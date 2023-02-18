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https://sputnikarabic.ae/20230218/حكم-يتلقى-علقة-موت-من-فريق-نسائي-بعد-رفضه-احتساب-ركلة-جزاء-لهن-1073686132.html
حكم يتلقى "علقة موت" من فريق نسائي بعد رفضه احتساب ركلة جزاء لهن
حكم يتلقى "علقة موت" من فريق نسائي بعد رفضه احتساب ركلة جزاء لهن
تلقى حكم مباراة كرة قدم "علقة موت" أثناء تحكميه لمباراة نسائية، بعدما اعتدت عليه لاعبات أحد الفريقين احتجاجا على قراره عدم منحهن ركلة جزاء، في حادثة جسدت مساوئ... 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T13:24+0000
2023-02-18T13:24+0000
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ونشر صحفيون أفارقة مقطع الفيديو وتمت مشاركته على نطاق واسع عالميا.ووفقا للصحفيين، وقع الحادث خلال مباراة موتيما بيمبي ضد تي بي مازيمبي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.وكان موتيما بيمبي متأخرا بنتيجة 5-1 عندما وقع الحادث العنيف.وأظهر مقطع فيديو، الحكم وهو يركض يائسا عبر الملعب، في محاولة للهروب من لاعبات موتيما بيمبي، حيث لاحقته 7 منهن بهدف ضربه.ولحقت اللاعبات أخيرا بالحكم وبدأن بضربه بوحشية، بينما حاول طاقم العمل في الملعب التدخل.في غضون ذلك، وقف الفريق الخصم مندهشا في أرض الملعب، ولم يتدخل لإيقاف الفوضى.ودعا البعض إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضد فريق موتيما بيمبي النسائي وتغريم اللاعبات المشاركات وإيقافهن عن اللعب. وتعاطف آخرون مع الحكم، مؤكدين إنه كان يؤدي وظيفته فقط.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

حكم يتلقى "علقة موت" من فريق نسائي بعد رفضه احتساب ركلة جزاء لهن

13:24 GMT 18.02.2023
© AP Photo / Hassan Ammarهتاف مشجعي السنغال خلال مباراة كرة القدم في دور الـ16 بين إنجلترا والسنغال، على ملعب البيت في الخور، قطر 4 ديسمبر 2022.
هتاف مشجعي السنغال خلال مباراة كرة القدم في دور الـ16 بين إنجلترا والسنغال، على ملعب البيت في الخور، قطر 4 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Hassan Ammar
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تلقى حكم مباراة كرة قدم "علقة موت" أثناء تحكميه لمباراة نسائية، بعدما اعتدت عليه لاعبات أحد الفريقين احتجاجا على قراره عدم منحهن ركلة جزاء، في حادثة جسدت مساوئ الكرة الأفريقية.
ونشر صحفيون أفارقة مقطع الفيديو وتمت مشاركته على نطاق واسع عالميا.
ووفقا للصحفيين، وقع الحادث خلال مباراة موتيما بيمبي ضد تي بي مازيمبي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وكان موتيما بيمبي متأخرا بنتيجة 5-1 عندما وقع الحادث العنيف.
وأظهر مقطع فيديو، الحكم وهو يركض يائسا عبر الملعب، في محاولة للهروب من لاعبات موتيما بيمبي، حيث لاحقته 7 منهن بهدف ضربه.
ولحقت اللاعبات أخيرا بالحكم وبدأن بضربه بوحشية، بينما حاول طاقم العمل في الملعب التدخل.
في غضون ذلك، وقف الفريق الخصم مندهشا في أرض الملعب، ولم يتدخل لإيقاف الفوضى.
ودعا البعض إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضد فريق موتيما بيمبي النسائي وتغريم اللاعبات المشاركات وإيقافهن عن اللعب. وتعاطف آخرون مع الحكم، مؤكدين إنه كان يؤدي وظيفته فقط.
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