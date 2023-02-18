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https://sputnikarabic.ae/20230218/صحيفة-إدارة-سان-جيرمان-تواصلت-مع-مورينيو-لتولي-قيادة-الفريق-1073682599.html
صحيفة: إدارة سان جيرمان تواصلت مع مورينيو لتولي قيادة الفريق
صحيفة: إدارة سان جيرمان تواصلت مع مورينيو لتولي قيادة الفريق
كشفت وسائل إعلام فرنسية، أن إدارة باريس سان جيرمان تواصلت مع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما من أجل إمكانية تدريب الفريق الباريسي الفترة المقبلة. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T11:37+0000
2023-02-18T11:37+0000
مجتمع
رياضة
نادي باريس سان جيرمان
أخبار دوري أبطال أوروبا
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وذكرت صحيفة "فوت ميركاتو"، أن لويس كامبوس المستشار الرياضي لسان جيرمان أجرى محادثات مع مورينيو.وأضافت أن باريس سان جيرمان حدد بداية مارس/آذار، لكريستوف غالتييه كمهلة أخيرة من أجل تحسين نتائج الفريق.وأشارت إلى أن خيار مورينيو لتدريب سان جيرمان يحظى بإعجاب الجميع داخل الإدارة.وكانت تقارير صحفية قد كشفت نية سان جيرمان للتعاقد مع مدرب جديد خلفا لـغالتييه في حال الخروج من دوري الأبطال.ويعيش باريس سان جيرمان أزمة نتائج سلبية خلال الفترة الماضية.وودع النادي الباريسي منافسات كأس فرنسا من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام مارسيليا وأصبح على أعتاب الخروج من دوري الأبطال بعد الخسارة من بايرن ميونخ بهدف دون رد في ذهاب دور ثمن النهائي.وقاد غالتييه النادي الباريسي في 34 مباراة في مختلف المسابقات، فاز في 24 وخسر في 5 وتعادل مثلهم.يشار إلى أن باريس سان جيرمان يحتل صدارة الدوري الفرنسي برصيد 54 نقطة بفارق 5 نقاط عن مارسيليا أقرب منافسيه.
https://sputnikarabic.ae/20230210/باريس-سان-جيرمان-مهدد-في-دوري-الأبطال-بسبب-إصابة-ميسي-1073349194.html
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رياضة, نادي باريس سان جيرمان, أخبار دوري أبطال أوروبا
رياضة, نادي باريس سان جيرمان, أخبار دوري أبطال أوروبا

صحيفة: إدارة سان جيرمان تواصلت مع مورينيو لتولي قيادة الفريق

11:37 GMT 18.02.2023
© AFP 2023جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
© AFP 2023
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كشفت وسائل إعلام فرنسية، أن إدارة باريس سان جيرمان تواصلت مع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما من أجل إمكانية تدريب الفريق الباريسي الفترة المقبلة.
وذكرت صحيفة "فوت ميركاتو"، أن لويس كامبوس المستشار الرياضي لسان جيرمان أجرى محادثات مع مورينيو.
وأضافت أن باريس سان جيرمان حدد بداية مارس/آذار، لكريستوف غالتييه كمهلة أخيرة من أجل تحسين نتائج الفريق.
وأشارت إلى أن خيار مورينيو لتدريب سان جيرمان يحظى بإعجاب الجميع داخل الإدارة.
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10 فبراير, 11:54 GMT
وكانت تقارير صحفية قد كشفت نية سان جيرمان للتعاقد مع مدرب جديد خلفا لـغالتييه في حال الخروج من دوري الأبطال.
ويعيش باريس سان جيرمان أزمة نتائج سلبية خلال الفترة الماضية.
وودع النادي الباريسي منافسات كأس فرنسا من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام مارسيليا وأصبح على أعتاب الخروج من دوري الأبطال بعد الخسارة من بايرن ميونخ بهدف دون رد في ذهاب دور ثمن النهائي.
وقاد غالتييه النادي الباريسي في 34 مباراة في مختلف المسابقات، فاز في 24 وخسر في 5 وتعادل مثلهم.
يشار إلى أن باريس سان جيرمان يحتل صدارة الدوري الفرنسي برصيد 54 نقطة بفارق 5 نقاط عن مارسيليا أقرب منافسيه.
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