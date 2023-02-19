https://sputnikarabic.ae/20230219/الإمارات-انطلاق-مؤتمر-الدفاع-الدولي-المصاحب-لمعرضي-آيدكس-ونافدكس-2023-1073704755.html
الإمارات... انطلاق مؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لمعرضي آيدكس ونافدكس 2023
الإمارات... انطلاق مؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لمعرضي آيدكس ونافدكس 2023
انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي، المصاحب لمعرضي (آيدكس ونافدكس2023) في مركز أدنوك للأعمال بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T08:05+0000
2023-02-19T08:05+0000
2023-02-19T08:17+0000
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وتنعقد فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمشاركة واسعة من القادة والمسؤولين ممثلي الجهات الدفاعية والأمنية والأكاديمية والشركات في المنطقة والعالم.وتنظم الفعاليات تحت شعار "التأقلم والاستكشاف والتحول: إعادة رسم ملامح جوانب الأمن والمجتمع والتجربة الإنسانية في عصر التحول التكنولوجي".وتستقطب نسخة هذا العام ما يزيد على 1800 مشارك وبنسبة نمو تجاوزت الـ 25% مقارنة مع الدورة السابقة.ويتخلل المؤتمر 4 جلسات نقاشية تتناول التبعات الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر الاعتماد للتقنيات الحديثة، وتطوير المواهب وإدارة رأس المال البشري، وتأثير التقنيات على مستقبل العمليات الدفاعية. كما تناقش الجلسات الأفكار حول أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة والتقنيات المتقدمة، وذلك بمشاركة أكثر من 17 متحدثا، بمن فيهم قادة، ووزراء، ومسؤولون كبار في قطاع الدفاع من مختلف دول العالم.
https://sputnikarabic.ae/20230124/أكبر-حدثين-عالميين-في-مجال-الدفاع-بالإمارات-معلومات-عن-آيديكس-ونافدكس-2023-1072670504.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, نافدكس 2023, آيدكس 2023, الأخبار, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, نافدكس 2023, آيدكس 2023, الأخبار, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
الإمارات... انطلاق مؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لمعرضي آيدكس ونافدكس 2023
08:05 GMT 19.02.2023 (تم التحديث: 08:17 GMT 19.02.2023) تابعنا عبر
انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي، المصاحب لمعرضي (آيدكس ونافدكس2023) في مركز أدنوك للأعمال بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
وتنعقد فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمشاركة واسعة من القادة والمسؤولين ممثلي الجهات الدفاعية والأمنية والأكاديمية والشركات في المنطقة والعالم.
وتنظم الفعاليات
تحت شعار "التأقلم والاستكشاف والتحول: إعادة رسم ملامح جوانب الأمن والمجتمع والتجربة الإنسانية في عصر التحول التكنولوجي".
وتستقطب نسخة هذا العام ما يزيد على 1800 مشارك وبنسبة نمو تجاوزت الـ 25% مقارنة مع الدورة السابقة.
ويتخلل المؤتمر 4 جلسات نقاشية تتناول التبعات الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر الاعتماد للتقنيات الحديثة، وتطوير المواهب وإدارة رأس المال البشري، وتأثير التقنيات على مستقبل العمليات الدفاعية
.
كما تناقش الجلسات الأفكار حول أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة والتقنيات المتقدمة، وذلك بمشاركة أكثر من 17 متحدثا، بمن فيهم قادة، ووزراء، ومسؤولون كبار في قطاع الدفاع من مختلف دول العالم.