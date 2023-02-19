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https://sputnikarabic.ae/20230219/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-إعصار-غابرييل-في-نيوزيلندا-إلى-11-قتيلا-1073700945.html
ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار غابرييل في نيوزيلندا إلى 11 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار غابرييل في نيوزيلندا إلى 11 قتيلا
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن إعصار غابرييل في نيوزيلندا إلى 11 قتيلا، وفقا لما ذكرته الشرطة. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T03:26+0000
2023-02-19T03:26+0000
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سبوتنيك. وقالت الشرطة في بيان يوم الأحد: "تحقق الشرطة في حالة وفاة وقعت في مدينة هاستينغز، تم الإبلاغ عنها الليلة الماضية (18 فبراير)، ويعتقد أن الوفاة حدثت في ظروف تتعلق بإعصار غابرييل".وفي بيان آخر صدر في وقت سابق من يوم السبت، قالت الشرطة النيوزيلندية إنه تم تأكيد وفاة أخرى مرتبطة بإعصار غابرييل في منزل خاص في مدينة نابير الساحلية.وفي وقت سابق، لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم بسبب الفيضانات التي سببها إعصار غابرييل في نيوزيلندا، ليكون إجمالي عدد ضحايا الإعصار حتى الآن 11.وفقًا للشرطة النيوزيلندية، حتى يوم السبت، كان هناك 5608 بلاغا عن أشخاص لا يمكن الاتصال بهم وسط الفيضانات والانهيارات الأرضية.وتسببت عاصفة استوائية اجتاحت شمال نيوزيلندا في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل، وإلغاء مئات الرحلات الجوية، يوم الاثنين الماضي.وتم إعلان حالة الطوارئ في 5 مناطق في الجزيرة الشمالية لتغطي نحو ثلث إجمالي سكان نيوزيلندا البالغ عددهم 5.1 مليون نسمة، بحسب "فرانس برس".
https://sputnikarabic.ae/20230213/عاصفة-تتسبب-في-انقطاع-الكهرباء-عن-عشرات-الآلاف-من-المنازل-في-نيوزيلندا-1073444952.html
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ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار غابرييل في نيوزيلندا إلى 11 قتيلا

03:26 GMT 19.02.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwellإعصار نيكول يضرب سواحل فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية
إعصار نيكول يضرب سواحل فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwell
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ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن إعصار غابرييل في نيوزيلندا إلى 11 قتيلا، وفقا لما ذكرته الشرطة.
سبوتنيك. وقالت الشرطة في بيان يوم الأحد: "تحقق الشرطة في حالة وفاة وقعت في مدينة هاستينغز، تم الإبلاغ عنها الليلة الماضية (18 فبراير)، ويعتقد أن الوفاة حدثت في ظروف تتعلق بإعصار غابرييل".
وفي بيان آخر صدر في وقت سابق من يوم السبت، قالت الشرطة النيوزيلندية إنه تم تأكيد وفاة أخرى مرتبطة بإعصار غابرييل في منزل خاص في مدينة نابير الساحلية.
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عاصفة تتسبب في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل في نيوزيلندا
13 فبراير, 08:18 GMT
وفي وقت سابق، لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم بسبب الفيضانات التي سببها إعصار غابرييل في نيوزيلندا، ليكون إجمالي عدد ضحايا الإعصار حتى الآن 11.
وفقًا للشرطة النيوزيلندية، حتى يوم السبت، كان هناك 5608 بلاغا عن أشخاص لا يمكن الاتصال بهم وسط الفيضانات والانهيارات الأرضية.
وتسببت عاصفة استوائية اجتاحت شمال نيوزيلندا في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل، وإلغاء مئات الرحلات الجوية، يوم الاثنين الماضي.
وتم إعلان حالة الطوارئ في 5 مناطق في الجزيرة الشمالية لتغطي نحو ثلث إجمالي سكان نيوزيلندا البالغ عددهم 5.1 مليون نسمة، بحسب "فرانس برس".
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