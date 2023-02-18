https://sputnikarabic.ae/20230218/اليابان-الصاروخ-الباليستي-الذي-أطلقته-كوريا-الشمالية-قد-يكون-سقط-في-المنطقة-الاقتصادية-1073681720.html

اليابان: الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية قد يكون سقط في المنطقة الاقتصادية

اليابان: الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية قد يكون سقط في المنطقة الاقتصادية

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم السبت، أن "الصاروخ البالستي الذي أطلقته كوريا الشمالية في وقت سابق اليوم سقط تقريبا بمنطقة اليابان الاقتصادية". 18.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-18T11:23+0000

2023-02-18T11:23+0000

2023-02-18T11:23+0000

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

أخبار اليابان

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068584297_0:0:2947:1659_1920x0_80_0_0_fde960c71f015b8559e9246c8571b574.jpg

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا،في تصريحات للصحفيين: "يبدو أن صاروخا باليستيا أطلقته كوريا الشمالية سقط في منطقة اليابان الاقتصادية الخالصة، شرقي هوكايدو".من جانبه، أشار مسؤول في وزارة الدفاع اليابانية، إلى "إمكان سقوط الصاروخ على بعد نحو مئتي كيلومتر إلى الغرب من جزيرة أوشيما، الواقعة ضمن نطاق منطقة هوكايدو في شمالي اليابان".وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، في وقت سابق اليوم، أن جارته الشمالية، أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي.وقال الجيش الكوري الجنوبي، في بيان نقلته وكالة "يونهاب" الرسمية، إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي يوم السبت، وهو ثاني إطلاق من نوعه هذا العام".وأعلنت كوريا الشمالية، مطلع الشهر الماضي، أنها أجرت اختبارا لنظام إطلاق صواريخ لتأكيد فعالية أدائه، مؤكدةً أن الصواريخ أصابت الهدف المحدد بدقة في بحر اليابان.سبق ذلك إعلان الجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أطلقت 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى، باتجاه البحر الشرقي، حلقت نحو 350 كيلومترا مع أقصى ارتفاع 100 كيلومتر.يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت في عام 2022، نحو 70 صاروخا باليستيا، وتقول بيونغ يانغ إن جميع أنشطتها العسكرية هي رد على "الاستفزازات" من جانب كوريا الجنوبية، التي أجرت أخيرا مناورات عسكرية مكثفة، سواء بشكل مستقل أو بالمشاركة مع أمريكا واليابان.

https://sputnikarabic.ae/20230218/الجيش-الكوري-الجنوبي-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-بالستيا-تجاه-البحر-الشرقي-1073678199.html

https://sputnikarabic.ae/20230218/زعيم-كوريا-الشمالية-وابنته-يشاهدان-مباراة-لكرة-القدم-صور-1073680025.html

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

أخبار اليابان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, أخبار اليابان, أخبار العالم الآن, العالم