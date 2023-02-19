احتجاجات ضد تزويد أوكرانيا بالسلاح أمام مقر قمة الأمن العالمي... طرد ممثلة إسرائيل من قمة أفريقية
15:37 GMT 19.02.2023 (تم التحديث: 15:39 GMT 19.02.2023)
احتجاجات رافضة لتزويد أوكرانيا بالسلاح أمام مقر انعقاد قمة الأمن العالمي ، طرد دبلوماسية إسرائيلية من قمة الاتحاد الأفريقي وسط خلاف
احتجاجات رافضة لتزويد أوكرانيا بالسلاح أمام مقر انعقاد قمة الأمن العالمي؛ وطرد دبلوماسية إسرائيلية كبيرة من قمة الاتحاد الأفريقي وسط خلاف.
الرئيس التونسي يطرد الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات لمشاركتها في احتجاجات بقيادة "الاتحاد العام التونسي للشغل"؛ واتفاق بين العراق والكويت على عقد جولة من المحادثات القانونية والفنية لإنهاء خلاف حدودي بحري؛ ومنافسة كبيرة بين عرض قطري وشركة "راتكليف" للاستحواذ على نادي "مانشستر يونايتد".
احتجاجات رافضة لتزويد أوكرانيا بالسلاح أمام مقر انعقاد قمة الأمن العالمي
شهدت مدينة ميونيخ التي تحتضن مؤتمر الأمن العالمي مظاهرات حاشدة، داعية إلى السلام ورفض إمدادات الأسلحة إلى كييف وإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وأفادت صحيفة "Sueddeutsche Zeitung" الألمانية بأن حوالي 20 تجمعا ومظاهرة تم تنظيمها، ويسعى من خلالها المتظاهرون إلى لفت اهتمام المجتمع الدولي إلى ضرورة وقف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، من أجل إنهاء الصراع هناك.
وتتخذ سلطات ميونيخ إجراءات أمنية مشددة لتأمين مؤتمر الأمن العالمي، حيث خصصت أكثر 4500 رجل شرطة.
وقال الكاتب والمحلل السياسي، عماد الحمروني، إن الشعوب الأوروبية تستشعر قوة الأزمة التي فرضتها الأوضاع في أوكرانيا.
وأوضح أن التصريحات المتسارعة من جانب زعماء الدول الغربية حول استمرار دعم أوكرانيا بالسلاح تجعل الأوروبيين يتخفون من الجانب الأمني.
وشدد على أن التصريحات الغربية تدل على نية الحرب المباشرة ضد روسيا وهذا ما تخشاه الشعوب.
طرد دبلوماسية إسرائيلية كبيرة من قمة الاتحاد الأفريقي وسط خلاف
شهدت قمة الاتحاد الأفريقي السنوية المنعقدة في إثيوبيا طرد دبلوماسية إسرائيلية كبيرة، مع تصاعد الخلاف حول اعتماد إسرائيل في التكتل.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل تنظر بجدية إلى واقعة طرد نائبة مدير الشؤون الأفريقية، السفيرة شارون بار لي، من قاعة الاتحاد الأفريقي على الرغم من وضعها كمراقب معتمد وحصولها على شارات للدخول".
وقالت إيبا كالوندو المتحدثة باسم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إن الدبلوماسية أُخرجت من القاعة لأنها ليست السفيرة الإسرائيلية المعتمدة لدى إثيوبيا، وهي المسؤولة التي كان من المتوقع حضورها.
وقالت أماني الطويل مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات، إن سبب ما حدث هو إصرار إسرائيل على أن تكون دولة بصفة مراقب في الاتحاد الأفريقي رغم عدم كونها أفريقية، لافتة إلى أن ما غذى مشاعر الرفض تجاهها من دول الاتحاد الأفريقي هو ممارساتها الاستعمارية والاستيطانية غير المسبوقة في الفترة الماضية.
وأشارت الطويل إلى أن المناخ الدولي غير منسجم مع ما تفعله إسرائيل على الصعيد الاستعماري والاستيطاني، مضيفة أن الذهنية الأفريقية ما زالت تحمل مشاعر سالبة للتمييز العنصري والاستيطان الاستعماري، وهو ما تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين، خاصة دولة مثل جنوب أفريقيا وكذلك الجزائر التي تتهمهما إسرائيل بأنهما وراء مسالة الطرد للدبلوماسية الإسرائيلية.
الرئيس التونسي يطرد الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات لمشاركتها في احتجاجات بقيادة الاتحاد التونسي للشغل
طرد الرئيس التونسي الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات بعد مشاركتها في احتجاج مناهض للسلطات نظمه اتحاد الشغل ذو التأثير القوي الذي وصف قرار طردها بأنه "صادم" ويفتح مواجهة مع حركة النقابات عبر أرجاء العالم.
