https://sputnikarabic.ae/20230218/حكم-يتعرض-للضرب-من-قبل-لاعبات-في-دوري-الكونغو-الديمقراطية-فيديو-1073698508.html
حكم يتعرض للضرب من قبل لاعبات في دوري الكونغو الديمقراطية لكرة القدم النسائية… فيديو
حكم يتعرض للضرب من قبل لاعبات في دوري الكونغو الديمقراطية لكرة القدم النسائية… فيديو
شهدت مباراة في دوري كرة القدم النسائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية واقعة غريبة، حيث تعرض حكم المباراة للمطاردة والاعتداء بالضرب، من قبل اللاعبات خلال... 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T21:28+0000
2023-02-18T21:28+0000
2023-02-18T21:28+0000
مجتمع
رياضة
كرة قدم
مبارة كرة قدم
الكونغو
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وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر اللاعبات وهن يركضن خلف الحكم ويمسكن به ويعتدين عليه بالضرب.والمباراة كانت بين فريقي "موتيما بيمبي" و"مازيمبي" بدوري كرة القدم النسائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورفض الحكم منح ركلة جزاء لفريق "موتيما بيمبي" الذي كان خاسرا بنتيحة (1-5)، وهو الأمر الذي أغضب اللاعبات فطاردوه وتم والاعتداء عليه.وفي المقطع المتداول يظهر الحكم وهو يحاول الفرار من اللاعبات اللاتي قمن بمطاردته حتى أمسكن به خارج حدود الملعب ليبدأن في ضربه بشدة، وسط تدخل من أعضاء الجهاز الفني للفريق.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, كرة قدم, مبارة كرة قدم, الكونغو
رياضة, كرة قدم, مبارة كرة قدم, الكونغو
حكم يتعرض للضرب من قبل لاعبات في دوري الكونغو الديمقراطية لكرة القدم النسائية… فيديو
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شهدت مباراة في دوري كرة القدم النسائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية واقعة غريبة، حيث تعرض حكم المباراة للمطاردة والاعتداء بالضرب، من قبل اللاعبات خلال المباراة.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر اللاعبات وهن يركضن خلف الحكم ويمسكن به ويعتدين عليه بالضرب.
والمباراة كانت بين فريقي "موتيما بيمبي" و"مازيمبي" بدوري كرة القدم النسائية
في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورفض الحكم منح ركلة جزاء لفريق "موتيما بيمبي" الذي كان خاسرا بنتيحة (1-5)، وهو الأمر الذي أغضب اللاعبات فطاردوه وتم والاعتداء عليه.
وفي المقطع المتداول يظهر الحكم وهو يحاول الفرار من اللاعبات
اللاتي قمن بمطاردته حتى أمسكن به خارج حدود الملعب ليبدأن في ضربه بشدة، وسط تدخل من أعضاء الجهاز الفني للفريق.