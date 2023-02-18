عربي
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230218/القوات-الروسية-تسقط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فيديو-1073679929.html
القوات الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
القوات الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
قامت قوات الإنزال الروسية بإسقاط طائرة استطلاع رباعية لمسلحين أوكرانيين بمساعدة مدفع مضاد للطائرات المسيرة في القطاع الجنوبي من العملية الخاصة، وعرضت وزارة... 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T09:46+0000
2023-02-18T09:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073584739_0:53:3075:1783_1920x0_80_0_0_cf27ee8d4430b563a6188cfc5ca7dc4a.jpg
وقد رصدت وحدات القوات المحمولة جوا الطائرة المسيرة التي كانت تحلق إلى خط الجبهة للاستطلاع. اكتشف مشغل المدفع المضاد للطائرات المسيرة، بعد أن تلقى الأمر المناسب، الطائرة المسيرة وسيطر عليها، ومنعها من العودة إلى القاعدة، إلى موقع القوات الأوكرانية. ثم أسقط الطائرة، حسب قناة "زفيزدا".تسمح المدافع المضادة للطائرات المسيرة "بإيقاف" الطائرات المسيرة للعدو على مسافة كيلومتر إلى كيلومترين. هذا يقلل من إمكانية الاستطلاع وتعديل إطلاق النار للعدو، لذلك تستخدم قوات الإنزال الجوي هذه الأسلحة بنشاط.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073584739_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_de5e32181e642df8a1dd598e67fe73b4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية... فيديو

09:46 GMT 18.02.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالعمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قامت قوات الإنزال الروسية بإسقاط طائرة استطلاع رباعية لمسلحين أوكرانيين بمساعدة مدفع مضاد للطائرات المسيرة في القطاع الجنوبي من العملية الخاصة، وعرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات إسقاط الطائرة المسيرة.
وقد رصدت وحدات القوات المحمولة جوا الطائرة المسيرة التي كانت تحلق إلى خط الجبهة للاستطلاع. اكتشف مشغل المدفع المضاد للطائرات المسيرة، بعد أن تلقى الأمر المناسب، الطائرة المسيرة وسيطر عليها، ومنعها من العودة إلى القاعدة، إلى موقع القوات الأوكرانية. ثم أسقط الطائرة، حسب قناة "زفيزدا".
تسمح المدافع المضادة للطائرات المسيرة "بإيقاف" الطائرات المسيرة للعدو على مسافة كيلومتر إلى كيلومترين. هذا يقلل من إمكانية الاستطلاع وتعديل إطلاق النار للعدو، لذلك تستخدم قوات الإنزال الجوي هذه الأسلحة بنشاط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:28 GMTВоеннослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала