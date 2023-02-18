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https://sputnikarabic.ae/20230218/خبير-يتوقع-لزيلينسكي-الخسارة-ومصير-هتلر-1073678313.html
خبير يتوقع لزيلينسكي الخسارة ومصير هتلر
خبير يتوقع لزيلينسكي الخسارة ومصير هتلر
صرح ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر في مقابلة مع قناة Judging Freedom على "يوتيوب" أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي سيواجه مصير... 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T09:04+0000
2023-02-18T09:04+0000
العالم
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وقال: "يمكن أن يطير زيلينسكي في السحاب، لكن سرعان ما لن يكون قادرًا على الهروب من الواقع. أدولف هتلر كان يتخيل كيف سيفوز بانتصار عظيم، ولكن كيف انتهى هذا".وقال الخبير العسكري إن وحدات المسلحين الأوكرانيين في وضع حرج. روسيا، في طريقها إلى النصر. وقد ثبت هذا أيضًا من خلال حقيقة أن العقوبات الغربية ضد روسيا قد فشلت.خلص ريتر إلى أنه لم يبقى سوى مخرج واحد أمام زيلينسكي: الهروب من البلاد.في وقت سابق، قارن فلاديمير زيلينسكي، متحدثًا في مؤتمر ميونيخ للأمن، الصراع المستمر مع معركة شخصيات العهد القديم داوود وجالوت. وأشار إلى أن "داوود لم يهزم جالوت بقوة المفاوضات" وطالب الغرب بمزيد من الأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20230217/روسيا-تنصح-أوكرانيا-بعدم-اعتبار-السعي-وراء-الربح-محاربة-لتهديدات-الجوع-في-العالم-1073663615.html
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العالم
العالم

خبير يتوقع لزيلينسكي الخسارة ومصير هتلر

09:04 GMT 18.02.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press serviceالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press service
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صرح ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر في مقابلة مع قناة Judging Freedom على "يوتيوب" أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي سيواجه مصير أدولف هتلر، أي أنه سيهزم.
وقال: "يمكن أن يطير زيلينسكي في السحاب، لكن سرعان ما لن يكون قادرًا على الهروب من الواقع. أدولف هتلر كان يتخيل كيف سيفوز بانتصار عظيم، ولكن كيف انتهى هذا".
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وقال الخبير العسكري إن وحدات المسلحين الأوكرانيين في وضع حرج. روسيا، في طريقها إلى النصر. وقد ثبت هذا أيضًا من خلال حقيقة أن العقوبات الغربية ضد روسيا قد فشلت.
خلص ريتر إلى أنه لم يبقى سوى مخرج واحد أمام زيلينسكي: الهروب من البلاد.
في وقت سابق، قارن فلاديمير زيلينسكي، متحدثًا في مؤتمر ميونيخ للأمن، الصراع المستمر مع معركة شخصيات العهد القديم داوود وجالوت. وأشار إلى أن "داوود لم يهزم جالوت بقوة المفاوضات" وطالب الغرب بمزيد من الأسلحة.
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