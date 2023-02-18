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https://sputnikarabic.ae/20230218/محافظ-إدلب-لـسبوتنيك-عودة-الأهالي-إلى-4-بلدات-بعد-تطهيرها-من-الألغام-1073683444.html
محافظ إدلب لـ"سبوتنيك": عودة الأهالي إلى 4 بلدات بعد تطهيرها من الألغام
محافظ إدلب لـ"سبوتنيك": عودة الأهالي إلى 4 بلدات بعد تطهيرها من الألغام
قال محافظ إدلب ثائر سلهب إن قرارا صدر، اليوم، يسمح بعودة الأهالي إلى منازلهم وأراضيهم في 4 بلدات محررة في ريف إدلب شمالي سوريا. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T12:12+0000
2023-02-18T12:15+0000
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وقال المحافظ في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" إن "القرار يشكل بلدات "تلمنس، معرشمارين، معرشمشة، معرشورين" في ريف مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي".وأشار المحافظ إلى أن "القرار صدر بعد انتهاء وحدات الهندسة في الجيش السوري من عمليات التمشيط وإزالة الألغام والعبوات الناسفة والتشريكات التي زرعها المسلحون في المنطقة قبل اندحارهم منها على أيدي وحدات الجيش وسلاح الطيران الروسي الحليف".وتابع سلهب: "سيتم تلقي طلبات المواطنين الراغبين بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم في تلك البلدات في مبنى المحافظة في مدينة خان شيخون، وذلك لتأمين كامل مستلزمات عودتهم من احتياجات أساسية عاجلة من خبز ومحروقات بالإضافة إلى العمل على تأمين مياه للشرب".كما سيتم التأكد بشكل نهائي من خلو منازلهم من مخلفات المسلحين.وكشف سلهب أن الفرق الفنية والخدمية التابعة لمحافظة إدلب ما تزال تعمل على إعادة تأهيل كامل البنى التحتية في مدينة معرة النعمان والتي صدر قرار يسمح بعودة الأهالي إليها خلال الفترة الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20230210/محافظ-إدلب-لــسبوتنيك-اكتمال-التحضيرات-اللوجستية-لتمرير-قوافل-المساعدات-إلى-شمال-غرب-سوريا-1073364888.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري

محافظ إدلب لـ"سبوتنيك": عودة الأهالي إلى 4 بلدات بعد تطهيرها من الألغام

12:12 GMT 18.02.2023 (تم التحديث: 12:15 GMT 18.02.2023)
© Sputnik . BASEL SHARTOUHعودة مهجري ريف إدلب عبر معبر أبو الضهور
عودة مهجري ريف إدلب عبر معبر أبو الضهور - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
© Sputnik . BASEL SHARTOUH
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حصري
قال محافظ إدلب ثائر سلهب إن قرارا صدر، اليوم، يسمح بعودة الأهالي إلى منازلهم وأراضيهم في 4 بلدات محررة في ريف إدلب شمالي سوريا.
وقال المحافظ في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" إن "القرار يشكل بلدات "تلمنس، معرشمارين، معرشمشة، معرشورين" في ريف مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي".
وأشار المحافظ إلى أن "القرار صدر بعد انتهاء وحدات الهندسة في الجيش السوري من عمليات التمشيط وإزالة الألغام والعبوات الناسفة والتشريكات التي زرعها المسلحون في المنطقة قبل اندحارهم منها على أيدي وحدات الجيش وسلاح الطيران الروسي الحليف".
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وتابع سلهب: "سيتم تلقي طلبات المواطنين الراغبين بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم في تلك البلدات في مبنى المحافظة في مدينة خان شيخون، وذلك لتأمين كامل مستلزمات عودتهم من احتياجات أساسية عاجلة من خبز ومحروقات بالإضافة إلى العمل على تأمين مياه للشرب".
كما سيتم التأكد بشكل نهائي من خلو منازلهم من مخلفات المسلحين.
وكشف سلهب أن الفرق الفنية والخدمية التابعة لمحافظة إدلب ما تزال تعمل على إعادة تأهيل كامل البنى التحتية في مدينة معرة النعمان والتي صدر قرار يسمح بعودة الأهالي إليها خلال الفترة الماضية.
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