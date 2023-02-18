https://sputnikarabic.ae/20230218/زعيم-كوريا-الشمالية-وابنته-يشاهدان-مباراة-لكرة-القدم-صور-1073680025.html
زعيم كوريا الشمالية وابنته يشاهدان مباراة لكرة القدم... صور
زعيم كوريا الشمالية وابنته يشاهدان مباراة لكرة القدم... صور
أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم السبت، بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حضر مباراة كرة قدم مع ابنته احتفالا بعيد ميلاد والده الراحل كيم جونغ إيل. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T09:57+0000
2023-02-18T09:57+0000
2023-02-18T09:57+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية، أن كيم وابنته، احتفالا بهذه المناسبة شاهدا المباراة التي جمعت بين مسؤولي مجلس الوزراء ووزارة الدفاع، أمس الجمعة.ولم تذكر اسمها بل وصفتها بأنها "ابنة كيم الحبيبة" والتي يعتقد أنها تبلغ من العمر حوالي 10 سنوات.في الصور التي نشرتها الوكالة، كانت تجلس بجانبه ويبدو أنها تضحك وتصفق وأمامها منظار، وسط صف من المسؤولين.كما ظهر كيم جونغ أون وهو يقف ويهتف، وفي لقطات أخرى، كانت ابنته تقف أيضا وتصفق.ووفقا للوكالة، انتهت المباراة بفوز وزارة الدفاع بنتيجة 3-1، كما أجرى الجانبان مباراة في شد الحبل، فاز فيها أيضا فريق وزارة الدفاع 2-0.وشوهدت الابنة في عدة مناسبات مع الزعيم الكوري الشمالي ولكن هذا هو الظهور الأول لها في حدث غير عسكري.في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، ظهر كيم وابنته وهما يتفقدان صاروخا باليستيا قبل إطلاقه التجريبي.وفي فبراير/شباط، حضرت الابنة عرضا عسكريا لجيش كوريا الشمالية، حيث تم عرض ما لا يقل عن 11 صاروخا باليستيا عابرا للقارات، في ساحة كيم إيل سونغ في العاصمة بيونغ يانغ.
https://sputnikarabic.ae/20230214/كوريا-الشمالية-تكشف-النقاب-عن-تصميم-طابع-بريدي-جديد-يظهر-كيم-جونغ-أون-مع-ابنته-وخلفهم-الصواريخ-1073495175.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
زعيم كوريا الشمالية وابنته يشاهدان مباراة لكرة القدم... صور
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أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم السبت، بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حضر مباراة كرة قدم مع ابنته احتفالا بعيد ميلاد والده الراحل كيم جونغ إيل.
وذكرت
وكالة الأنباء الكورية المركزية، أن كيم وابنته، احتفالا بهذه المناسبة شاهدا المباراة التي جمعت بين مسؤولي مجلس الوزراء ووزارة الدفاع، أمس الجمعة.
ولم تذكر اسمها بل وصفتها بأنها "ابنة كيم الحبيبة" والتي يعتقد أنها تبلغ من العمر حوالي 10 سنوات.
في الصور التي نشرتها الوكالة، كانت تجلس بجانبه ويبدو أنها تضحك وتصفق وأمامها منظار، وسط صف من المسؤولين.
كما ظهر كيم جونغ أون
وهو يقف ويهتف، وفي لقطات أخرى، كانت ابنته تقف أيضا وتصفق.
ووفقا للوكالة، انتهت المباراة بفوز وزارة الدفاع بنتيجة 3-1، كما أجرى الجانبان مباراة في شد الحبل، فاز فيها أيضا فريق وزارة الدفاع 2-0.
وشوهدت الابنة في عدة مناسبات مع الزعيم الكوري الشمالي ولكن هذا هو الظهور الأول لها في حدث غير عسكري.
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، ظهر كيم وابنته
وهما يتفقدان صاروخا باليستيا قبل إطلاقه التجريبي.
وفي فبراير/شباط، حضرت الابنة عرضا عسكريا لجيش كوريا الشمالية، حيث تم عرض ما لا يقل عن 11 صاروخا باليستيا عابرا للقارات، في ساحة كيم إيل سونغ في العاصمة بيونغ يانغ.