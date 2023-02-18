https://sputnikarabic.ae/20230218/تايوان-ترصد-اقتراب-24-طائرة-وأربع-سفن-تابعة-للقوات-المسلحة-الصينية-من-الجزيرة-1073685500.html
تايوان ترصد اقتراب 24 طائرة وأربع سفن تابعة للقوات المسلحة الصينية من الجزيرة
تايوان ترصد اقتراب 24 طائرة وأربع سفن تابعة للقوات المسلحة الصينية من الجزيرة
سجلت القوات المسلحة التايوانية، خلال اليوم الماضي، اقتراب 24 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة دفاع الجزيرة. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T12:53+0000
2023-02-18T12:53+0000
2023-02-18T12:53+0000
العالم
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وفقا للمعلومات الواردة، اقتربت المقاتلات الصينية "J-10" و"J-11" و"J-16" وطائرة الاستطلاع الالكترونية "Y-8" من الجزء الجنوبي الغربي من تايوان. أيضًا، رصدت أنظمة الدفاع الجوي للجزيرة طائرات مسيرة "BZK-005" و"CH-4".وقالت الوزارة: "الوضع تحت السيطرة وأنظمة الصواريخ الأرضية المضادة للطائرات في حالة تأهب قصوى".بالإضافة إلى ذلك، أفاد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع التايوانية بوجود أربع سفن تابعة للبحرية الصينية في المياه القريبة من الجزيرة.في وقت سابق، أفادت التقارير بأنه في 18 فبراير/شباط، ولأول مرة منذ ثلاث سنوات، وصل وفد من إدارة شنغهاي إلى تايبيه. سيشارك ستة ممثلين صينيين في مهرجان المصابيح.
https://sputnikarabic.ae/20230213/وسائل-إعلام-العشرات-من-المناطيد-الصينية-تظهر-فوق-تايوان--1073438443.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
تايوان ترصد اقتراب 24 طائرة وأربع سفن تابعة للقوات المسلحة الصينية من الجزيرة
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سجلت القوات المسلحة التايوانية، خلال اليوم الماضي، اقتراب 24 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة دفاع الجزيرة.
وفقا للمعلومات الواردة، اقتربت المقاتلات الصينية "J-10" و"J-11" و"J-16" وطائرة الاستطلاع الالكترونية "Y-8" من الجزء الجنوبي الغربي من تايوان. أيضًا، رصدت أنظمة الدفاع الجوي للجزيرة طائرات مسيرة "BZK-005" و"CH-4".
وقالت الوزارة: "الوضع تحت السيطرة وأنظمة الصواريخ الأرضية المضادة للطائرات في حالة تأهب قصوى".
بالإضافة إلى ذلك، أفاد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع التايوانية بوجود أربع سفن تابعة للبحرية الصينية في المياه القريبة من الجزيرة.
في وقت سابق، أفادت التقارير بأنه في 18 فبراير/شباط، ولأول مرة منذ ثلاث سنوات، وصل وفد من إدارة شنغهاي إلى تايبيه. سيشارك ستة ممثلين صينيين في مهرجان المصابيح.