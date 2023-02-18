https://sputnikarabic.ae/20230218/مسلحون-أوكرانيون-يلقون-ذخيرة-تحتوي-مادة-سامة-مجهولة-على-مواقع-القوات-الروسية-1073678813.html
مسلحون أوكرانيون يلقون ذخيرة تحتوي مادة سامة مجهولة على مواقع القوات الروسية
مسلحون أوكرانيون يلقون ذخيرة تحتوي مادة سامة مجهولة على مواقع القوات الروسية
أبلغ الجيش الروسي وكالة "سبوتنيك" بأن المسلحين من نظام كييف قاموا بإلقاء ذخيرة بمادة سامة مجهولة على مواقع القوات الروسية بالقرب من قرية أوروزينوي وفيليكايا... 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T09:12+0000
2023-02-18T09:12+0000
2023-02-18T09:18+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال الجيش: "في صباح يوم 16 فبراير/شباط، ظهرت مروحيتان هجوميتان للعدو فوق مواقع القوات الروسية بالقرب من أوغليدار. أسقطت إحدى المروحيات على الفور، وتمكنت الأخرى من تنفيذ قصف وإلقاء ذخائر كيماوية على المواقع".وأضاف: "انفجرت العبوة وأصيب مقاتلان كانا في المنطقة بحروق في الرئة. كما ظهرت عليهم كل علامات التسمم - تقيؤات وتهيج الأغشية المخاطية. تم إرسال بقايا الذخيرة المفخخة والذخيرة من المروحية للفحص من أجل الدراسة".في 6 فبراير/شباط، تحدث القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، عن حقائق استخدام كييف للأسلحة الكيماوية. يقوم الجيش الأوكراني بإسقاطها من طائرات مسيرة في المناطق التي تتواجد فيها القوات المسلحة الروسية. وردت تقارير عن مثل هذه الهجمات من منذ ثلاثة أسابيع على الأقل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
مسلحون أوكرانيون يلقون ذخيرة تحتوي مادة سامة مجهولة على مواقع القوات الروسية
09:12 GMT 18.02.2023 (تم التحديث: 09:18 GMT 18.02.2023) تابعنا عبر
أبلغ الجيش الروسي وكالة "سبوتنيك" بأن المسلحين من نظام كييف قاموا بإلقاء ذخيرة بمادة سامة مجهولة على مواقع القوات الروسية بالقرب من قرية أوروزينوي وفيليكايا نوفوسيلوفكا (محور أوغليدار) .
وقال الجيش: "في صباح يوم 16 فبراير/شباط، ظهرت مروحيتان هجوميتان للعدو فوق مواقع القوات الروسية بالقرب من أوغليدار. أسقطت إحدى المروحيات على الفور، وتمكنت الأخرى من تنفيذ قصف وإلقاء ذخائر كيماوية على المواقع".
وأضاف: "انفجرت العبوة وأصيب مقاتلان كانا في المنطقة بحروق في الرئة. كما ظهرت عليهم كل علامات التسمم - تقيؤات وتهيج الأغشية المخاطية. تم إرسال بقايا الذخيرة المفخخة والذخيرة من المروحية للفحص من أجل الدراسة".
في 6 فبراير/شباط، تحدث القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، عن حقائق استخدام كييف للأسلحة الكيماوية
. يقوم الجيش الأوكراني بإسقاطها من طائرات مسيرة في المناطق التي تتواجد فيها القوات المسلحة الروسية. وردت تقارير عن مثل هذه الهجمات من منذ ثلاثة أسابيع على الأقل.