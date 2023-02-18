https://sputnikarabic.ae/20230218/كامالا-هاريس-ترفض-ثرثرة-واشنطن-وتعلن-ترشحها-مع-بايدن-كنائبته-في-2024-1073680815.html
كامالا هاريس ترفض "ثرثرة واشنطن" وتعلن ترشحها مع بايدن كنائبته في 2024
كامالا هاريس ترفض "ثرثرة واشنطن" وتعلن ترشحها مع بايدن كنائبته في 2024
رفضت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجدل الدائر في واشنطن حاليا، حول ما إذا كان يتعين عليه الترشح لإعادة انتخابه في عام 2024، وما إذا كان... 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T10:34+0000
2023-02-18T10:34+0000
2023-02-18T10:34+0000
جو بايدن
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وقالت في لقاء مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية، على هامش حضورها مؤتمر ميونيخ للأمن، أمس الجمعة: "أعتقد أنه من المهم للغاية التركيز على احتياجات الشعب الأمريكي، وليس الثرثرة السياسية خارج العاصمة واشنطن".وأضافت: ولم يعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسميا عن الترشح لولاية جديدة، ولكن كل الدلائل تشير إلى أنه سيفعل ذلك.ويوم الخميس الماضي، أعلن طبيب البيت الأبيض أن بايدن "لائق للخدمة، وينفذ جميع مسؤولياته بالكامل دون أي إعفاءات أو تسهيلات"، لكن أشارت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية في نفس اليوم، إلى قلق الديمقراطيين من أن بايدن (80 عاما) وهو أكبر رئيس أمريكي على الإطلاق، أكبر من أن يترشح لولاية ثانية، والتي مع حلول نهايتها سيكون عمره 86 عاما.وفي لقائها مع شبكة "إن بي سي"، أمس الجمعة، سُئلت كامالا هاريس عن إعلان السفيرة الأمريكية السابقة للأمم المتحدة نيكي هايلي، عن ترشحها باسم الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية في 2024، والتي دعت في إعلانها إلى "جيل جديد" من القادة، وقالت إن "السياسيين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما يجب أن يخضعوا لاختبارات الصحة العقلية الإلزامية".وقالت هاريس إن "نيكي هايلي كانت تستخدم "لغة مشفرة للغاية"، مضيفة: "ما أعرفه من السفر لبلدنا هو أن الشعب الأمريكي يريد قادة يرون ما يجري في حياتهم ويخلقون الحلول".وتابعت: "وفي جو بايدن، لدينا رئيس ربما يكون أحد أجرأ وأقوى الرؤساء الأمريكيين الذين واجهناهم في استجابته لاحتياجات الشعب الأمريكي".ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترشح حاكم ولاية فلوريدا الأمريكي، رون دي سانتيس، البالغ من العمر 44 عاما، لترشيح الحزب الجمهوري، وهو المنافس الوحيد المقرب للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024.
https://sputnikarabic.ae/20221222/كتاب-جديد-بايدن-وصف-نائبته-كامالا-هاريس-بـعمل-قيد-الإنجاز-وعبر-عن-إحباطه-منها--1071499281.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
كامالا هاريس ترفض "ثرثرة واشنطن" وتعلن ترشحها مع بايدن كنائبته في 2024
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رفضت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجدل الدائر في واشنطن حاليا، حول ما إذا كان يتعين عليه الترشح لإعادة انتخابه في عام 2024، وما إذا كان الديمقراطيون يعتقدون أنها ستكون بديلا مناسبا إذا لم يرشح نفسه.
وقالت في لقاء مع شبكة
"إن بي سي" الأمريكية، على هامش حضورها مؤتمر ميونيخ للأمن، أمس الجمعة: "أعتقد أنه من المهم للغاية التركيز على احتياجات الشعب الأمريكي، وليس الثرثرة السياسية خارج العاصمة واشنطن".
"قال جو بايدن إنه يعتزم الترشح لإعادة انتخابه كرئيس، وأعتزم الترشح معه كنائب لرئيس الولايات المتحدة".
ولم يعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسميا عن الترشح لولاية جديدة، ولكن كل الدلائل تشير إلى أنه سيفعل ذلك.
ويوم الخميس الماضي، أعلن طبيب البيت الأبيض أن بايدن "لائق للخدمة، وينفذ جميع مسؤولياته بالكامل دون أي إعفاءات أو تسهيلات"، لكن أشارت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية في نفس اليوم، إلى قلق الديمقراطيين من أن بايدن (80 عاما) وهو أكبر رئيس أمريكي على الإطلاق، أكبر من أن يترشح لولاية ثانية، والتي مع حلول نهايتها سيكون عمره 86 عاما.
22 ديسمبر 2022, 17:41 GMT
وفي لقائها مع شبكة "إن بي سي"، أمس الجمعة، سُئلت كامالا هاريس عن إعلان السفيرة الأمريكية السابقة للأمم المتحدة نيكي هايلي
، عن ترشحها باسم الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية في 2024، والتي دعت في إعلانها إلى "جيل جديد" من القادة، وقالت إن "السياسيين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما يجب أن يخضعوا لاختبارات الصحة العقلية الإلزامية".
وقالت هاريس إن "نيكي هايلي كانت تستخدم "لغة مشفرة للغاية"، مضيفة: "ما أعرفه من السفر لبلدنا هو أن الشعب الأمريكي يريد قادة يرون ما يجري في حياتهم ويخلقون الحلول".
وتابعت: "وفي جو بايدن، لدينا رئيس ربما يكون أحد أجرأ وأقوى الرؤساء الأمريكيين الذين واجهناهم في استجابته لاحتياجات الشعب الأمريكي".
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترشح حاكم ولاية فلوريدا الأمريكي، رون دي سانتيس، البالغ من العمر 44 عاما، لترشيح الحزب الجمهوري، وهو المنافس الوحيد المقرب للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024.