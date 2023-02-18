https://sputnikarabic.ae/20230218/تونس-نشعر-بالارتياح-لما-تم-إنجازه-باتجاه-تحقيق-المصالحة-الوطنية-في-ليبيا-1073690616.html
تونس: نشعر بالارتياح لما تم إنجازه باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا
تونس: نشعر بالارتياح لما تم إنجازه باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا
عبرت تونس عن ارتياحها لما تم إنجازه من خطوات ملموسة باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T15:59+0000
2023-02-18T15:59+0000
2023-02-18T15:59+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار تونس اليوم
أخبار العالم العربي
المصالحة الوطنية
الأخبار
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0f/1072298053_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_90e6bd968dbc7b314655afa8961ebfb0.jpg
جاء هذا في تصريحات أدلى بها نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، خلال اجتماع لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا، بحسب موقع قناة "نسمة".وقال الوزير التونسي إن بلاده تشعر بالارتياح لما تم إنجازه حتى الآن من خطوات ملموسة في اتجاه تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا، وفق بيان للوزارة، اليوم السبت.وأكد موقف تونس الثابت من الأزمة في ليبيا والداعي إلى حل "ليبي-ليبي" وذلك ضمن حوار شامل يضم كافة الأطراف الليبية.وأشار إلى أن هذا الحوار يأتي على أساس إعلاء مصلحة ليبيا فوق كافة الاعتبارات وبعيدا عن التدخلات الخارجية.ودعا الأشقاء في ليبيا للتوحد حول مشروع وطني جامع يعيد الأمن والاستقرار إلى بلادهم، ويمكنها من القيام بدورها في الحفاظ على أمن المنطقة ويجنبها مزيدا من التوتر والتهديدات الأمنية.
https://sputnikarabic.ae/20230218/البعثة-الأممية-في-ليبيا-تطالب-القادة-السياسيين-بوضع-حد-للجمود-السياسي-وتمكين-الشعب-من-الانتخابات-1073679802.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0f/1072298053_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_cb22383e7fe714db568dbee3e95d6fd1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم العربي, المصالحة الوطنية, الأخبار, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم العربي, المصالحة الوطنية, الأخبار, العالم العربي
تونس: نشعر بالارتياح لما تم إنجازه باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا
تابعنا عبر
عبرت تونس عن ارتياحها لما تم إنجازه من خطوات ملموسة باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، خلال اجتماع لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا، بحسب موقع قناة
"نسمة".
وقال الوزير التونسي إن بلاده تشعر بالارتياح لما تم إنجازه حتى الآن من خطوات ملموسة في اتجاه تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا، وفق بيان للوزارة، اليوم السبت.
وأكد موقف تونس الثابت من الأزمة في ليبيا والداعي إلى حل "ليبي-ليبي" وذلك ضمن حوار شامل يضم كافة الأطراف الليبية.
وأشار إلى أن هذا الحوار يأتي على أساس إعلاء مصلحة ليبيا فوق كافة الاعتبارات وبعيدا عن التدخلات الخارجية.
ودعا الأشقاء في ليبيا للتوحد حول مشروع وطني جامع يعيد الأمن والاستقرار
إلى بلادهم، ويمكنها من القيام بدورها في الحفاظ على أمن المنطقة ويجنبها مزيدا من التوتر والتهديدات الأمنية.