وأعلن الرئيس قيس سعيد في بيان أن إستر لينش وهي إيرلندية، شخصية غير مرغوب فيها، وقال إنها يجب أن تغادر تونس في غضون 24 ساعة. وأضاف أن مشاركتها في الاحتجاج والتصريحات التي أدلت بها تعد "تدخلا سافرا في الشأن التونسي".
واعتبر رئيس حزب التحالف من أجل تونس، سرحان الناصري، أن طرد الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات لا يؤثر على الأوضاع في تونس، مؤكدا على ضرورة فرض السيادة الوطنية.
وقال إنه من حق الاتحاد التونسي أن يتظاهر في المدن إلا أن وجود شخصيات أجنبية تدعم الاتحاد ما أثار حفيظة الرئاسة التونسية وتصريحاتها حول الوضع الداخلي وتدخلها في الشأن الوطني، التي لم تأت في الوقت المناسب.
اتفاق بين العراق والكويت على عقد جولة من المحادثات القانونية والفنية لإنهاء خلاف حدودي بحري
قال الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وزير الخارجية الكويتي، إن الكويت والعراق سيعقدان جولة من المحادثات القانونية والفنية اليوم الأحد في إطار سعيهما لإنهاء خلاف حدودي بحري إذا تم حله سيحفز التنمية الاقتصادية بين البلدين.
ورسَّمت الأمم المتحدة في عام 1993 الحدود البرية بين البلدين بعد غزو العراق للكويت، لكن عملية الترسيم لم تشمل طول حدودهما البحرية، وتركت الأمر للبلدين لإيجاد حل لها.
وقال وزير الخارجية في مؤتمر ميونيخ للأمن إن الأمر يمثل أولوية قصوى بالنسبة للحكومتين والكويت تعمل مع العراق لوضع اللمسات الأخيرة على ترسيم تلك الحدود البحرية
ومن شأن التوصل إلى اتفاق أن يفتح الباب لتعاون أوثق يتضمن بناء الموانئ وإدارة حقول النفط الحدودية والتسهيل العام للتجارة والنقل بين البلدين.
وقال الخبير القانوني، جمال الأسدي، إنه لا يوجد خلاف بين البلدين ولكن هناك لجان مشتركة لترسيم الحدود بين العراق والكويت.
وأوضح أن اللجان تريد تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي في ترسيم الحدود ويوجد خلاف طبيعي في وجهات النظر بينهما، لافتا إلى خلاف سابق بين الجانبين فيما يخص خور عبدالله وبعض الحدود بين البلدين.
فيما ذكرت الباحثة السياسية، سهاد الشمري، أن هناك عدة اتفاقيات تم إنجازها من مرحلة ترسيم الحدود بين الجانبين وآخرها كان في 2013 وفق قرارات مجلس الأمن.
وأوضحت أن العراق لديه عدة ملاحظات في ترسيم الحدود والخلاف قائم حول نقطة 162 البحرية، والكثير من النقاط الخلافية، في ظل ما تطلبه الكويت من انضمام نقاط خلافية لها على الحدود مع العراق.
منافسة كبيرة بين عرض قطري وشركة راتكليف للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد
قدّم أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر عرضاً للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد، لينضم رسمياً إلى المنافسة على عملاق كرة القدم الإنجليزي.
وأكد جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي ونجل رئيس الوزراء الأسبق، في بيان محاولته الاستحواذ على بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكانت بلومبرغ نيوز أفادت في وقت سابق أن العرض المبدئي من قطر قد يقيم مانشستر يونايتد، المملوك حالياً لعائلة غليزر الأميركية، عند 5 مليارات جنيه إسترليني تقريباً (6 مليارات دولار).
وقال عبد الرحمن الشويخ المحلل الاقتصادي الرياضي إن المنافسة زادت على هذا النوع من الاستثمار مؤخرا لأسباب ليست اقتصادية في المقام الأول لأنه من المعروف أن الأندية الرياضية لا تكسب مكاسب كبيرة وأرباح هائلة، مشيرا إلى أن فوائد أخرى تجنيها الشركات من وراء هذه الصفقات منها فوائد دعائية للشركات وخلق قوة ناعمة ونفوذ سياسي واقتصادي.
وأضاف الشويخ أن الاستثمار الخليجي لا يتوقف عند الدوري الإنجليزي ولكن لأن هذا الدوري له خصوصية فعلا نظرا للشغف والإثارة التي يحققها هذا الدوري أكثر من الدوريات الأخرى، لافتا إلى أن نجاح مانشستر يونايتد هو الذي شجع على الاهتمام بالدوريات الإنجليزية.
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