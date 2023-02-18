https://sputnikarabic.ae/20230218/وزراء-خارجية-مجموعة-السبع-يجتمعون-في-مؤتمر-ميونيخ-للأمن-1073675304.html
وزراء خارجية مجموعة السبع يجتمعون في مؤتمر ميونيخ للأمن
وزراء خارجية مجموعة السبع يجتمعون في مؤتمر ميونيخ للأمن
يعقد اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم السبت. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T05:53+0000
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سبوتنيك. وينضم خلال الاجتماع وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إلى نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين والألمانية أنالينا بربوك والياباني يوشيماسا هاياشي والإيطالي أنطونيو تاجاني والكندية ميلاني جولي والفرنسية كاثرين كولونا، حيث من المتوقع أن يناقشوا المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا.ومن المتوقع أن يصل رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك إلى ميونيخ للمشاركة في المؤتمر إلى جانب بعض قادة العالم الآخرين.يذكر أن أكثر من 506 آلاف شخص وقعوا على عريضة تطالب المستشار الألماني، أولاف شولتس، بوقف إمدادات الأسلحة إلى كييف، وبدء محادثات السلام الأوكرانية بدلا من ذلك.وتم إطلاق العريضة التي تحمل عنوان "بيان السلام" على موقع change.org في 10 فبراير/ شباط من قبل ساهرا واجنكنخت، المشرعة الألمانية في حزب اليسار، والصحفية الألمانية البارزة أليس شوارزر.يشار إلى أنه حتى وقت متأخر من ليلة الجمعة، وقع على العريضة 506157 شخصا، من بينهم سياسيون وكتاب وصحفيون ألمان بارزون، كما حث واجنكنخت الألمان على المشاركة في مسيرة لدعم العريضة في وسط العاصمة الألمانية برلين يوم 25 فبراير.
https://sputnikarabic.ae/20230216/نولاند-واشنطن-ومجموعة-السبع-تفرضان-عقوبات-شاملة-على-روسيا-في-24-فبراير--1073624192.html
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وزراء خارجية مجموعة السبع يجتمعون في مؤتمر ميونيخ للأمن
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يعقد اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم السبت.
سبوتنيك. وينضم خلال الاجتماع وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إلى نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين والألمانية أنالينا بربوك والياباني يوشيماسا هاياشي والإيطالي أنطونيو تاجاني والكندية ميلاني جولي والفرنسية كاثرين كولونا، حيث من المتوقع أن يناقشوا المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا.
ومن المتوقع أن يصل رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك
إلى ميونيخ للمشاركة في المؤتمر إلى جانب بعض قادة العالم الآخرين.
يذكر أن أكثر من 506 آلاف شخص وقعوا على عريضة تطالب المستشار الألماني
، أولاف شولتس، بوقف إمدادات الأسلحة إلى كييف، وبدء محادثات السلام الأوكرانية بدلا من ذلك.
وتم إطلاق العريضة التي تحمل عنوان "بيان السلام" على موقع change.org في 10 فبراير/ شباط من قبل ساهرا واجنكنخت، المشرعة الألمانية في حزب اليسار، والصحفية الألمانية البارزة أليس شوارزر.
يشار إلى أنه حتى وقت متأخر من ليلة الجمعة، وقع على العريضة 506157 شخصا، من بينهم سياسيون وكتاب وصحفيون ألمان بارزون، كما حث واجنكنخت الألمان على المشاركة في مسيرة لدعم العريضة في وسط العاصمة الألمانية برلين يوم 25 فبراير.