https://sputnikarabic.ae/20230219/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-إعصار-غابرييل-في-نيوزيلندا-إلى-11-قتيلا-1073700945.html

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار غابرييل في نيوزيلندا إلى 11 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار غابرييل في نيوزيلندا إلى 11 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن إعصار غابرييل في نيوزيلندا إلى 11 قتيلا، وفقا لما ذكرته الشرطة. 19.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-19T03:26+0000

2023-02-19T03:26+0000

2023-02-19T03:26+0000

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سبوتنيك. وقالت الشرطة في بيان يوم الأحد: "تحقق الشرطة في حالة وفاة وقعت في مدينة هاستينغز، تم الإبلاغ عنها الليلة الماضية (18 فبراير)، ويعتقد أن الوفاة حدثت في ظروف تتعلق بإعصار غابرييل".وفي بيان آخر صدر في وقت سابق من يوم السبت، قالت الشرطة النيوزيلندية إنه تم تأكيد وفاة أخرى مرتبطة بإعصار غابرييل في منزل خاص في مدينة نابير الساحلية.وفي وقت سابق، لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم بسبب الفيضانات التي سببها إعصار غابرييل في نيوزيلندا، ليكون إجمالي عدد ضحايا الإعصار حتى الآن 11.وفقًا للشرطة النيوزيلندية، حتى يوم السبت، كان هناك 5608 بلاغا عن أشخاص لا يمكن الاتصال بهم وسط الفيضانات والانهيارات الأرضية.وتسببت عاصفة استوائية اجتاحت شمال نيوزيلندا في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل، وإلغاء مئات الرحلات الجوية، يوم الاثنين الماضي.وتم إعلان حالة الطوارئ في 5 مناطق في الجزيرة الشمالية لتغطي نحو ثلث إجمالي سكان نيوزيلندا البالغ عددهم 5.1 مليون نسمة، بحسب "فرانس برس".

https://sputnikarabic.ae/20230213/عاصفة-تتسبب-في-انقطاع-الكهرباء-عن-عشرات-الآلاف-من-المنازل-في-نيوزيلندا-1073444952.html

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