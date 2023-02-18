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https://sputnikarabic.ae/20230218/شركة-صينية-تطلق-دراجة-تعمل-بوقود-الهيدروجين-قابلة-للطي-1073674395.html
شركة صينية تطلق دراجة تعمل بوقود الهيدروجين قابلة للطي
شركة صينية تطلق دراجة تعمل بوقود الهيدروجين قابلة للطي
أطلقت شركة "يوآن" المحدودة للتكنولوجيا، وهي شركة لإنتاج الدراجات في تشانغتشو بمقاطعة جيانغسو في شرقي الصين، يوم الجمعة، أطلقت رسمياً لإنتاج نموذج أولي لدراجة... 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T04:45+0000
2023-02-18T04:45+0000
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وأضافت الشركة أن الدراجة المبتكرة تأخذ شكلاً يشبه شكل الدراجة التقليدية، إلا أنها مجهزة بخلية وقود هيدروجيني وجهاز تخزين منخفض الضغط للهيدروجين، حيث تولّد الخلية الطاقة اللازمة لقيادة الدراجة بمجرد تلقي غشاء تبادل البروتون للهيدروجين من جهاز تخزين الهيدروجين. وبالمقارنة مع الدراجة الكهربائية التقليدية التي تستخدم بطاريات الليثيوم، تتميز خلايا الوقود الهيدروجيني بالعديد من المزايا، بما في ذلك عمر الخدمة الأطول، وبأنها أكثر صداقة للبيئة لأنها تنتج الماء فقط أثناء التشغيل. وتوفر الدراجات الجديدة التي تعمل بالهيدروجين الطاقة على أساس السرعة التي يطبقها راكب الدراجة على الدواسات، فيما تتوقف عن توليد طاقة إضافية عند وصول السرعة إلى 24 كيلومتر/ ساعة. وقالت الشركة إن أول دفعة من الدراجات الجديدة المذكورة سيتم إنتاجها على نطاق واسع في أواخر شهر مارس المقبل، فيما من المتوقع أن تصل إلى قدرة إنتاج سنوية تبلغ 200 ألف دراجة بحلول عام 2025.
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علوم, الصين, العالم
علوم, الصين, العالم

شركة صينية تطلق دراجة تعمل بوقود الهيدروجين قابلة للطي

04:45 GMT 18.02.2023
© Sputnik . Evgenya Novozhenina
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أطلقت شركة "يوآن" المحدودة للتكنولوجيا، وهي شركة لإنتاج الدراجات في تشانغتشو بمقاطعة جيانغسو في شرقي الصين، يوم الجمعة، أطلقت رسمياً لإنتاج نموذج أولي لدراجة مبتكرة تعمل بالهيدروجين قابلة للطي، حسب وكالة "شينخوا".
وأضافت الشركة أن الدراجة المبتكرة تأخذ شكلاً يشبه شكل الدراجة التقليدية، إلا أنها مجهزة بخلية وقود هيدروجيني وجهاز تخزين منخفض الضغط للهيدروجين، حيث تولّد الخلية الطاقة اللازمة لقيادة الدراجة بمجرد تلقي غشاء تبادل البروتون للهيدروجين من جهاز تخزين الهيدروجين.
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وبالمقارنة مع الدراجة الكهربائية التقليدية التي تستخدم بطاريات الليثيوم، تتميز خلايا الوقود الهيدروجيني بالعديد من المزايا، بما في ذلك عمر الخدمة الأطول، وبأنها أكثر صداقة للبيئة لأنها تنتج الماء فقط أثناء التشغيل.
وتوفر الدراجات الجديدة التي تعمل بالهيدروجين الطاقة على أساس السرعة التي يطبقها راكب الدراجة على الدواسات، فيما تتوقف عن توليد طاقة إضافية عند وصول السرعة إلى 24 كيلومتر/ ساعة.
وقالت الشركة إن أول دفعة من الدراجات الجديدة المذكورة سيتم إنتاجها على نطاق واسع في أواخر شهر مارس المقبل، فيما من المتوقع أن تصل إلى قدرة إنتاج سنوية تبلغ 200 ألف دراجة بحلول عام 2025.
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