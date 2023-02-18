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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230218/القوات-الروسية-تستخدم-نظام-إزالة-الألغام-عن-بعد-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1073675805.html
القوات الروسية تستخدم نظام إزالة الألغام عن بعد في منطقة العملية الخاصة... فيديو
القوات الروسية تستخدم نظام إزالة الألغام عن بعد في منطقة العملية الخاصة... فيديو
استخدم المقاتلون الروس نظام إزالة الألغام عن بُعد أور-83 بي "زميي غورينيتش"، بالإضافة إلى إنشاء ممرات في حقول الألغام، غالبًا ما يتم استخدامه لتدمير أهداف... 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T06:19+0000
2023-02-18T06:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يسحب صاروخ خاص يتم إطلاقه يعمل بالوقود الصلب خرطومًا مرنًا مزودًا بـ 1380 كغ من المتفجرات. هذا يكفي تمامًا لتدمير حتى جسمًا محميًا جيدًا، والذي يمكن أن يقع على مسافة تزيد عن أربعمائة متر.هذا النظام قريب من أور-77 "ميتيوريت" الذي يطلق عليه أيضا (زميي غورينيتش).
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تستخدم نظام إزالة الألغام عن بعد في منطقة العملية الخاصة... فيديو

06:19 GMT 18.02.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورأور-77
أور-77 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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استخدم المقاتلون الروس نظام إزالة الألغام عن بُعد أور-83 بي "زميي غورينيتش"، بالإضافة إلى إنشاء ممرات في حقول الألغام، غالبًا ما يتم استخدامه لتدمير أهداف العدو، بما في ذلك مواقع التشكيلات المسلحة لنظام كييف.
يسحب صاروخ خاص يتم إطلاقه يعمل بالوقود الصلب خرطومًا مرنًا مزودًا بـ 1380 كغ من المتفجرات. هذا يكفي تمامًا لتدمير حتى جسمًا محميًا جيدًا، والذي يمكن أن يقع على مسافة تزيد عن أربعمائة متر.
هذا النظام قريب من أور-77 "ميتيوريت" الذي يطلق عليه أيضا (زميي غورينيتش).
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