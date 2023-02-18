عربي
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230218/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-في-مقاطعة-خاركوف-1073682912.html
القوات الروسية تحرر بلدة غرينكوفكا في مقاطعة خاركوف
القوات الروسية تحرر بلدة غرينكوفكا في مقاطعة خاركوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية المسلحة حررت بلدة غرينكوفكا في مقاطعة خاركوف وقضت على 180 جنديا أوكرانيا على محوري كوبيانسك وكراسني... 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T11:50+0000
2023-02-18T12:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/08/1060961736_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_b97455dd577c14f18ae307a910704ddf.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للعمليات الهجومية لتجمع قوات "الغرب"، تم تحرير قرية غرينكوفكا بالكامل".وأردف البيان: "ألحقت الضربات الهجومية وطيران الجيش ونيران المدفعية خسائر بالأرواح والعتاد للعدو في مناطق نوفوسيليسكويه في جمهورية لوغانسك الشعبية وزابادنويه وماسيوتوفكا وكراخمالنويه في مقاطعة خاركوف".وعلى محور كراسني ليمان كبدت مجموعة قوات "المركز" وحدات من القوات الأوكرانية خسائر جمّة في مناطق ستيلماخوفكا، وتشيرفونوبوفكا،و تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.تم تصفية أكثر من 100 جندي أوكراني كما تم تدمير مركبتين قتاليتين مدرّعتين وسيارتين عسكريتين ومدفع من طراز "أكاسيا" وآخر من طراز غفوزديكا، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز "دي 20" و"دي 30".وعلى محور دونيتسك، وبدعم من الكتائب الهجومية وطيران الجيش ونيران المدفعية، استمر الهجوم الناجح لوحدات مجموعة "الجنوب". تم القضاء على ما يصل إلى 150 جنديًا أوكرانيًا وخمس مركبات قتالية مدرعة وثلاث سيارات عسكرية وراجمة من طراز غراد ومدفع "غفوزديكا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/08/1060961736_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_d08bf42159aabfe4c666e987774c8861.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدة غرينكوفكا في مقاطعة خاركوف

11:50 GMT 18.02.2023 (تم التحديث: 12:01 GMT 18.02.2023)
© Sputnik . Виктор Антонюк / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية
المدفعية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية المسلحة حررت بلدة غرينكوفكا في مقاطعة خاركوف وقضت على 180 جنديا أوكرانيا على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان.
وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للعمليات الهجومية لتجمع قوات "الغرب"، تم تحرير قرية غرينكوفكا بالكامل".
وأردف البيان: "ألحقت الضربات الهجومية وطيران الجيش ونيران المدفعية خسائر بالأرواح والعتاد للعدو في مناطق نوفوسيليسكويه في جمهورية لوغانسك الشعبية وزابادنويه وماسيوتوفكا وكراخمالنويه في مقاطعة خاركوف".
بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه 80 جنديًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وأربع سيارات عسكرية ومدفع هاوتزر من طراز "مستا بي" ومدفع آخر من طراز "غفوزديكا".
وعلى محور كراسني ليمان كبدت مجموعة قوات "المركز" وحدات من القوات الأوكرانية خسائر جمّة في مناطق ستيلماخوفكا، وتشيرفونوبوفكا،و تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تم تصفية أكثر من 100 جندي أوكراني كما تم تدمير مركبتين قتاليتين مدرّعتين وسيارتين عسكريتين ومدفع من طراز "أكاسيا" وآخر من طراز غفوزديكا، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز "دي 20" و"دي 30".
وعلى محور دونيتسك، وبدعم من الكتائب الهجومية وطيران الجيش ونيران المدفعية، استمر الهجوم الناجح لوحدات مجموعة "الجنوب". تم القضاء على ما يصل إلى 150 جنديًا أوكرانيًا وخمس مركبات قتالية مدرعة وثلاث سيارات عسكرية وراجمة من طراز غراد ومدفع "غفوزديكا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:28 GMTВоеннослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала