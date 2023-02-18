https://sputnikarabic.ae/20230218/الكشف-عن-تفاصيل-الهجوم-على-سفينة-يملكها-إسرائيلي-بخليج-عمان-1073687658.html

الكشف عن تفاصيل الهجوم على سفينة يملكها إسرائيلي بخليج عمان

الكشف عن تفاصيل الهجوم على سفينة يملكها إسرائيلي بخليج عمان

كشفت شركة "إيلتسون" اليونانية، عن تفاصيل تعرض سفينة يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر لهجوم في خليج عمان. 18.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-18T14:34+0000

2023-02-18T14:34+0000

2023-02-18T14:34+0000

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و"إيلتسون" هي الشركة المشغلة لسفينة تجارية تابعة لشركة الشحن البحري الدولية "زودياك" التي يملكها عوفر.وقالت الشركة إن السفينة "كامبو سكوير" التي تحمل النفط، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة الأسبوع الماضي، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.وجاء في بيان الشركة أن السفينة تعرضت لأضرار طفيفة فقط في الهجوم الذي وقع بالقرب من خليج عمان يوم الجمعة قبل الماضي، ولم يصب أي من أفراد الطاقم بأذى.وأمس الجمعة، أفاد موقع "بي بي سي" فارسي، بأن ناقلة النفط التي يملكها الإسرائيلي عوفر تعرضت قبل أسبوع لهجوم في بحر العرب من قبل سفن وطائرات مسيرة إيرانية.وأبحرت ناقلة النفط تحت علم ليبيريا، إلا أنها مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي عوفر ومقرها الرئيسي في موناكو، بحسب المصدر ذاته.وفي وقت سابق من اليوم السبت، كشفت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري إنتليجنس"، أن "أنظمة جوية مسيرة هاجمت ناقلتين وسفينة بضائع في بحر العرب، وقدرت أن إيران هي من شنت الهجوم".وأضاف البيان، أن "اثنتين من السفن الثلاث تملكهما إسرائيل والأخرى إماراتية".ولم يصدر أي تعليق فوري من إيران، التي رفضت اتهامات وقوفها وراء حوادث مماثلة في السنوات القليلة الماضية.لكن الحادث وقع بعد أسبوعين من وقوع انفجار قوي، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، وقالت وزارة الدفاع الإيرانية إن انفجارا وقع في المصنع العسكري في أصفهان نجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.وقالت السلطات الإيرانية، آنذاك، إن "التحقيقات الأولية تدل على مسؤولية الكيان الإسرائيلي في الهجوم الإرهابي بطائرة مسيرة على ورشة عسكرية في أصفهان شرقي البلاد".

https://sputnikarabic.ae/20230217/إعلام-سفينة-إسرائيلية-تتعرض-لهجوم-في-بحر-العرب-1073672793.html

https://sputnikarabic.ae/20230202/سفير-إيران-لدى-الأمم-المتحدة-يؤكد-أن-إسرائيل-مسؤولة-عن-هجوم-الطائرات-المسيرة-في-أصفهان-1073015495.html

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