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https://sputnikarabic.ae/20230218/فنلندا-تقرن-انضمامها-إلى-الناتو-بالسويد-1073681598.html
فنلندا تقرن انضمامها إلى "الناتو" بالسويد
فنلندا تقرن انضمامها إلى "الناتو" بالسويد
شدد رئيس فنلندا سولي نينيستو على ضرورة انضمام السويد مع فنلندا لعضوية الناتو في ظل تأكيد تركيا على عزمها الموافقة على عضوية فنلندا فقط. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T11:21+0000
2023-02-18T11:21+0000
فنلندا
السويد
الناتو
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أمستردام- سبوتنيك. وقال نينيستو، خلال مؤتمر صحفي مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم السبت: " فنلندا ترجح أن تركيا تعتزم مصادقة دخولها فقط بدون السويد إلى الحلف".وبدوره، دعا ستولتنبرغ أنقرة إلى "المصادقة على دخول الدولتين معا إلى الحلف".وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يوم الخميس في 16 شباط/ فبراير، أن أنقرة بحثت مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مسألة النظر في طلب انضمام فنلندا للحلف بشكل منفصل عن السويد.وقال جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في أنقرة: "بحثنا مع دول أعضاء بالناتو إمكانية النظر في طلب انضمام فنلندا للحلف بشكل منفصل".وأضاف الوزير أن بلاده لا ترى أي خطوات ملموسة من السويد للالتزام بتعهداتها المتعلقة بمسألة انضمامها للناتو، في وقت لا تجد فيه أنقرة أي أزمة في المصادقة على انضمام فنلندا.
https://sputnikarabic.ae/20230211/السويد-سنندمج-بعمق-في-المجال-العسكري-للناتو--1073387276.html
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فنلندا, السويد, الناتو
فنلندا, السويد, الناتو

فنلندا تقرن انضمامها إلى "الناتو" بالسويد

11:21 GMT 18.02.2023
© Photo / NATOمقر الناتو في مدينة بروكسل
مقر الناتو في مدينة بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
© Photo / NATO
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شدد رئيس فنلندا سولي نينيستو على ضرورة انضمام السويد مع فنلندا لعضوية الناتو في ظل تأكيد تركيا على عزمها الموافقة على عضوية فنلندا فقط.
أمستردام- سبوتنيك. وقال نينيستو، خلال مؤتمر صحفي مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم السبت: " فنلندا ترجح أن تركيا تعتزم مصادقة دخولها فقط بدون السويد إلى الحلف".
فنلندا تؤكد على أن انضمامها إلى الحلف يجب أن يكون مع السويد.
وبدوره، دعا ستولتنبرغ أنقرة إلى "المصادقة على دخول الدولتين معا إلى الحلف".
وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يوم الخميس في 16 شباط/ فبراير، أن أنقرة بحثت مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مسألة النظر في طلب انضمام فنلندا للحلف بشكل منفصل عن السويد.
شعار حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
السويد: سنندمج بعمق في المجال العسكري للناتو
11 فبراير, 15:38 GMT
وقال جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في أنقرة: "بحثنا مع دول أعضاء بالناتو إمكانية النظر في طلب انضمام فنلندا للحلف بشكل منفصل".
وأضاف الوزير أن بلاده لا ترى أي خطوات ملموسة من السويد للالتزام بتعهداتها المتعلقة بمسألة انضمامها للناتو، في وقت لا تجد فيه أنقرة أي أزمة في المصادقة على انضمام فنلندا.
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