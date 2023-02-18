https://sputnikarabic.ae/20230218/وصول-قافلة-إغاثية-أردنية-للأراضي-السورية-بالتنسيق-بين-جيشي-البلدين-صور-1073685147.html
وصول قافلة إغاثية أردنية للأراضي السورية بالتنسيق بين جيشي البلدين... فيديو
وصول قافلة إغاثية أردنية للأراضي السورية بالتنسيق بين جيشي البلدين... فيديو
دخلت الأراضي السورية، اليوم السبت، قافلة مساعدات إغاثية أردنية في طريقها إلى المتضررين من الزلزال الذي ضرب مناطق شمال غرب سوريا يوم الاثنين الماضي. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T12:38+0000
2023-02-18T12:38+0000
2023-02-18T12:53+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في درعا، إن "قافلة المساعدات التي قدمتها المملكة الأردنية الهاشمية، جرى تنسيق دخولها بين الجيشين العربي السوري والأردني، عبر معبر نصيب الحدودي بين البلدين".وتم استلام القافلة من قبل ناشطي الهلال الأحمر العربي السوري في درعا، وبمؤازرة من ناشطي الهلال الأحمر المصري تمهيدا لنقل الشاحنات إلى مقاصدها وإيصالها لأهالي المحافظات السورية المنكوبة.كما حضر عمليات الاستلام عضو المكتب التنفيذي لقطاع الإغاثة في درعا، الدكتور وليد داخول، إلى جانب رئيس مركز معبر نصيب الحدودي المهندس شادي أبازيد وكافة الجهات المعنية في المعبر.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, أخبار الأردن
أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, أخبار الأردن
وصول قافلة إغاثية أردنية للأراضي السورية بالتنسيق بين جيشي البلدين... فيديو
12:38 GMT 18.02.2023 (تم التحديث: 12:53 GMT 18.02.2023) تابعنا عبر
دخلت الأراضي السورية، اليوم السبت، قافلة مساعدات إغاثية أردنية في طريقها إلى المتضررين من الزلزال الذي ضرب مناطق شمال غرب سوريا يوم الاثنين الماضي.
وقال مراسل "سبوتنيك" في درعا، إن "قافلة المساعدات التي قدمتها المملكة الأردنية الهاشمية، جرى تنسيق دخولها بين الجيشين العربي السوري والأردني، عبر معبر نصيب الحدودي بين البلدين".
وتضم الشحنة 7 شاحنات تحمل مواد إغاثية من أغطية وبطانيات وفرشات.
وتم استلام القافلة من قبل ناشطي الهلال الأحمر العربي السوري في درعا، وبمؤازرة من ناشطي الهلال الأحمر المصري تمهيدا لنقل الشاحنات إلى مقاصدها وإيصالها لأهالي المحافظات السورية المنكوبة.
وكان في استقبال الشحنة عند معبر نصيب الحدودي، القنصل الأردني لدى السفارة الأردنية في دمشق الدكتور أنور البداوي.
كما حضر عمليات الاستلام عضو المكتب التنفيذي لقطاع الإغاثة في درعا، الدكتور وليد داخول، إلى جانب رئيس مركز معبر نصيب الحدودي المهندس شادي أبازيد وكافة الجهات المعنية في المعبر
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