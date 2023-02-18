https://sputnikarabic.ae/20230218/3-صواريخ-مجهولة-تنهال-على-قاعدة-أمريكية-شرقي-سوريا-1073694612.html
3 صواريخ مجهولة تنهال على قاعدة أمريكية شرقي سوريا
3 صواريخ مجهولة تنهال على قاعدة أمريكية شرقي سوريا
أفادت مصادر محلية في ريف دير الزور، بأن قاعدة غير شرعية للجيش الأمريكي في أكبر حقول النفط السورية تعرضت مساء اليوم لقصف صاروخي مجهول المصدر. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T18:56+0000
2023-02-18T18:56+0000
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وقالت المصادر لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا اليوم السبت، إن "القاعدة التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل العمر النفطي في ريف دير الزور الشرقي، والتي تعتبر أكبر القواعد الامريكية في سوريا، تعرضت لقصف صاروخي مجهول المصدر باستخدام 3 صواريخ.وفي هذا السياق، أكدت مصادر محلية لــ"سبوتنيك" أن قاعدة في حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور، هي الأخرى شهدت مساء اليوم، توتراً أمنياً ضمن صفوف قوات "قسد" والجيش الأمريكي، حيث انتشرت 12 مدرعة عسكرية أمريكية في محيط الحقل، بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي في سماء المنطقة، دون معرفة الأسباب.ونفذت دورية تابعة لـ"قسد" مدعومة بالطيران المروحي التابع للجيش الأمريكي على علو منخفض عملية مداهمة وإنزال جوي على أحد المنازل الواقعة بين بلدتي الصبحة وأبريهة في ريف دير الزور الشرقي بالتزامن مع قطع للطرقات.وينشط ضباط وجنود الجيش الأمريكي في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية شمال وشمال شرقي سوريا تمهيدا لبيعها في "الأسواق السوداءط القريبة كـكردستان العراق ووجهات أخرى منها منطقة إدلب التي يحتلها تنظيم "جبهة النصرة" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، في حين تعاني سوريا عموما أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي على البلاد.ويعد حقل العمر النفطي أكبر حقول النفط في سوريا مساحة وإنتاجا، ويقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات.
https://sputnikarabic.ae/20221230/إعلام-مقتل-عمال-جراء-استهداف-حافلتهم-داخل-حقل-التيم-النفطي-في-دير-الزور-1071758039.html
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أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
3 صواريخ مجهولة تنهال على قاعدة أمريكية شرقي سوريا
18:56 GMT 18.02.2023 (تم التحديث: 18:59 GMT 18.02.2023) تابعنا عبر
أفادت مصادر محلية في ريف دير الزور، بأن قاعدة غير شرعية للجيش الأمريكي في أكبر حقول النفط السورية تعرضت مساء اليوم لقصف صاروخي مجهول المصدر.
وقالت المصادر لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا اليوم السبت، إن "القاعدة التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل العمر النفطي في ريف دير الزور الشرقي، والتي تعتبر أكبر القواعد الامريكية في سوريا، تعرضت لقصف صاروخي مجهول المصدر باستخدام 3 صواريخ.
فور سقوط الصواريخ، دوت سلسلة من الانفجارات بمحيط القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي لتشهد سماء المنطقة تحليقا مكثفا للطيران الحربي الأمريكي في عموم أجواء ريف دير الزور الشرقي، مع سماع صافرات الإنذار واستنفار كبير للقوات الأمريكية ومسلحين موالين لها في محيط المنطقة.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر محلية لــ"سبوتنيك" أن قاعدة في حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور، هي الأخرى شهدت مساء اليوم، توتراً أمنياً ضمن صفوف قوات "قسد" والجيش الأمريكي، حيث انتشرت 12 مدرعة عسكرية أمريكية في محيط الحقل، بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي في سماء المنطقة، دون معرفة الأسباب.
30 ديسمبر 2022, 08:32 GMT
وكشفت قيادة الجيش الأمريكي عن جرح 4 من جنودها خلال عمليتين أمنيتين في ريف دير الزور الشرقي، وأن القوات الأمريكية و"قسد" تمكنت من قتل 3 أشخاص في موقعين منفصلين في ريف دير الزور، بدعم جوي من مروحيات "التحالف الأمريكي".
ونفذت دورية تابعة لـ"قسد" مدعومة بالطيران المروحي التابع للجيش الأمريكي على علو منخفض عملية مداهمة وإنزال جوي على أحد المنازل الواقعة بين بلدتي الصبحة وأبريهة في ريف دير الزور الشرقي بالتزامن مع قطع للطرقات.
وينشط ضباط وجنود الجيش الأمريكي في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية شمال وشمال شرقي سوريا تمهيدا لبيعها في "الأسواق السوداءط القريبة كـكردستان العراق ووجهات أخرى منها منطقة إدلب التي يحتلها تنظيم "جبهة النصرة" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، في حين تعاني سوريا عموما أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي على البلاد.
ويعد حقل العمر النفطي
أكبر حقول النفط في سوريا مساحة وإنتاجا، ويقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات.