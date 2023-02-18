https://sputnikarabic.ae/20230218/القوات-الروسية-تسقط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فيديو-1073679929.html
القوات الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
القوات الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
قامت قوات الإنزال الروسية بإسقاط طائرة استطلاع رباعية لمسلحين أوكرانيين بمساعدة مدفع مضاد للطائرات المسيرة في القطاع الجنوبي من العملية الخاصة، وعرضت وزارة... 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T09:46+0000
2023-02-18T09:46+0000
2023-02-18T09:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقد رصدت وحدات القوات المحمولة جوا الطائرة المسيرة التي كانت تحلق إلى خط الجبهة للاستطلاع. اكتشف مشغل المدفع المضاد للطائرات المسيرة، بعد أن تلقى الأمر المناسب، الطائرة المسيرة وسيطر عليها، ومنعها من العودة إلى القاعدة، إلى موقع القوات الأوكرانية. ثم أسقط الطائرة، حسب قناة "زفيزدا".تسمح المدافع المضادة للطائرات المسيرة "بإيقاف" الطائرات المسيرة للعدو على مسافة كيلومتر إلى كيلومترين. هذا يقلل من إمكانية الاستطلاع وتعديل إطلاق النار للعدو، لذلك تستخدم قوات الإنزال الجوي هذه الأسلحة بنشاط.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073584739_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_de5e32181e642df8a1dd598e67fe73b4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
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قامت قوات الإنزال الروسية بإسقاط طائرة استطلاع رباعية لمسلحين أوكرانيين بمساعدة مدفع مضاد للطائرات المسيرة في القطاع الجنوبي من العملية الخاصة، وعرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات إسقاط الطائرة المسيرة.
وقد رصدت وحدات القوات المحمولة جوا الطائرة المسيرة التي كانت تحلق إلى خط الجبهة للاستطلاع. اكتشف مشغل المدفع المضاد للطائرات المسيرة، بعد أن تلقى الأمر المناسب، الطائرة المسيرة وسيطر عليها، ومنعها من العودة إلى القاعدة، إلى موقع القوات الأوكرانية. ثم أسقط الطائرة
، حسب قناة "زفيزدا".
تسمح المدافع المضادة للطائرات المسيرة "بإيقاف" الطائرات المسيرة للعدو على مسافة كيلومتر إلى كيلومترين. هذا يقلل من إمكانية الاستطلاع وتعديل إطلاق النار للعدو، لذلك تستخدم قوات الإنزال الجوي هذه الأسلحة بنشاط.