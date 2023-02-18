https://sputnikarabic.ae/20230218/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-أي-حل-سلمي-للصراع-في-البلاد-يكون-عبر-مسار-شامل-1073692964.html

رئيس مجلس القيادة اليمني: أي حل سلمي للصراع في البلاد يجب أن يكون عبر مسار شامل

رئيس مجلس القيادة اليمني: أي حل سلمي للصراع في البلاد يجب أن يكون عبر مسار شامل

شدد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، اليوم السبت، على ضرورة أن يكون الحل السياسي للصراع الدائر في بلاده عبر مسار شامل يكفل معالجة كافة القضايا. 18.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-18T17:49+0000

2023-02-18T17:49+0000

2023-02-18T17:57+0000

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القاهرة – سبوتنيك. ودعا العليمي المجتمع الدولي إلى الضغط على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) للجلوس على طاولة المفاوضات.وقال العليمي، خلال حديثه في جلسة حوارية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن التاسع والخمسين، وحسبما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، "إذا أراد المجتمع الدولي حلا سلميا تفاوضيا، فيجب أن يمر عبر مسار شامل يشمل معالجة كافة القضايا بما في ذلك تخلي جماعة الحوثيين عن أيديولوجياتها التكفيرية المتطرفة، وفي المقدمة التوقف عن قمع النساء والناشطين".وأضاف أن "اليمن بحاجة إلى دفعة كبيرة من المجتمع الدولي لاستعادة الأمن والاستقرار وجلب الحوثيين إلى طاولة المفاوضات".وشكك رئيس مجلس القيادة اليمني في جدية "أنصار الله" في السلام، بقوله إن "الحوثيين ليسوا مشروعا للسلام في اليمن، على ضوء محطات من التجارب الطويلة معهم منذ انقلبوا على التوافق الوطني في سبتمبر/ أيلول 2014، بدعم من الحرس الثوري الإيراني".واتهم العليمي، جماعة "أنصار الله" بـ "التخادم مع التنظيمات الإرهابية وفقاً لأدلة الحكومة الشرعية التي تتضمن الإفراج عن عشرات المحكومين بقضايا الإرهاب، بمن فيهم متهمون بتفجير البارجة الأمريكية (يو إس إس كول) الذي أسفر عن مقتل 17 بحارا أمريكيا عام 2000"، على حد قوله.ودعا رئيس مجلس القيادة اليمني، المجتمع الدولي إلى "مزيد من الدعم للمجلس والحكومة، بما في ذلك التحول إلى التدخلات الاقتصادية والإنمائية المستدامة، وضخ الأموال والتعهدات المعتمدة للمنظمات والوكالات الإغاثية عبر البنك المركزي اليمني".ويشهد اليمن تهدئة هشة بين أطراف الصراع، منذ إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ومطلع أكتوبر الماضي، قالت "أنصار الله"، إن مفاوضات تمديد الهدنة وصلت إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر جماعة أنصار الله منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221220/اليمن-أنصار-الله-تدعو-الأمم-المتحدة-لإنقاذ-أكثر-من-4-آلاف-مريض-بالفشل-الكلوي-1071405018.html

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