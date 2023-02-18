https://sputnikarabic.ae/20230218/ماكرون-يدعو-الغرب-لإقامة-حوار-مع-روسيا-وموسكو-تطالب-بفتح-تحقيق-دولي-في-تفجيرات--نورد-ستريم--1073689016.html

ماكرون يدعو الغرب لإقامة حوار مع روسيا.. وموسكو تطالب بفتح تحقيق دولي في تفجيرات " نورد ستريم"

ماكرون يدعو الغرب لإقامة حوار مع روسيا.. وموسكو تطالب بفتح تحقيق دولي في تفجيرات " نورد ستريم"

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن على العالم الغربي أن يجد "القوة والشجاعة" لإقامة حوار مع روسيا، والذي من دونه لن يكون السلام في أوروبا ممكناً، لكنه... 18.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-18T15:19+0000

2023-02-18T15:19+0000

2023-02-18T15:19+0000

راديو

عالم سبوتنيك

إيمانويل ماكرون

روسيا

أخبار ألمانيا

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18-2 Sputnik World ماكرون يدعو الغرب لإقامة حوار مع روسيا

وقال ماكرون الذي كان يتحدث في مؤتمر ميونيخ للأمن، أمس الجمعة، إنه "لا أحد يستطيع تغيير جغرافية روسيا لأنها ستظل دائما جزءا من أوروبا".وأوضح أن "المعضلة الآن أنه لن يكون هناك سلام موثوق وكامل في أوروبا حتى تتعلم كيفية حل "المسألة الروسية"، ولكن بكل عقلانية، ودون أي تهاون".ولفت إلى أن "الغرب بحاجة إلى القوة والشجاعة لإعادة فتح الحوار (مع روسيا) لإيجاد حل دائم".في هذا السياق، قال المحلل السياسي ورئيس تحرير مجلة "كل العرب"، علي المرعبي، إن هذا التصريح ليس غريبا عن الرئيس الفرنسي الذي حاول عدة مرات إقامة حوار مع روسيا منذ بدء الأزمة، معتبرا أن تصريحه الأخير يأتي ضمن الأزمات التي تعيشها أوروبا نتيجة انعكاس ما يحدث على الأوضاع السياسية الداخلية والاقتصادية والاجتماعية.وأضاف المرعبي أنه كان يتمنى أن يطلق ماكرون المبادرة دون ربطها بجملة "إن الوقت ليس مناسبا للحوار"، لأنها تفقد هذه المبادرة زخمها وقوتها، خاصة أن فرنسا تتجنب إرسال أسلحة مميزة إلى أوكرانيا حتى لا تتورط أكثر وحتى تتجنب أي انعكاسات سياسية داخلية في ظل الإضرابات والاحتجاجات التي تعارض سياسات ماكرون الداخلية والخارجية والاقتصادية.المستشار الألماني يطالب الغرب بالاستعداد لحرب طويلة ويشير إلى انقسام شعبي حول توريد الأسلحة لكييفقال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إنه "من الحكمة أن نكون مستعدين لحرب طويلة" ‏في أوكرانيا، مضيفا أن حلفاء كييف سيبقون معا طوال المدة.‏وأشار شولتس إلى أنه لا توجد في ألمانيا، وحدة في الموقف حول توريد الأسلحة إلى كييف والعقوبات ضد روسيا.وأوضح أن: "هناك البعض، ليسوا متأكدين من أن فكرة فرض كل هذه العقوبات وتزويد أوكرانيا بكل هذه الأسلحة العديدة، جيدة حقا، لكن حتى معظم هؤلاء يدركون في نهاية المطاف أن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ قرارات مسؤولة".أكد الكاتب والمحلل السياسي، رضوان قاسم، أن الولايات المتحدة تريد إغراق الغرب في الأزمة الأوكرانية.وأوضح أن الغرب يظن أن بمقدوره استنزاف القوات الروسية في الميدان في ظل أنه الآن يريد تقديم الدعم العسكري من رصيد جيشه وليس من مخازن الأسلحة التي أصبحت فارغة.ووصف تصريحات زعماء الدول الغربية بأنها متناقضة، عند الحديث عن ضرورة التفاوض وفي نفس الوقت يرسلون الأسلحة للقوات الأوكرانية.البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تدعو لتحقيق دولي في تفجيرات "نورد ستريم"أكدت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، أنه تم تعميم مشروع قرار، اليوم السبت، للتصويت الأسبوع القادم، يدعو إلى تحقيق دولي بشأن تفجيرات خطوط أنابيب الغاز التيار الشمالي "نورد ستريم".وكتب النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، في قناته على "تليغرام" إن "البعثة الروسية وزعت في مجلس الأمن مشروع قرار بشأن إجراء تحقيق دولي مستقل برعاية الأمين العام للأمم المتحدة في تفجير خط أنابيب "نورد ستريم".