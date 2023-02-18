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https://sputnikarabic.ae/20230218/تونس-نشعر-بالارتياح-لما-تم-إنجازه-باتجاه-تحقيق-المصالحة-الوطنية-في-ليبيا-1073690616.html
تونس: نشعر بالارتياح لما تم إنجازه باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا
تونس: نشعر بالارتياح لما تم إنجازه باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا
عبرت تونس عن ارتياحها لما تم إنجازه من خطوات ملموسة باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T15:59+0000
2023-02-18T15:59+0000
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، خلال اجتماع لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا، بحسب موقع قناة "نسمة".وقال الوزير التونسي إن بلاده تشعر بالارتياح لما تم إنجازه حتى الآن من خطوات ملموسة في اتجاه تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا، وفق بيان للوزارة، اليوم السبت.وأكد موقف تونس الثابت من الأزمة في ليبيا والداعي إلى حل "ليبي-ليبي" وذلك ضمن حوار شامل يضم كافة الأطراف الليبية.وأشار إلى أن هذا الحوار يأتي على أساس إعلاء مصلحة ليبيا فوق كافة الاعتبارات وبعيدا عن التدخلات الخارجية.ودعا الأشقاء في ليبيا للتوحد حول مشروع وطني جامع يعيد الأمن والاستقرار إلى بلادهم، ويمكنها من القيام بدورها في الحفاظ على أمن المنطقة ويجنبها مزيدا من التوتر والتهديدات الأمنية.
https://sputnikarabic.ae/20230218/البعثة-الأممية-في-ليبيا-تطالب-القادة-السياسيين-بوضع-حد-للجمود-السياسي-وتمكين-الشعب-من-الانتخابات-1073679802.html
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم العربي, المصالحة الوطنية, الأخبار, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم العربي, المصالحة الوطنية, الأخبار, العالم العربي

تونس: نشعر بالارتياح لما تم إنجازه باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا

15:59 GMT 18.02.2023
© Sputnik . Mohamed Hamidaانطلاق اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت بحضور المبعوث الاممي لدى ليبيا السيد عبد الله باتيلي
انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت بحضور المبعوث الاممي لدى ليبيا السيد عبد الله باتيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
© Sputnik . Mohamed Hamida
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عبرت تونس عن ارتياحها لما تم إنجازه من خطوات ملموسة باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، خلال اجتماع لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا، بحسب موقع قناة "نسمة".
اشتباكات في العاصمة طرابلس في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
البعثة الأممية في ليبيا تطالب القادة السياسيين بوضع حد للجمود السياسي
09:55 GMT
وقال الوزير التونسي إن بلاده تشعر بالارتياح لما تم إنجازه حتى الآن من خطوات ملموسة في اتجاه تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا، وفق بيان للوزارة، اليوم السبت.
وأكد موقف تونس الثابت من الأزمة في ليبيا والداعي إلى حل "ليبي-ليبي" وذلك ضمن حوار شامل يضم كافة الأطراف الليبية.
وأشار إلى أن هذا الحوار يأتي على أساس إعلاء مصلحة ليبيا فوق كافة الاعتبارات وبعيدا عن التدخلات الخارجية.
ودعا الأشقاء في ليبيا للتوحد حول مشروع وطني جامع يعيد الأمن والاستقرار إلى بلادهم، ويمكنها من القيام بدورها في الحفاظ على أمن المنطقة ويجنبها مزيدا من التوتر والتهديدات الأمنية.
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