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https://sputnikarabic.ae/20230218/برلمانية-مغربية-الغرب-يتعامل-مع-الدول-الأفريقية-على-أنها-مستعمرات-تحت-الوصاية-1073691742.html
برلمانية مغربية: الغرب يتعامل مع الدول الأفريقية على أنها مستعمرات تحت الوصاية
برلمانية مغربية: الغرب يتعامل مع الدول الأفريقية على أنها مستعمرات تحت الوصاية
نددت برلمانية مغربية بسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه المغرب والدول الأفريقية، ومحاولته فرض الوصاية على الدول الأفريقية. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T17:07+0000
2023-02-18T17:08+0000
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قالت البرلمانية المغربية فطيمة بن عزة، إن الدول الغربية تتعامل مع الدول الأفريقية على أنها مستعمرات قديمة.وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن انتهاكات حقوق الإنسان داخل الدول الغربية هي الملفات الشائكة بشكل أكبر من الدول العربية، لكنها لا يروق لها مواقف الدول العربية والأفريقية التي تسعى للتعامل على أساس "رابح-رابح" وبندّية.تشير إلى أن استهداف الاتحاد الأوروبي للمغرب ناتج عن التوجهات السياسية والجغرافية التي تنتهجها المملكة مؤخرا، والتي تبحث فيها تنويع الشراكات والشركاء والانفتاح على كافة الأطراف.تشدد البرلمانية المغربية على أن المغرب يتجه بقوة للشراكات المتعددة مع الدول الأفريقية والدول الكبرى، وهو الأمر الذي لم يرق للجانب الغربي الذي يحاول استخدام ملف حقوق الإنسان للضغط على المغرب، وخاصة فرنسا.ونوهت البرلمانية إلى أن فرنسا لا تريد للمغرب أن ينسلخ بعيدا عنها، خاصة أن السياسة الفرنسية تهدف دائما لإبقاء الدول الأفريقية تحت وصايتها وفي إطار تبعيتها، وهو ما يرفضه المغرب ولن يقبله.واعتمد البرلمان الأوروبي مؤخرا توصية جديدة، تدعو إلى منع ممثلي المغرب من دخول مقرات المؤسسة التشريعية الأوروبية.في السياق عبر وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عن رفض بلاده استئثار القوى العالمية بدور من يملك شرعية تقييم حقوق الإنسان في العالم.وقال بوريطة، الجمعة، في افتتاح منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان: "لا يمكن لأحد أن يجزم بأنه هو الذي يملك شرعية تقييم حقوق الإنسان".وأشار إلى أنه "لا مجال إطلاقا لممارسة الوصاية على قضايا حقوق الإنسان، ولا شرعية تلقائية لإملاءات تقييمية خارجية، ولا بديل عن التمكين الجاد التدريجي والفردي والجماعي لكونية حقوق الإنسان".
https://sputnikarabic.ae/20230114/وزير-الطاقة-القطري-الغرب-غير-منصف-بشأن-التنقيب-عن-الغاز-في-أفريقيا-1072258676.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, أخبار فرنسا
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, أخبار فرنسا

برلمانية مغربية: الغرب يتعامل مع الدول الأفريقية على أنها مستعمرات تحت الوصاية

17:07 GMT 18.02.2023 (تم التحديث: 17:08 GMT 18.02.2023)
© AFP 2023 / Fadel Sennaمنطقة وجدة المغربية على الحدود بين الجزائر و المغرب، 4 نوفمبر 2021
منطقة وجدة المغربية على الحدود بين الجزائر و المغرب، 4 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
© AFP 2023 / Fadel Senna
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حصري
نددت برلمانية مغربية بسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه المغرب والدول الأفريقية، ومحاولته فرض الوصاية على الدول الأفريقية.
قالت البرلمانية المغربية فطيمة بن عزة، إن الدول الغربية تتعامل مع الدول الأفريقية على أنها مستعمرات قديمة.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن انتهاكات حقوق الإنسان داخل الدول الغربية هي الملفات الشائكة بشكل أكبر من الدول العربية، لكنها لا يروق لها مواقف الدول العربية والأفريقية التي تسعى للتعامل على أساس "رابح-رابح" وبندّية.
تشير إلى أن استهداف الاتحاد الأوروبي للمغرب ناتج عن التوجهات السياسية والجغرافية التي تنتهجها المملكة مؤخرا، والتي تبحث فيها تنويع الشراكات والشركاء والانفتاح على كافة الأطراف.
تشدد البرلمانية المغربية على أن المغرب يتجه بقوة للشراكات المتعددة مع الدول الأفريقية والدول الكبرى، وهو الأمر الذي لم يرق للجانب الغربي الذي يحاول استخدام ملف حقوق الإنسان للضغط على المغرب، وخاصة فرنسا.
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ونوهت البرلمانية إلى أن فرنسا لا تريد للمغرب أن ينسلخ بعيدا عنها، خاصة أن السياسة الفرنسية تهدف دائما لإبقاء الدول الأفريقية تحت وصايتها وفي إطار تبعيتها، وهو ما يرفضه المغرب ولن يقبله.
واعتمد البرلمان الأوروبي مؤخرا توصية جديدة، تدعو إلى منع ممثلي المغرب من دخول مقرات المؤسسة التشريعية الأوروبية.
في السياق عبر وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عن رفض بلاده استئثار القوى العالمية بدور من يملك شرعية تقييم حقوق الإنسان في العالم.
وقال بوريطة، الجمعة، في افتتاح منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان: "لا يمكن لأحد أن يجزم بأنه هو الذي يملك شرعية تقييم حقوق الإنسان".
وأشار إلى أنه "لا مجال إطلاقا لممارسة الوصاية على قضايا حقوق الإنسان، ولا شرعية تلقائية لإملاءات تقييمية خارجية، ولا بديل عن التمكين الجاد التدريجي والفردي والجماعي لكونية حقوق الإنسان".
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