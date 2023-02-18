https://sputnikarabic.ae/20230218/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يتعهد-بمكافحة-الإرهاب-بمساعدة-السعودية-والإمارات-1073692568.html
رئيس مجلس القيادة اليمني يتعهد بمكافحة الإرهاب بمساعدة السعودية والإمارات
رئيس مجلس القيادة اليمني يتعهد بمكافحة الإرهاب بمساعدة السعودية والإمارات
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على ضرورة النص على الوقف التام لإطلاق النار في البلاد في أي خارطة طريق لليمن، لافتا إلى أن الاستقرار والسلام... 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T17:37+0000
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وتعهد العليمي في تصريحات أدلى بها، خلال جلسة مغلقة عُقدت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، بمكافحة الإرهاب بمساعدة دولة الإمارات والسعودية.وانطلقت أمس فعاليات النسخة الـ59 لمؤتمر ميونخ للأمن، في فندق بيرنشه هوف، وسط مدينة ميونخ، بحضور مسؤولين يمثلون 96 دولة.وقال رئيس المجلس، بحسب موقع "العين" الإماراتي، "نحصل على مساعدات من الإمارات والسعودية لمواجهة الأزمة الحالية وسنتمكن بمعاونة الإمارات والسعودية من مكافحة الإرهاب المنتشر في العديد من المدن اليمنية".وتبنى مجلس الأمن الدولي، مؤخرا، مشروع قرار لتجديد العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات في اليمن، لمدة تسعة أشهر، كما وافق على تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن.وذكر موقع الأمم المتحدة، أن "مجلس الأمن تبنى بالإجماع القرار (2675) بتجديد إجراءات العقوبات في اليمن حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 كانون الأول/ ديسمبر 2023".وكان المجلس فرض في العام 2014 عقوبات على الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، والقياديين في جماعة "أنصار الله" عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، أعقبها قرار رقم (2216) في نيسان/ أبريل 2015 بتوسيع قائمة العقوبات لتشمل زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح، بتهمة التورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتشمل العقوبات تجميد الأرصدة وحظر السفر.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230215/مجلس-الأمن-الدولي-يجدد-العقوبات-على-اليمن-تسعة-أشهر-1073577303.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, الأخبار
رئيس مجلس القيادة اليمني يتعهد بمكافحة الإرهاب بمساعدة السعودية والإمارات
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أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على ضرورة النص على الوقف التام لإطلاق النار في البلاد في أي خارطة طريق لليمن، لافتا إلى أن الاستقرار والسلام "سيساعدان في القضاء على الإرهاب ببلادنا".
وتعهد العليمي في تصريحات أدلى بها، خلال جلسة مغلقة عُقدت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، بمكافحة الإرهاب بمساعدة دولة الإمارات والسعودية.
وانطلقت أمس فعاليات النسخة الـ59 لمؤتمر ميونخ للأمن، في فندق بيرنشه هوف، وسط مدينة ميونخ، بحضور مسؤولين يمثلون 96 دولة.
وقال رئيس المجلس، بحسب موقع
"العين" الإماراتي، "نحصل على مساعدات من الإمارات والسعودية لمواجهة الأزمة الحالية وسنتمكن بمعاونة الإمارات والسعودية من مكافحة الإرهاب المنتشر في العديد من المدن اليمنية".
وتبنى مجلس الأمن الدولي، مؤخرا، مشروع قرار لتجديد العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات في اليمن
، لمدة تسعة أشهر، كما وافق على تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن.
وذكر موقع الأمم المتحدة، أن "مجلس الأمن تبنى بالإجماع القرار (2675) بتجديد إجراءات العقوبات في اليمن حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 كانون الأول/ ديسمبر 2023".
وكان المجلس فرض في العام 2014 عقوبات على الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح
، والقياديين في جماعة "أنصار الله" عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، أعقبها قرار رقم (2216) في نيسان/ أبريل 2015 بتوسيع قائمة العقوبات لتشمل زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح، بتهمة التورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتشمل العقوبات تجميد الأرصدة وحظر السفر.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.