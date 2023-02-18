https://sputnikarabic.ae/20230218/لحظة-طرد-دبلوماسية-إسرائيلية-رفيعة-من-قمة-الاتحاد-الأفريقي-في-إثيوبيا-فيديو-1073686420.html
لحظة طرد دبلوماسية إسرائيلية رفيعة من قمة الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا
لحظة طرد دبلوماسية إسرائيلية رفيعة من قمة الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، "طرد دبلوماسية إسرائيلية رفيعة من قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، وذلك بضغط من الجزائر وجنوب أفريقيا". 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T13:30+0000
2023-02-18T13:30+0000
2023-02-18T13:33+0000
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وأظهر مقطع فيديو، حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، "لحظة طرد الوفد الإسرائيلي الذي تسلل للقاعة التي يعقد فيها مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي بعد ضغط من الجزائر ودولة جنوب أفريقيا".وافتتحت، في وقت سابق اليوم، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعمال قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي في دورتها العادية 36 التي تستمر على مدى يومي 18 و19 فبراير/ شباط، تحت شعار "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية".وكان الاتحاد الأفريقي علق قراره بقبول إسرائيل مراقبا داخل الاتحاد الأفريقي خلال الدورة التي عقدت العام الماضي، بعد المعارضة القوية التي قادتها الجزائر وجنوب أفريقيا ومصر، فيما تشكلت لجنة برئاسة الجزائر وجنوب أفريقيا لبحث الملف.وفي بداية أغسطس/ آب الماضي، اعترضت كل من الجزائر وتونس ومصر وليبيا وموريتانيا بالإضافة إلى جمهورية جزر القمر، رسميا على قبول رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لوثائق اعتماد إسرائيل عضوا لدى الاتحاد بصفة مراقب.كما قوبل منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي بانتقادات سفارات كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ودولة قطر ودولة فلسطين والجمهورية اليمنية، وبعثة جامعة الدول العربية مع السفارات الأفريقية العربية.وقدم السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا، أليلي أدماسو، أوراق اعتماده كمراقب في الاتحاد الأفريقي إلى رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فقي محمد، في مقر المنظمة في أديس أبابا.
https://sputnikarabic.ae/20230215/صحيفة-الجزائر-تتحرك-لتجريد-إسرائيل-من-صفة-المراقب-في-الاتحاد-الأفريقي-1073548083.html
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أخبار إثيوبيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الجزائر, جنوب أفريقيا, نادي الفيديو
أخبار إثيوبيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الجزائر, جنوب أفريقيا, نادي الفيديو
لحظة طرد دبلوماسية إسرائيلية رفيعة من قمة الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا
13:30 GMT 18.02.2023 (تم التحديث: 13:33 GMT 18.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، "طرد دبلوماسية إسرائيلية رفيعة من قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، وذلك بضغط من الجزائر وجنوب أفريقيا".
وأظهر مقطع فيديو، حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، "لحظة طرد الوفد الإسرائيلي الذي تسلل للقاعة التي يعقد فيها مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي بعد ضغط من الجزائر ودولة جنوب أفريقيا".
وافتتحت، في وقت سابق اليوم، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعمال قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي
في دورتها العادية 36 التي تستمر على مدى يومي 18 و19 فبراير/ شباط، تحت شعار "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية".
وكان الاتحاد الأفريقي علق قراره بقبول إسرائيل مراقبا
داخل الاتحاد الأفريقي خلال الدورة التي عقدت العام الماضي، بعد المعارضة القوية التي قادتها الجزائر وجنوب أفريقيا ومصر، فيما تشكلت لجنة برئاسة الجزائر وجنوب أفريقيا لبحث الملف.
وفي بداية أغسطس/ آب الماضي، اعترضت كل من الجزائر وتونس ومصر وليبيا وموريتانيا بالإضافة إلى جمهورية جزر القمر، رسميا على قبول رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لوثائق اعتماد إسرائيل عضوا لدى الاتحاد بصفة مراقب.
كما قوبل منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي بانتقادات سفارات كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ودولة قطر ودولة فلسطين والجمهورية اليمنية، وبعثة جامعة الدول العربية مع السفارات الأفريقية العربية.
وقدم السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا، أليلي أدماسو، أوراق اعتماده كمراقب في الاتحاد الأفريقي إلى رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فقي محمد، في مقر المنظمة في أديس أبابا.