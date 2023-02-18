https://sputnikarabic.ae/20230218/مسؤول-صيني-نحث-أمريكا-على-عدم-القيام-بأمور-منافية-للعقل-لمجرد-صرف-الانتباه-عن-مشاكلها-الداخلية-1073681394.html
مسؤول صيني: نحث أمريكا على عدم القيام بأمور منافية للعقل لمجرد صرف الانتباه عن مشاكلها الداخلية
مسؤول صيني: نحث أمريكا على عدم القيام بأمور منافية للعقل لمجرد صرف الانتباه عن مشاكلها الداخلية
انتقد كبير الدبلوماسيين الصينيين، وانغ يي، اليوم السبت، رد فعل واشنطن تجاه المنطاد الصيني الذي رصد في أجوائها، ووصفه بأنه "هستيري وسخيف". 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T11:14+0000
2023-02-18T11:14+0000
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وقال وزير الخارجية الصيني السابق، وانغ يي، مستنكرا في مؤتمر ميونيخ للأمن: "هناك العديد من المناطيد من العديد من البلدان في السماء، فهل تريد أمريكا إسقاط كل واحد منهم؟"، وفقا لوكالة "فرانس برس".وأضاف: "نحث أمريكا على عدم القيام بأشياء منافية للعقل لمجرد صرف الانتباه عن مشاكلها الداخلية".وتشهد أمريكا حالة من التأهب، منذ رصد منطاد أبيض ضخم يزعم أنه يتعقب سلسلة من المواقع للأسلحة النووية السرية للغاية، قبل إسقاطه قبالة الساحل الشرقي في 4 فبراير/ شباط الجاري.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه تم إسقاط العديد من الأجسام الجوية مجهولة الهوية، بما في ذلك منطاد صيني يعمل في مجال البحث العلمي، وخاصة في دراسات الأرصاد الجوية.وأوضحت بكين أن المنطاد دخل المجال الجوي الأمريكي بسبب"قوة قاهرة"، بحسب وصفها.
https://sputnikarabic.ae/20230217/بكين-ترد-على-عدم-اعتذار-بايدن-بشأن-إسقاط-المنطاد-الصيني-1073659664.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مسؤول صيني: نحث أمريكا على عدم القيام بأمور منافية للعقل لمجرد صرف الانتباه عن مشاكلها الداخلية
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انتقد كبير الدبلوماسيين الصينيين، وانغ يي، اليوم السبت، رد فعل واشنطن تجاه المنطاد الصيني الذي رصد في أجوائها، ووصفه بأنه "هستيري وسخيف".
وقال وزير الخارجية الصيني السابق، وانغ يي، مستنكرا في مؤتمر ميونيخ للأمن
: "هناك العديد من المناطيد من العديد من البلدان في السماء، فهل تريد أمريكا إسقاط كل واحد منهم؟"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وأضاف: "نحث أمريكا على عدم القيام بأشياء منافية للعقل لمجرد صرف الانتباه عن مشاكلها الداخلية".
وتشهد أمريكا حالة من التأهب، منذ رصد منطاد أبيض ضخم يزعم أنه يتعقب سلسلة من المواقع للأسلحة النووية السرية للغاية، قبل إسقاطه قبالة الساحل الشرقي في 4 فبراير/ شباط الجاري.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه تم إسقاط العديد من الأجسام الجوية مجهولة الهوية، بما في ذلك منطاد صيني يعمل في مجال البحث العلمي، وخاصة في دراسات الأرصاد الجوية.
وأوضحت بكين أن المنطاد دخل المجال الجوي الأمريكي بسبب"قوة قاهرة"
، بحسب وصفها.