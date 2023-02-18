https://sputnikarabic.ae/20230218/قافلة-مساعدات-إغاثية-من-أبناء-الجالية-السورية-في-السويد-لمنكوبي-الزلزال-صور-1073696084.html

قافلة مساعدات إغاثية من أبناء الجالية السورية في السويد لمنكوبي الزلزال... فيديو

قافلة مساعدات إغاثية من أبناء الجالية السورية في السويد لمنكوبي الزلزال... فيديو

نظمت سفارة الجمهورية العربية السورية في استوكهولم بالتعاون مع مختلف الفعاليات والهيئات الاغترابية والدينية في مملكة السويد والدول الإسكندنافية ،حملة تبرعات... 18.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-18T19:50+0000

2023-02-18T19:50+0000

2023-02-18T21:10+0000

تقارير سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

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وتم مبدئياً تجهيز أربعة حاويات كبيرة للشحن عبر البحر الى ميناء اللاذقية السوري لأول مرة منذ أكثر من 11 عاماً.القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة السورية في استكهولم الدكتور تميم ملكو قال في تصريح لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن المغتربين السوريون و محبي سوريا في مملكة السويد من مختلف الجنسيات ، تمكنوا خلال فترة وجيزة من تجهيز أول شحنة مساعدات انسانية منوعة للمنكوبين من الزلزال المدمر الذي ضرب مدن حلب واللاذقية وجبلة وحماة.وأكد الدكتور ملكو أن "المساعدات تصل الى أكثر من 60 طناً وهي عبارة عن مواد إغاثية مكونة بشكل أساسي ملابس وأحذية لكافة الأعمار وبطانيات وأغطية، وجزء بسيط من حفاضات الأطفال كدفعة أولى، سيتم وأكد الدكتور ملكو إن المساعدات تصل الى أكثر من 60 طناً وهي عبارة عن مواد إغاثية بشكل أساسي ملابس وأحذية لكافة الأعمار وبطانيات وأغطية ، وجزء بسيط من حفاضات الأطفال كدفعة أولى ،سيتم شحنها في أربعة حاويات عبر البحر الى ميناء اللاذقية، في أربعة حاويات عبر البحر إلى ميناء اللاذقية لأول مرة منذ أكثر من 11 عاماً".وكان القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة السورية في استكهولم الدكتور تميم ملكو، خلال اجتماع مع رؤساء وممثلي الهيئات والفعاليات الاغترابية في السويد، أكد على ضرورة حشد كل الإمكانات والجهود لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا، والمساهمة في تخفيف معاناة أبناء الوطن المتضررين.حيث دعا المشاركون في الوقفة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط اللازمة لرفع الإجراءات القسرية اللاشرعية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة، وشركاؤها الغربيون على سوريا، والتي تحول دون وصول المساعدات الدولية اللازمة للتعامل مع تداعيات الزلزال الذي ضربها، مع ضرورة رفع العقوبات بكل انواعها واشكالها عن الشعب السوري المنكوب بشكل عاجل وفوري وغير مشروط.

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