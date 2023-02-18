https://sputnikarabic.ae/20230218/متحدثة-الرئاسي-الليبي-لـسبوتنيك-عقد-المؤتمر-الجامع-للمصالحة-الليبية-خلال-أشهر-1073689388.html

متحدثة الرئاسي الليبي لـ"سبوتنيك": عقد المؤتمر الجامع للمصالحة الليبية خلال أشهر

متحدثة الرئاسي الليبي لـ"سبوتنيك": عقد المؤتمر الجامع للمصالحة الليبية خلال أشهر

أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، أنه سيتم عقد المؤتمر الجامع للمصالحة الليبية، خلال أشهر. 18.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-18T15:15+0000

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أديس أبابا - سبوتنيك. وأوضحت أنه لا يوجد حتى اللحظة موعد محدد، لافتة إلى أن المؤتمر سيركز على عدة ملفات، رغم وجود إشكاليات حول عدة قضايا.وقالت وهيبة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، حول الموعد المقترح لاجتماع مؤتمر المصالحة، إنه "لم يحدد بعد، ولكن سيكون خلال الأشهر المقبلة، حيث تم الاتفاق على ضرورة أن تشكل اللجنة التحضيرية التي سوف تحضر لهذا المؤتمر الجامع للمصالحة".وأضافت أن "المؤتمر الجامع للمصالحة يركز على أكثر من ملف، هناك قضايا يوجد بها إشكاليات متعلقة بالمصالحة غير محسومة بعد، مثال شكل العدالة الانتقالية وشكل التعامل مع أخطاء الماضي، بالإضافة إلى شكل العفو من عدمه".وحول اجتماع اللجنة الأفريقية المعنية بليبيا، أكدت وهيبة أن "الاجتماع كان إيجابيا للغاية بالنسبة لنا في ليبيا.. وتم التركيز فيه بالدرجة الأساسية على ملف المصالحة لأن اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى تدعم مسار المصالحة وهي شريكة مع المجلس الرئاسي في كل المراحل السابقة التي عمل عليها المجلس الرئاسي بشأن المصالحة".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20230102/رئيس-حكومة-الوحدة-الليبية-العام-الجاري-سيكون-عام-إجراء-الانتخابات-1071845323.html

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