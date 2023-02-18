https://sputnikarabic.ae/20230218/سلطات-سنيغيريفكا-كييف-تحضر-لاستفزاز-جديد-في-البلدة--1073673632.html
سلطات سنيغيريفكا: كييف تحضر لاستفزاز جديد في البلدة
سلطات سنيغيريفكا: كييف تحضر لاستفزاز جديد في البلدة
صرح يوري بارباشوف، رئيس الإدارة الروسية لبلدة سنيغيريفكا، في منطقة خيرسون، بأن كييف تستعد لاستفزاز في تلك المنطقة، وتخطط لتقديم المدنيين الذين قتلوا في قصف... 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T02:04+0000
2023-02-18T02:04+0000
2023-02-18T02:04+0000
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سبوتنيك. وأوضح بارباشوف لوكالة "سبوتنيك" أنه في الوقت الراهن، بدأت وسائط الإعلام الجماهيري الأوكرانية حملة لتشويه سمعة القوات المسلحة الروسية.وأكد أن القوات الأوكرانية قصفت بشكل عشوائي سكان سنيغيريفكا خلال الأشهر الثمانية عندما كانت هذه المنطقة تحت سيطرة القوات الروسية.وأضاف بارباشوف إن "الجيش الأوكراني قتل عمدا سكان سنيغيريفكا، ويحاول الأوكرانيون الآن إلصاق ضحايا هذا القصف بالجيش الروسي".وفي وقت سابق، كشف بارباشوف، عن أن الجيش الأوكراني يقيم قاعدة دبابات عسكرية في مقاطعة خيرسون، وذلك من خلال اتباعه طرق التمويه باستخدام الزي المدني ويضع الوحدات في مبان سكنية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.وقال يوري بارباشوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": بالرغم من أن بلدة سنيغيريفكا تقع على بعد عشرات الكيلومترات من ضفاف نهر الدنيبر، إلا أنها لا تزال قاعدة عسكرية ويتمركز فيها أفراد عسكريون أوكرانيون وهناك منشآت عسكرية".
https://sputnikarabic.ae/20230217/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-المدفعية-الروسية-تدمر-موقعا-عسكريا-أوكرانيا-في-خيرسون-1073636193.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الأخبار, الجيش الروسي
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الأخبار, الجيش الروسي
سلطات سنيغيريفكا: كييف تحضر لاستفزاز جديد في البلدة
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صرح يوري بارباشوف، رئيس الإدارة الروسية لبلدة سنيغيريفكا، في منطقة خيرسون، بأن كييف تستعد لاستفزاز في تلك المنطقة، وتخطط لتقديم المدنيين الذين قتلوا في قصف القوات الأوكرانية كضحايا للجيش الروسي.
سبوتنيك. وأوضح بارباشوف
لوكالة "سبوتنيك" أنه في الوقت الراهن، بدأت وسائط الإعلام الجماهيري الأوكرانية حملة لتشويه سمعة القوات المسلحة الروسية.
وأكد أن القوات الأوكرانية قصفت بشكل عشوائي سكان سنيغيريفكا خلال الأشهر الثمانية عندما كانت هذه المنطقة تحت سيطرة القوات الروسية.
وأضاف بارباشوف إن "الجيش الأوكراني قتل عمدا سكان سنيغيريفكا، ويحاول الأوكرانيون الآن إلصاق ضحايا هذا القصف بالجيش الروسي".
وفي وقت سابق، كشف بارباشوف، عن أن الجيش الأوكراني يقيم قاعدة دبابات عسكرية في مقاطعة خيرسون
، وذلك من خلال اتباعه طرق التمويه باستخدام الزي المدني ويضع الوحدات في مبان سكنية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وقال يوري بارباشوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": بالرغم من أن بلدة سنيغيريفكا تقع على بعد عشرات الكيلومترات من ضفاف نهر الدنيبر، إلا أنها لا تزال قاعدة عسكرية ويتمركز فيها أفراد عسكريون أوكرانيون وهناك منشآت عسكرية".