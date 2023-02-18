https://sputnikarabic.ae/20230218/اليابان-الصاروخ-الباليستي-الذي-أطلقته-كوريا-الشمالية-قد-يكون-سقط-في-المنطقة-الاقتصادية-1073681720.html
اليابان: الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية قد يكون سقط في المنطقة الاقتصادية
اليابان: الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية قد يكون سقط في المنطقة الاقتصادية
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم السبت، أن "الصاروخ البالستي الذي أطلقته كوريا الشمالية في وقت سابق اليوم سقط تقريبا بمنطقة اليابان الاقتصادية". 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T11:23+0000
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2023-02-18T11:23+0000
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وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا،في تصريحات للصحفيين: "يبدو أن صاروخا باليستيا أطلقته كوريا الشمالية سقط في منطقة اليابان الاقتصادية الخالصة، شرقي هوكايدو".من جانبه، أشار مسؤول في وزارة الدفاع اليابانية، إلى "إمكان سقوط الصاروخ على بعد نحو مئتي كيلومتر إلى الغرب من جزيرة أوشيما، الواقعة ضمن نطاق منطقة هوكايدو في شمالي اليابان".وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، في وقت سابق اليوم، أن جارته الشمالية، أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي.وقال الجيش الكوري الجنوبي، في بيان نقلته وكالة "يونهاب" الرسمية، إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي يوم السبت، وهو ثاني إطلاق من نوعه هذا العام".وأعلنت كوريا الشمالية، مطلع الشهر الماضي، أنها أجرت اختبارا لنظام إطلاق صواريخ لتأكيد فعالية أدائه، مؤكدةً أن الصواريخ أصابت الهدف المحدد بدقة في بحر اليابان.سبق ذلك إعلان الجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أطلقت 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى، باتجاه البحر الشرقي، حلقت نحو 350 كيلومترا مع أقصى ارتفاع 100 كيلومتر.يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت في عام 2022، نحو 70 صاروخا باليستيا، وتقول بيونغ يانغ إن جميع أنشطتها العسكرية هي رد على "الاستفزازات" من جانب كوريا الجنوبية، التي أجرت أخيرا مناورات عسكرية مكثفة، سواء بشكل مستقل أو بالمشاركة مع أمريكا واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20230218/الجيش-الكوري-الجنوبي-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-بالستيا-تجاه-البحر-الشرقي-1073678199.html
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, أخبار اليابان, أخبار العالم الآن, العالم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, أخبار اليابان, أخبار العالم الآن, العالم
اليابان: الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية قد يكون سقط في المنطقة الاقتصادية
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أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم السبت، أن "الصاروخ البالستي الذي أطلقته كوريا الشمالية في وقت سابق اليوم سقط تقريبا بمنطقة اليابان الاقتصادية".
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا،في تصريحات للصحفيين
: "يبدو أن صاروخا باليستيا أطلقته كوريا الشمالية سقط في منطقة اليابان الاقتصادية الخالصة، شرقي هوكايدو".
من جانبه، أشار مسؤول في وزارة الدفاع اليابانية، إلى "إمكان سقوط الصاروخ على بعد نحو مئتي كيلومتر إلى الغرب من جزيرة أوشيما، الواقعة ضمن نطاق منطقة هوكايدو في شمالي اليابان".
وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، في وقت سابق اليوم، أن جارته الشمالية، أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي
.
وقال الجيش الكوري الجنوبي، في بيان نقلته وكالة
"يونهاب" الرسمية، إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي يوم السبت، وهو ثاني إطلاق من نوعه هذا العام".
وأعلنت كوريا الشمالية، مطلع الشهر الماضي، أنها أجرت اختبارا لنظام إطلاق صواريخ
لتأكيد فعالية أدائه، مؤكدةً أن الصواريخ أصابت الهدف المحدد بدقة في بحر اليابان.
سبق ذلك إعلان الجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أطلقت 3 صواريخ باليستية
قصيرة المدى، باتجاه البحر الشرقي، حلقت نحو 350 كيلومترا مع أقصى ارتفاع 100 كيلومتر.
يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت في عام 2022، نحو 70 صاروخا باليستيا، وتقول بيونغ يانغ إن جميع أنشطتها العسكرية
هي رد على "الاستفزازات" من جانب كوريا الجنوبية، التي أجرت أخيرا مناورات عسكرية مكثفة، سواء بشكل مستقل أو بالمشاركة مع أمريكا واليابان.