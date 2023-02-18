https://sputnikarabic.ae/20230218/قافلة-مساعدات-إغاثية-من-أبناء-الجالية-السورية-في-السويد-لمنكوبي-الزلزال-صور-1073696084.html
قافلة مساعدات إغاثية من أبناء الجالية السورية في السويد لمنكوبي الزلزال... فيديو
قافلة مساعدات إغاثية من أبناء الجالية السورية في السويد لمنكوبي الزلزال... فيديو
نظمت سفارة الجمهورية العربية السورية في استوكهولم بالتعاون مع مختلف الفعاليات والهيئات الاغترابية والدينية في مملكة السويد والدول الإسكندنافية ،حملة تبرعات... 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T19:50+0000
2023-02-18T19:50+0000
2023-02-18T21:10+0000
تقارير سبوتنيك
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وتم مبدئياً تجهيز أربعة حاويات كبيرة للشحن عبر البحر الى ميناء اللاذقية السوري لأول مرة منذ أكثر من 11 عاماً.القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة السورية في استكهولم الدكتور تميم ملكو قال في تصريح لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن المغتربين السوريون و محبي سوريا في مملكة السويد من مختلف الجنسيات ، تمكنوا خلال فترة وجيزة من تجهيز أول شحنة مساعدات انسانية منوعة للمنكوبين من الزلزال المدمر الذي ضرب مدن حلب واللاذقية وجبلة وحماة.وأكد الدكتور ملكو أن "المساعدات تصل الى أكثر من 60 طناً وهي عبارة عن مواد إغاثية مكونة بشكل أساسي ملابس وأحذية لكافة الأعمار وبطانيات وأغطية، وجزء بسيط من حفاضات الأطفال كدفعة أولى، سيتم وأكد الدكتور ملكو إن المساعدات تصل الى أكثر من 60 طناً وهي عبارة عن مواد إغاثية بشكل أساسي ملابس وأحذية لكافة الأعمار وبطانيات وأغطية ، وجزء بسيط من حفاضات الأطفال كدفعة أولى ،سيتم شحنها في أربعة حاويات عبر البحر الى ميناء اللاذقية، في أربعة حاويات عبر البحر إلى ميناء اللاذقية لأول مرة منذ أكثر من 11 عاماً".وكان القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة السورية في استكهولم الدكتور تميم ملكو، خلال اجتماع مع رؤساء وممثلي الهيئات والفعاليات الاغترابية في السويد، أكد على ضرورة حشد كل الإمكانات والجهود لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا، والمساهمة في تخفيف معاناة أبناء الوطن المتضررين.حيث دعا المشاركون في الوقفة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط اللازمة لرفع الإجراءات القسرية اللاشرعية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة، وشركاؤها الغربيون على سوريا، والتي تحول دون وصول المساعدات الدولية اللازمة للتعامل مع تداعيات الزلزال الذي ضربها، مع ضرورة رفع العقوبات بكل انواعها واشكالها عن الشعب السوري المنكوب بشكل عاجل وفوري وغير مشروط.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
قافلة مساعدات إغاثية من أبناء الجالية السورية في السويد لمنكوبي الزلزال... فيديو
19:50 GMT 18.02.2023 (تم التحديث: 21:10 GMT 18.02.2023) تابعنا عبر
نظمت سفارة الجمهورية العربية السورية في استوكهولم بالتعاون مع مختلف الفعاليات والهيئات الاغترابية والدينية في مملكة السويد والدول الإسكندنافية ،حملة تبرعات لدعم المتضررين جراء الزلزال في وطنهم سوريا، حيث توافد المغتربون ومحبو سوريا إلى مراكز تجميع وفرز المعونات العينية المنتشرة في مختلف المدن السويدية للمساهمة في هذه الحملة.
وتم مبدئياً تجهيز أربعة حاويات كبيرة للشحن عبر البحر الى ميناء اللاذقية السوري لأول مرة منذ أكثر من 11 عاماً.
القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة السورية في استكهولم الدكتور تميم ملكو قال في تصريح لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن المغتربين السوريون و محبي سوريا في مملكة السويد من مختلف الجنسيات ، تمكنوا خلال فترة وجيزة من تجهيز أول شحنة مساعدات انسانية منوعة للمنكوبين من الزلزال المدمر الذي ضرب مدن حلب واللاذقية وجبلة وحماة.
وأكد الدكتور ملكو أن "المساعدات تصل الى أكثر من 60 طناً وهي عبارة عن مواد إغاثية مكونة بشكل أساسي ملابس وأحذية لكافة الأعمار وبطانيات وأغطية، وجزء بسيط من حفاضات الأطفال كدفعة أولى، سيتم وأكد الدكتور ملكو إن المساعدات تصل الى أكثر من 60 طناً وهي عبارة عن مواد إغاثية بشكل أساسي ملابس وأحذية لكافة الأعمار وبطانيات وأغطية ، وجزء بسيط من حفاضات الأطفال كدفعة أولى ،سيتم شحنها في أربعة حاويات عبر البحر الى ميناء اللاذقية، في أربعة حاويات عبر البحر إلى ميناء اللاذقية لأول مرة منذ أكثر من 11 عاماً".
وشرح ملكو أن سوريا تعاني من عقوبات جائرة وظالمة منذ 12 عاماً جعلتها بحاجة لكل المساعدات من دواء وغذاء ونفط وتجهيزات طبية وهو ما يعمل عليه المغتربون السوريون في مملكة السويد والدول الإسكندنافية بالتنسيق والتعاون مع السفارة لإيصال جميع ما نقدر على ارساله.
وكان القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة السورية في استكهولم الدكتور تميم ملكو، خلال اجتماع مع رؤساء وممثلي الهيئات والفعاليات الاغترابية في السويد، أكد على ضرورة حشد كل الإمكانات والجهود لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا، والمساهمة في تخفيف معاناة أبناء الوطن المتضررين.
وتم خلال الاجتماع المذكور بحث آليات وجهود جمع التبرعات النقدية والعينية والصعوبات التي تعترض هذه الجهود للعمل على تجاوزها، ولا سيما في ظل الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللاأخلاقية واللاشرعية واللاإنسانية المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة والغرب، والتي يجب فضح آثارها وتداعياتها على الشعب السوري، وبشكل خاص في ظل هذه الكارثة الطبيعية التي ألمت به وصولاً إلى رفع هذه العقوبات والإجراءات عن سوريا.
وفي هذا السياق نفذ مجموعة من أبناء الجالية السورية بالتنسيق مع هيئة التضامن مع سوريا وقفة احتجاجية، اليوم السبت 18 شباط/فبراير، في العاصمة استكهولم، حيث حصل مراسل "سبوتنيك" على فيديوهات وصور منها.
حيث دعا المشاركون في الوقفة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط اللازمة لرفع الإجراءات القسرية اللاشرعية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة، وشركاؤها الغربيون على سوريا
، والتي تحول دون وصول المساعدات الدولية اللازمة للتعامل مع تداعيات الزلزال الذي ضربها، مع ضرورة رفع العقوبات بكل انواعها واشكالها عن الشعب السوري المنكوب بشكل عاجل وفوري وغير مشروط.