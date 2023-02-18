https://sputnikarabic.ae/20230218/رئيس-الاستخبارات-السعودية-الأسبق-يقف-مصفقا-عقب-كلمة-زيلينسكي-في-مؤتمر-ميونخ-فيديو-1073676230.html
رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق يقف مصفقا عقب كلمة زيلينسكي في مؤتمر ميونخ... فيديو
رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق يقف مصفقا عقب كلمة زيلينسكي في مؤتمر ميونخ... فيديو
تداول نشطاء مواقع التواصل في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو يظهر رد فعل الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، على كلمة الرئيس الأوكراني... 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T07:28+0000
2023-02-18T07:28+0000
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وألقى زيلينسكي كلمة عن الأوضاع في بلاده بعد مرور عام تقريبا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط 2022.وفي الفيديو المتداول، يظهر الأمير تركي الفيصل وهو يقف ويصفق تحية لزيلينسكي بعد نهاية كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن.وانطلق مؤتمر ميونخ للأمن الذي يعقد في بافاريا جنوبي ألمانيا أمس الجمعة، بكلمة افتتاحية لزيلينسكي عبر الفيديو، وكذلك كلمتان من المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وينصب التركيز الرئيسي للمؤتمر هذا العام على الأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى مناقشة التداعيات العالمية بعيدة المدى لها، على قضايا تتراوح من إمدادات الطاقة إلى أسعار المواد الغذائية.يذكر أن روسيا تجري عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وذلك بعد مطالبة سكان دونباس لها بالتدخل لحمايتهم من الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار 8 سنوات، بالإضافة إلى ضمان أمن روسيا بعد سعي حلف شمال الأطلسي "الناتو" لوضع قواته بالقرب من حدودها.
https://sputnikarabic.ae/20220620/وزيرة-خارجية-إسرائيل-السابقة-تنشر-صورة-مع-الأمير-تركي-الفيصل-1063899265.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق يقف مصفقا عقب كلمة زيلينسكي في مؤتمر ميونخ... فيديو
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تداول نشطاء مواقع التواصل في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو يظهر رد فعل الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، على كلمة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مؤتمر ميونخ للأمن.
وألقى زيلينسكي
كلمة عن الأوضاع في بلاده بعد مرور عام تقريبا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط 2022.
وفي الفيديو المتداول، يظهر الأمير تركي الفيصل
وهو يقف ويصفق تحية لزيلينسكي بعد نهاية كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن.
وانطلق مؤتمر ميونخ للأمن الذي يعقد في بافاريا جنوبي ألمانيا أمس الجمعة، بكلمة افتتاحية لزيلينسكي عبر الفيديو، وكذلك كلمتان من المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وينصب التركيز الرئيسي للمؤتمر هذا العام على الأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى مناقشة التداعيات العالمية بعيدة المدى لها، على قضايا تتراوح من إمدادات الطاقة إلى أسعار المواد الغذائية.
يذكر أن روسيا تجري عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
منذ 24 فبراير 2022، وذلك بعد مطالبة سكان دونباس لها بالتدخل لحمايتهم من الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار 8 سنوات، بالإضافة إلى ضمان أمن روسيا بعد سعي حلف شمال الأطلسي "الناتو" لوضع قواته بالقرب من حدودها.