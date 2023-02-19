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https://sputnikarabic.ae/20230219/إعلام-عبري-توقعات-بتأجيل-اجتماع-قمة-النقب-المقرر-إقامتها-في-المغرب-1073711504.html
إعلام عبري: توقعات بتأجيل اجتماع "قمة النقب" المقرر إقامتها في المغرب
إعلام عبري: توقعات بتأجيل اجتماع "قمة النقب" المقرر إقامتها في المغرب
توقعت وسائل إعلام إسرائيلية، تأجيل عقد الاجتماع المقبل لـ "منتدى النقب" الذي كان مقررا عقده في المغرب، خلال مارس/آذار المقبل، وذلك على خلفية التصعيد الأمني في... 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T11:25+0000
2023-02-19T11:25+0000
إسرائيل
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وحسبما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" يوم السبت، "وصلت رسائل في الأيام الأخيرة إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية من الولايات المتحدة والمغرب بشأن موعد ومكان الاجتماع". وأوضحت الصحيفة أن "المغرب عبر عن خشيته من تصعيد الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية خلال شهر رمضان المقبل [يحل يوم 23 مارس 2023] وعن استيائه من اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى".كما أشارت إلى أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتحفظ على مكان عقد الاجتماع في الصحراء الغربية، لأن المجتمع الدولي لا يعترف بسيادة المغرب عليها"، حسب الصحيفة.وبدورها، قالت الوزارة الإسرائيلية إن "موعد اجتماع (منتدى النقب) لم يتحدد بعد". وفقا للصحيفة.يشار إلى أن "منتدى النقب" هو اجتماع لوزراء خارجية الولايات المتحدة، وإسرائيل، والإمارات، والبحرين، والمغرب ومصر.ودعا إلى هذا "المنتدى" وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، يائير لابيد، وعُقد لأول مرة العام الماضي في بلدة "سْديه بوكير" في النقب، وتقرر حينها عقد اجتماعات مشابهة سنويا.وجرت خلال الأشهر الماضية استعدادات للاجتماع المقبل لوزراء خارجية دول المنتدى، وفي إطارها عُقد لقاء في أبو ظبي، الشهر الماضي، من خلال 6 مجموعات عمل ضمت أكثر من 150 مشاركا.وبحثت هذه المجموعة مشاريع وأفكار للتعاون بين الدول الأعضاء في "المنتدى" في عدة مجالات، بينها الطاقة، والأمن الإقليمي، والسياحة، والأمن الغذائي والمياه، والصحة. وكان من المقرر أن يناقش وزراء الخارجية خلال الاجتماع المقبل هذه القضايا.
https://sputnikarabic.ae/20230110/مع-انطلاق-الاجتماعات-التحضرية-ما-أهداف-أمريكا-وإسرائيل-من-عقد-منتدى-النقب-1072129450.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار المغرب اليوم, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار المغرب اليوم, العالم

إعلام عبري: توقعات بتأجيل اجتماع "قمة النقب" المقرر إقامتها في المغرب

11:25 GMT 19.02.2023
© AFP 2023 / JACQUELYN MARTINوزراء خارجية البحرين مصر وإسرائيل وأمريكا والمغرب والإمارات في صورة جماعية بعد اجتماعهم في النقب
وزراء خارجية البحرين مصر وإسرائيل وأمريكا والمغرب والإمارات في صورة جماعية بعد اجتماعهم في النقب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© AFP 2023 / JACQUELYN MARTIN
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توقعت وسائل إعلام إسرائيلية، تأجيل عقد الاجتماع المقبل لـ "منتدى النقب" الذي كان مقررا عقده في المغرب، خلال مارس/آذار المقبل، وذلك على خلفية التصعيد الأمني في الأراضي الفلسطينية.
وحسبما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" يوم السبت، "وصلت رسائل في الأيام الأخيرة إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية من الولايات المتحدة والمغرب بشأن موعد ومكان الاجتماع".

وأوضحت الصحيفة أن "المغرب عبر عن خشيته من تصعيد الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية خلال شهر رمضان المقبل [يحل يوم 23 مارس 2023] وعن استيائه من اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى".
كما أشارت إلى أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتحفظ على مكان عقد الاجتماع في الصحراء الغربية، لأن المجتمع الدولي لا يعترف بسيادة المغرب عليها"، حسب الصحيفة.
وبدورها، قالت الوزارة الإسرائيلية إن "موعد اجتماع (منتدى النقب) لم يتحدد بعد". وفقا للصحيفة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
مع انطلاق الاجتماعات التحضيرية... ما أهداف أمريكا وإسرائيل من عقد منتدى النقب؟
10 يناير, 16:28 GMT
يشار إلى أن "منتدى النقب" هو اجتماع لوزراء خارجية الولايات المتحدة، وإسرائيل، والإمارات، والبحرين، والمغرب ومصر.

ودعا إلى هذا "المنتدى" وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، يائير لابيد، وعُقد لأول مرة العام الماضي في بلدة "سْديه بوكير" في النقب، وتقرر حينها عقد اجتماعات مشابهة سنويا.

وجرت خلال الأشهر الماضية استعدادات للاجتماع المقبل لوزراء خارجية دول المنتدى، وفي إطارها عُقد لقاء في أبو ظبي، الشهر الماضي، من خلال 6 مجموعات عمل ضمت أكثر من 150 مشاركا.

وبحثت هذه المجموعة مشاريع وأفكار للتعاون بين الدول الأعضاء في "المنتدى" في عدة مجالات، بينها الطاقة، والأمن الإقليمي، والسياحة، والأمن الغذائي والمياه، والصحة. وكان من المقرر أن يناقش وزراء الخارجية خلال الاجتماع المقبل هذه القضايا.
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