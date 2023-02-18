حكم يتلقى "علقة موت" من فريق نسائي بعد رفضه احتساب ركلة جزاء لهن
© AP Photo / Hassan Ammarهتاف مشجعي السنغال خلال مباراة كرة القدم في دور الـ16 بين إنجلترا والسنغال، على ملعب البيت في الخور، قطر 4 ديسمبر 2022.
© AP Photo / Hassan Ammar
تلقى حكم مباراة كرة قدم "علقة موت" أثناء تحكميه لمباراة نسائية، بعدما اعتدت عليه لاعبات أحد الفريقين احتجاجا على قراره عدم منحهن ركلة جزاء، في حادثة جسدت مساوئ الكرة الأفريقية.
ونشر صحفيون أفارقة مقطع الفيديو وتمت مشاركته على نطاق واسع عالميا.
ووفقا للصحفيين، وقع الحادث خلال مباراة موتيما بيمبي ضد تي بي مازيمبي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وكان موتيما بيمبي متأخرا بنتيجة 5-1 عندما وقع الحادث العنيف.
DR Congo 🇨🇩— Nuhu Adams (@NuhuAdams_) February 16, 2023
See how players of DC Motema Pembe Women's team chased and attack a referee for not awarding them a penalty in their game against TP Mazembe Women.
Motema Pembe were trailing 5-1 before the incident happened in Lubumbashi. pic.twitter.com/AmlJVbtMCN
وأظهر مقطع فيديو، الحكم وهو يركض يائسا عبر الملعب، في محاولة للهروب من لاعبات موتيما بيمبي، حيث لاحقته 7 منهن بهدف ضربه.
ولحقت اللاعبات أخيرا بالحكم وبدأن بضربه بوحشية، بينما حاول طاقم العمل في الملعب التدخل.
في غضون ذلك، وقف الفريق الخصم مندهشا في أرض الملعب، ولم يتدخل لإيقاف الفوضى.
ودعا البعض إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضد فريق موتيما بيمبي النسائي وتغريم اللاعبات المشاركات وإيقافهن عن اللعب. وتعاطف آخرون مع الحكم، مؤكدين إنه كان يؤدي وظيفته فقط.