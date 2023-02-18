https://sputnikarabic.ae/20230218/القوات-الروسية-تستخدم-نظام-إزالة-الألغام-عن-بعد-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1073675805.html
القوات الروسية تستخدم نظام إزالة الألغام عن بعد في منطقة العملية الخاصة... فيديو
القوات الروسية تستخدم نظام إزالة الألغام عن بعد في منطقة العملية الخاصة... فيديو
استخدم المقاتلون الروس نظام إزالة الألغام عن بُعد أور-83 بي "زميي غورينيتش"، بالإضافة إلى إنشاء ممرات في حقول الألغام، غالبًا ما يتم استخدامه لتدمير أهداف... 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T06:19+0000
2023-02-18T06:19+0000
2023-02-18T06:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يسحب صاروخ خاص يتم إطلاقه يعمل بالوقود الصلب خرطومًا مرنًا مزودًا بـ 1380 كغ من المتفجرات. هذا يكفي تمامًا لتدمير حتى جسمًا محميًا جيدًا، والذي يمكن أن يقع على مسافة تزيد عن أربعمائة متر.هذا النظام قريب من أور-77 "ميتيوريت" الذي يطلق عليه أيضا (زميي غورينيتش).
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102311/73/1023117377_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_21dbc9bd3b179b63ce634f9397598d61.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تستخدم نظام إزالة الألغام عن بعد في منطقة العملية الخاصة... فيديو
تابعنا عبر
استخدم المقاتلون الروس نظام إزالة الألغام عن بُعد أور-83 بي "زميي غورينيتش"، بالإضافة إلى إنشاء ممرات في حقول الألغام، غالبًا ما يتم استخدامه لتدمير أهداف العدو، بما في ذلك مواقع التشكيلات المسلحة لنظام كييف.
يسحب صاروخ خاص يتم إطلاقه يعمل بالوقود الصلب خرطومًا مرنًا مزودًا بـ 1380 كغ من المتفجرات. هذا يكفي تمامًا لتدمير حتى جسمًا محميًا جيدًا، والذي يمكن أن يقع على مسافة تزيد عن أربعمائة متر.
هذا النظام قريب من أور-77 "ميتيوريت" الذي يطلق عليه أيضا (زميي غورينيتش).