور كراسني ليمان كبدت مجموعة قوات "المركز" وحدات من القوات الأوكرانية خسائر جمّة في مناطق ستيلماخوفكا، وتشيرفونوبوفكا،و تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تم تصفية أكثر من 100 جندي أوكراني كما تم تدمير مركبتين قتاليتين مدرّعتين وسيارتين عسكريتين ومدفع من طراز "أكاسيا" وآخر من طراز غفوزديكا، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز "دي 20" و"دي 30".
وعلى محور دونيتسك، وبدعم من الكتائب الهجومية وطيران الجيش ونيران المدفعية، استمر الهجوم الناجح لوحدات مجموعة "الجنوب". تم القضاء على ما يصل إلى 150 جنديًا أوكرانيًا وخمس مركبات قتالية مدرعة وثلاث سيارات عسكرية وراجمة من طراز غراد ومدفع "غفوزديكا".