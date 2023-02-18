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https://sputnikarabic.ae/20230218/للأسبوع-السابع-على-التوالي-عشرات-الآلاف-من-الإسرائيليين-يتظاهرون-ضد-حكومة-نتنياهو-فيديو-1073692415.html
للأسبوع السابع على التوالي.. عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو.. فيديو
للأسبوع السابع على التوالي.. عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو.. فيديو
أفادت وسائل الإعلام العبرية، اليوم السبت، بمشاركة عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مظاهرة ضد سياسات الحكومة الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T17:33+0000
2023-02-18T17:33+0000
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
تل أبيب
العالم
مظاهرة
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وأكدت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم السبت، بأنه من المتوقع مشاركة عشرات الآلاف من المتظاهرين في الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي يقوده نتنياهو وحكومته، وذلك للأسبوع السابع على التوالي.وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه من الممكن إجراء مظاهرات في أكثر من 50 موقعا بجميع أنحاء البلاد، وذلك للأسبوع السابع على التوالي، ضد التعديلات التي تجريها تل أبيب على النظام القضائي.ويفترض أن يكون مقر المظاهرة الرئيسية في شارع كابلان بمدينة تل أبيب، في وقت أغلقت بعض الشوارع الرئيسية في المدينة أمام حركة مرور السيارات.ويشار إلى الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو تتواصل للأسبوع السابع على التوالي، خاصة ضد خطة وزير العدل، ياريف ليفين، التي تهدف إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة الإسرائيلية العليا في البلاد.وبدورها، أغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الميادين والشوارع الرئيسية تزامنا مع انطلاق التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو، فضلا عن مطالبة المتظاهرين باستقالة نتنياهو بسبب ملاحقته في قضايا فساد متعددة.والشهر الماضي، أعلن وزير العدل الإسرائيلي ليفين عن خطته لإصلاح القضاء والتي وصفتها المعارضة بـ "الانقلاب" فيما دافع رئيس الوزراء نتنياهو عنها بالقول إنها تهدف لإعادة التوزان بين السلطات.وتهدف الخطة المثيرة للجدل إلى سيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة والحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل).
https://sputnikarabic.ae/20230204/نتنياهو-التدخل-الأمريكي-بشأن-نظامنا-القضائي-غبي-وغير-ضروري-1073088552.html
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أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, تل أبيب, العالم, مظاهرة
أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, تل أبيب, العالم, مظاهرة

للأسبوع السابع على التوالي.. عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو.. فيديو

17:33 GMT 18.02.2023
© AP Photo / Oded Baliltyاحتجاجات مناهضة للحكومة في القدس ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
احتجاجات مناهضة للحكومة في القدس ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Oded Balilty
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أفادت وسائل الإعلام العبرية، اليوم السبت، بمشاركة عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مظاهرة ضد سياسات الحكومة الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو.
وأكدت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم السبت، بأنه من المتوقع مشاركة عشرات الآلاف من المتظاهرين في الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي يقوده نتنياهو وحكومته، وذلك للأسبوع السابع على التوالي.
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وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه من الممكن إجراء مظاهرات في أكثر من 50 موقعا بجميع أنحاء البلاد، وذلك للأسبوع السابع على التوالي، ضد التعديلات التي تجريها تل أبيب على النظام القضائي.
ويفترض أن يكون مقر المظاهرة الرئيسية في شارع كابلان بمدينة تل أبيب، في وقت أغلقت بعض الشوارع الرئيسية في المدينة أمام حركة مرور السيارات.
ويشار إلى الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو تتواصل للأسبوع السابع على التوالي، خاصة ضد خطة وزير العدل، ياريف ليفين، التي تهدف إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة الإسرائيلية العليا في البلاد.
وبدورها، أغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الميادين والشوارع الرئيسية تزامنا مع انطلاق التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو، فضلا عن مطالبة المتظاهرين باستقالة نتنياهو بسبب ملاحقته في قضايا فساد متعددة.
والشهر الماضي، أعلن وزير العدل الإسرائيلي ليفين عن خطته لإصلاح القضاء والتي وصفتها المعارضة بـ "الانقلاب" فيما دافع رئيس الوزراء نتنياهو عنها بالقول إنها تهدف لإعادة التوزان بين السلطات.
وتهدف الخطة المثيرة للجدل إلى سيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة والحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل).
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