إلى ذلك أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، أن وسائل الإعلام الغربية، التي لطالما روجت للحرية والاحتراف وقعت في "خرس جماعي" بعد نشر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش تقريرا بشأن تفجيرات التيار الشمالي.في هذا الصدد، قال أستاذ القانون الدولي، أيمن سلامة، إن فرص تمرير قرار مجلس الأمن بشأن تفجيرات "نورد ستريم" تتأسس على طبيعة الطلب الروسي الرسمي.وأوضح أن القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة سوف تتعرض إلى ضغوط أمريكية، حال كانوا على يقين بأنها أو أحد حلفائها وراء هذه الأعمال التخريبية.وذكر أن الأمم المتحدة منظمة مؤهلة للقيام بالتحقيق في كافة المسائل خاصة التي تتعلق بخطوط الغاز والبترول لذلك هي المنظمة القادرة على التحقيق في هذا الشأن.وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن كل الوسائل متاحة لمنع إيران من الحصول على سلاح نوويقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن إيران تحرز تقدما في بيع صواريخ وطائرات ‏مسيرة لعشرات الدول.‏وذكر غالانت في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا أن "إيران تجري حاليا مناقشات لبيع أسلحة متطورة، بما في ذلك الطائرات دون طيار والصواريخ الموجهة بدقة، إلى ما لا يقل عن 50 دولة مختلفة"، وذلك بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.وأضاف أن " إيران لم تعد "موردا محليا" يخدم وكلاء في الشرق الأوسط، بل أنها "شركة متعددة الجنسيات" ومصدر عالمي للأسلحة المتطورة، من بيلاروس في أوروبا الشرقية، إلى فنزويلا في أمريكا الجنوبية.وأشار إلى أن "إيران تنقل طائرات دون طيار بمدى يصل إلى 1000 كيلومتر".وفي حديثه عن التهديد النووي الإيراني، قال يوآف غالانت: " إن تل أبيب يجب أن تحتفظ بكل الوسائل الممكنة لمنع إيران من حيازة سلاح نووي".ولفت إلى أن الحصول على القنابل الذرية ذريعة إسرائيلية لمحاولة استهداف البرنامج النووي الإيراني من خلال العقوبات وعدم إعطائه شرعية دولية.وشدد على أن طهران لا تريد امتلاك أسلحة نووية على اعتبار أنه لا توجد حاجة لها، مشيرا إلى أن هناك دول كبيرة تملك هذا السلاح ولم تستخدمه سوى الولايات المتحدة.الرئيس الروسي يؤكد أن زيادة استهلاك الغاز مستقبلا ستكون في آسيا والمحيط الهادئ والصينقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في مؤتمر عبر الفيديو بمناسبة الذكرى الـ 30 لشركة "غازبروم" العملاقة للطاقة، إن "غازبروم" تظهر مسؤولية عالية في عملها وكفاءتها واستقرارها.وأوضح أنه على الرغم من المنافسة غير العادلة، والمنافسة المباشرة من الخارج لعرقلة وتقييد تطورها، فإن "غازبروم" تمضي قدمًا".وأضاف أن الشركة تطلق مشاريع جديدة للتنقيب الجيولوجي، والاستخراج، والمعالجة العميقة للمواد الخام، وتشارك في بناء البنية التحتية للنقل، وتوفر أعمال التكنولوجيا الفائقة.في هذا الصدد، قال الأستاذ بكلية الاستشراق في المدرسة العليا للاقتصاد بموسكو، د. رامي القليوبي، إنه لا شك أن البديل الآسيوي يشكل ملاذا للغاز الروسي بعد أن خسرت روسيا جزءا من حصتها في السوق الأوروبية على إثر الأزمة الأوكرانية، وعلى ذلك تسعى روسيا إلى زيادة إمداداتها للسوق الاسيوية.وأضاف القليوبي أن روسيا حتى تحقق هذا الهدف أمامها خياران إما إنشاء المزيد من خطوط الأنابيب باتجاه الصين وآسيا، والخيار الثاني تصميم مزيد من المجمعات لتسييل الغاز.وأوضح القليوبي أنه منذ العام الماضي أصبحت الدول الأوروبية تسجل معدلات تضخم غير مسبوقة فاقت العشرة في المئة لأول مرة منذ عقود، وأرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى "ارتفاع نفقات الطاقة وبعد محاولاتها الفاشلة للاستغناء عن الغاز الروسي"، مؤكدا أن أوروبا لا تستطيع عمليا الاستغناء تماما عن الغاز الروسي.

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