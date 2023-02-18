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https://sputnikarabic.ae/20230218/بريطانيا-تعد-بدعم-أوكرانيا-عسكريا-بقيمة-25-مليار-يورو-كحد-أدنى-1073686795.html
بريطانيا تعد بدعم أوكرانيا عسكريا بقيمة 2.5 مليار يورو كحد أدنى
بريطانيا تعد بدعم أوكرانيا عسكريا بقيمة 2.5 مليار يورو كحد أدنى
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن المملكة المتحدة قدمت 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.5 مليار يورو) من الدعم العسكري لأوكرانيا في عام 2022، وأن الدعم سيكون... 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T13:45+0000
2023-02-18T13:45+0000
بريطانيا
رصد عسكري
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وقال سوناك في مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم السبت: "ستكون المملكة المتحدة أول طرف يزود أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى".وبحسب قوله، فقد حدثت نقطة تحول في الأعمال العسكرية، وفي هذا الصدد، دعا سوناك القادة الغربيين إلى مضاعفة دعمهم العسكري لكييف.وأضاف سوناك أن "المملكة المتحدة مستعدة لمساعدة أي دولة ترغب في تزويد أوكرانيا بالطائرات، كما يجب أن يكون الدعم لتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام أحدث طرازات المقاتلات، وهو ما تفعله المملكة المتحدة".وأعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أنه فقط بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية، ستحصل أوكرانيا على مقاتلات حديثة، مثل "يوروفايتر تايفون".وقال والاس في مقابلة مع مجلة "شبيغل" الألمانية اليوم السبت: "لن تكون هناك شحنات سريعة للمقاتلات، على الأقل في هذه المرحلة وفي الأشهر الستة المقبلة".
https://sputnikarabic.ae/20230218/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-في-مقاطعة-خاركوف-1073682912.html
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بريطانيا, رصد عسكري
بريطانيا, رصد عسكري

بريطانيا تعد بدعم أوكرانيا عسكريا بقيمة 2.5 مليار يورو كحد أدنى

13:45 GMT 18.02.2023
© AP Photo / Leon Nealرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إلى اليسار، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يعقدان مؤتمرا صحفيا في قمة مجموعة العشرين في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا، 16 نوفمبر 2022.
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إلى اليسار، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يعقدان مؤتمرا صحفيا في قمة مجموعة العشرين في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا، 16 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Leon Neal
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن المملكة المتحدة قدمت 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.5 مليار يورو) من الدعم العسكري لأوكرانيا في عام 2022، وأن الدعم سيكون بنفس المقدار أو أكثر هذا العام.
وقال سوناك في مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم السبت: "ستكون المملكة المتحدة أول طرف يزود أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى".
وبحسب قوله، فقد حدثت نقطة تحول في الأعمال العسكرية، وفي هذا الصدد، دعا سوناك القادة الغربيين إلى مضاعفة دعمهم العسكري لكييف.
معًا، في الأشهر المقبلة، سنزود أوكرانيا بقدر من المعدات (العسكرية) كما في عام 2022 بأكمله.
المدفعية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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11:50 GMT
وأضاف سوناك أن "المملكة المتحدة مستعدة لمساعدة أي دولة ترغب في تزويد أوكرانيا بالطائرات، كما يجب أن يكون الدعم لتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام أحدث طرازات المقاتلات، وهو ما تفعله المملكة المتحدة".
وأعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أنه فقط بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية، ستحصل أوكرانيا على مقاتلات حديثة، مثل "يوروفايتر تايفون".
وقال والاس في مقابلة مع مجلة "شبيغل" الألمانية اليوم السبت: "لن تكون هناك شحنات سريعة للمقاتلات، على الأقل في هذه المرحلة وفي الأشهر الستة المقبلة".
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