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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230218/سلطات-سنيغيريفكا-كييف-تحضر-لاستفزاز-جديد-في-البلدة--1073673632.html
سلطات سنيغيريفكا: كييف تحضر لاستفزاز جديد في البلدة
سلطات سنيغيريفكا: كييف تحضر لاستفزاز جديد في البلدة
صرح يوري بارباشوف، رئيس الإدارة الروسية لبلدة سنيغيريفكا، في منطقة خيرسون، بأن كييف تستعد لاستفزاز في تلك المنطقة، وتخطط لتقديم المدنيين الذين قتلوا في قصف... 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T02:04+0000
2023-02-18T02:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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الجيش الروسي
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سبوتنيك. وأوضح بارباشوف لوكالة "سبوتنيك" أنه في الوقت الراهن، بدأت وسائط الإعلام الجماهيري الأوكرانية حملة لتشويه سمعة القوات المسلحة الروسية.وأكد أن القوات الأوكرانية قصفت بشكل عشوائي سكان سنيغيريفكا خلال الأشهر الثمانية عندما كانت هذه المنطقة تحت سيطرة القوات الروسية.وأضاف بارباشوف إن "الجيش الأوكراني قتل عمدا سكان سنيغيريفكا، ويحاول الأوكرانيون الآن إلصاق ضحايا هذا القصف بالجيش الروسي".وفي وقت سابق، كشف بارباشوف، عن أن الجيش الأوكراني يقيم قاعدة دبابات عسكرية في مقاطعة خيرسون، وذلك من خلال اتباعه طرق التمويه باستخدام الزي المدني ويضع الوحدات في مبان سكنية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.وقال يوري بارباشوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": بالرغم من أن بلدة سنيغيريفكا تقع على بعد عشرات الكيلومترات من ضفاف نهر الدنيبر، إلا أنها لا تزال قاعدة عسكرية ويتمركز فيها أفراد عسكريون أوكرانيون وهناك منشآت عسكرية".
https://sputnikarabic.ae/20230217/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-المدفعية-الروسية-تدمر-موقعا-عسكريا-أوكرانيا-في-خيرسون-1073636193.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الأخبار, الجيش الروسي
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الأخبار, الجيش الروسي

سلطات سنيغيريفكا: كييف تحضر لاستفزاز جديد في البلدة

02:04 GMT 18.02.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورلاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
لاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش أرميانسك على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev
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صرح يوري بارباشوف، رئيس الإدارة الروسية لبلدة سنيغيريفكا، في منطقة خيرسون، بأن كييف تستعد لاستفزاز في تلك المنطقة، وتخطط لتقديم المدنيين الذين قتلوا في قصف القوات الأوكرانية كضحايا للجيش الروسي.
سبوتنيك. وأوضح بارباشوف لوكالة "سبوتنيك" أنه في الوقت الراهن، بدأت وسائط الإعلام الجماهيري الأوكرانية حملة لتشويه سمعة القوات المسلحة الروسية.
وأكد أن القوات الأوكرانية قصفت بشكل عشوائي سكان سنيغيريفكا خلال الأشهر الثمانية عندما كانت هذه المنطقة تحت سيطرة القوات الروسية.
الجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس إم) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": المدفعية الروسية تدمر موقعا عسكريا أوكرانيا في خيرسون
أمس, 08:00 GMT
وأضاف بارباشوف إن "الجيش الأوكراني قتل عمدا سكان سنيغيريفكا، ويحاول الأوكرانيون الآن إلصاق ضحايا هذا القصف بالجيش الروسي".
وفي وقت سابق، كشف بارباشوف، عن أن الجيش الأوكراني يقيم قاعدة دبابات عسكرية في مقاطعة خيرسون، وذلك من خلال اتباعه طرق التمويه باستخدام الزي المدني ويضع الوحدات في مبان سكنية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وقال يوري بارباشوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": بالرغم من أن بلدة سنيغيريفكا تقع على بعد عشرات الكيلومترات من ضفاف نهر الدنيبر، إلا أنها لا تزال قاعدة عسكرية ويتمركز فيها أفراد عسكريون أوكرانيون وهناك منشآت عسكرية".
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Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:36 GMT
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