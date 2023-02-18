عربي
https://sputnikarabic.ae/20230218/تايوان-ترصد-اقتراب-24-طائرة-وأربع-سفن-تابعة-للقوات-المسلحة-الصينية-من-الجزيرة-1073685500.html
تايوان ترصد اقتراب 24 طائرة وأربع سفن تابعة للقوات المسلحة الصينية من الجزيرة
تايوان ترصد اقتراب 24 طائرة وأربع سفن تابعة للقوات المسلحة الصينية من الجزيرة
سجلت القوات المسلحة التايوانية، خلال اليوم الماضي، اقتراب 24 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة دفاع الجزيرة. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T12:53+0000
2023-02-18T12:53+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1a/1065572832_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_4df0d80fc394f73f36d243d164861ff2.jpg
وفقا للمعلومات الواردة، اقتربت المقاتلات الصينية "J-10" و"J-11" و"J-16" وطائرة الاستطلاع الالكترونية "Y-8" من الجزء الجنوبي الغربي من تايوان. أيضًا، رصدت أنظمة الدفاع الجوي للجزيرة طائرات مسيرة "BZK-005" و"CH-4".وقالت الوزارة: "الوضع تحت السيطرة وأنظمة الصواريخ الأرضية المضادة للطائرات في حالة تأهب قصوى".بالإضافة إلى ذلك، أفاد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع التايوانية بوجود أربع سفن تابعة للبحرية الصينية في المياه القريبة من الجزيرة.في وقت سابق، أفادت التقارير بأنه في 18 فبراير/شباط، ولأول مرة منذ ثلاث سنوات، وصل وفد من إدارة شنغهاي إلى تايبيه. سيشارك ستة ممثلين صينيين في مهرجان المصابيح.
https://sputnikarabic.ae/20230213/وسائل-إعلام-العشرات-من-المناطيد-الصينية-تظهر-فوق-تايوان--1073438443.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1a/1065572832_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_e33af429a3eb443e15e5584ee1fa10d9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

تايوان ترصد اقتراب 24 طائرة وأربع سفن تابعة للقوات المسلحة الصينية من الجزيرة

12:53 GMT 18.02.2023
© AFP 2023 / Sam Yehمناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022.
مناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
© AFP 2023 / Sam Yeh
تابعنا عبرTelegram
سجلت القوات المسلحة التايوانية، خلال اليوم الماضي، اقتراب 24 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة دفاع الجزيرة.
وفقا للمعلومات الواردة، اقتربت المقاتلات الصينية "J-10" و"J-11" و"J-16" وطائرة الاستطلاع الالكترونية "Y-8" من الجزء الجنوبي الغربي من تايوان. أيضًا، رصدت أنظمة الدفاع الجوي للجزيرة طائرات مسيرة "BZK-005" و"CH-4".
تُظهر هذه الصورة التي قدمتها القوات الجوية الأمريكية طيارًا في سلاح الجو الأمريكي يقلع في طائرة من طراز إف-22 رابتور في قاعدة لانغلي يوستيس المشتركة بولاية فيرجينيا، يوم 4 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
العشرات من المناطيد الصينية تظهر فوق تايوان
13 فبراير, 05:03 GMT
وقالت الوزارة: "الوضع تحت السيطرة وأنظمة الصواريخ الأرضية المضادة للطائرات في حالة تأهب قصوى".
بالإضافة إلى ذلك، أفاد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع التايوانية بوجود أربع سفن تابعة للبحرية الصينية في المياه القريبة من الجزيرة.
في وقت سابق، أفادت التقارير بأنه في 18 فبراير/شباط، ولأول مرة منذ ثلاث سنوات، وصل وفد من إدارة شنغهاي إلى تايبيه. سيشارك ستة ممثلين صينيين في مهرجان المصابيح.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:56 GMTВоеннослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала