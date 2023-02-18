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https://sputnikarabic.ae/20230218/ترامب-يعتزم-زيارة-ولاية-أوهايو-بعد-حادث-قطار-المواد-السامة-1073673367.html
ترامب يعتزم زيارة ولاية أوهايو بعد حادث قطار المواد السامة
ترامب يعتزم زيارة ولاية أوهايو بعد حادث قطار المواد السامة
يعتزم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، زيارة ولاية أوهايو بعد حادث خروج قطار يحمل مواد كيميائية سامة عن مساره في بداية الشهر الجاري. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T00:43+0000
2023-02-18T00:43+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت قناة فوكس نيوز نقلا عن مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي السابق إن، " ترامب يعتزم خلال الرحلة لقاء العائلات التي تعيش في المناطق المتضررة بالولاية نتيجة الحادث، وبحسب المصدر، فإن ترامب له "علاقة قوية للغاية" مع أهالي ولاية أوهايو.وكان قطار يحمل مادة كيميائية سماة قد خرج عن مساره في شمال الولايات المتحدة، يوم 5 فبراير/ شباط الماضي ما تسبب في نشوب حريق هائل وإجلاء مئات الأشخاص، وفق ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام أمريكية.ولم تسجل إصابات جراء خروج القطار المكون من 50 عربة عن مساره، في منطقة شرق فلسطين بولاية أوهايو قرب الحدود مع ولاية بنسلفانيا.وسمع دوي عدة انفجارات مع استمرار اشتعال عربات، السبت، بحسب وسائل إعلام محلية، رغم جهود عناصر الإطفاء التي تباطأت بسبب تجمد صهاريج المياه نتيجة البرد القارس الذي يضرب هذا الجزء من أمريكا الشمالية في نهاية الأسبوع.يذكر أن القطار المنكوب كان يحمل كلوريد الفاينيل، وهي مادة كيميائية تستخدم في صناعة البلاستيك.
https://sputnikarabic.ae/20230203/ترامب-يدعو-لوقف-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-وإبرام-اتفاق-سلام-1073059845.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار

ترامب يعتزم زيارة ولاية أوهايو بعد حادث قطار المواد السامة

00:43 GMT 18.02.2023
© AP Photo / Gene J. Puskarخروج قطار يحمل مواد كيميائية عن مساره في أوهايو بالولايات المتحدة، السبت، 4 فبراير/شباط 2023
خروج قطار يحمل مواد كيميائية عن مساره في أوهايو بالولايات المتحدة، السبت، 4 فبراير/شباط 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Gene J. Puskar
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يعتزم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، زيارة ولاية أوهايو بعد حادث خروج قطار يحمل مواد كيميائية سامة عن مساره في بداية الشهر الجاري.
موسكو - سبوتنيك. وقالت قناة فوكس نيوز نقلا عن مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي السابق إن، " ترامب يعتزم خلال الرحلة لقاء العائلات التي تعيش في المناطق المتضررة بالولاية نتيجة الحادث، وبحسب المصدر، فإن ترامب له "علاقة قوية للغاية" مع أهالي ولاية أوهايو.
وكان قطار يحمل مادة كيميائية سماة قد خرج عن مساره في شمال الولايات المتحدة، يوم 5 فبراير/ شباط الماضي ما تسبب في نشوب حريق هائل وإجلاء مئات الأشخاص، وفق ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام أمريكية.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب يدعو لوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإبرام اتفاق سلام
3 فبراير, 07:33 GMT
ولم تسجل إصابات جراء خروج القطار المكون من 50 عربة عن مساره، في منطقة شرق فلسطين بولاية أوهايو قرب الحدود مع ولاية بنسلفانيا.
وسمع دوي عدة انفجارات مع استمرار اشتعال عربات، السبت، بحسب وسائل إعلام محلية، رغم جهود عناصر الإطفاء التي تباطأت بسبب تجمد صهاريج المياه نتيجة البرد القارس الذي يضرب هذا الجزء من أمريكا الشمالية في نهاية الأسبوع.
يذكر أن القطار المنكوب كان يحمل كلوريد الفاينيل، وهي مادة كيميائية تستخدم في صناعة البلاستيك.
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Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:36 GMT
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