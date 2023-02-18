https://sputnikarabic.ae/20230218/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1073675080.html
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T05:40+0000
2023-02-18T05:40+0000
2023-02-18T05:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
صرح يوري بارباشوف، رئيس الإدارة الروسية لبلدة سنيغيريفكا، في منطقة خيرسون، بأن كييف تستعد لاستفزاز في تلك المنطقة، وتخطط لتقديم المدنيين الذين قتلوا في قصف القوات الأوكرانية كضحايا للجيش الروسي.