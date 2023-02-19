عربي
صواريخ روسية بحرية بعيدة المدى تدمر خطا لإنتاج الطائرات المسيرة وسط أوكرانيا
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة.
https://sputnikarabic.ae/20230219/الاستخدام-العشوائي-للمنتجات-التجميلية-لعنة-البياض-تحل-على-النساء--1073716210.html
الاستخدام العشوائي للمنتجات التجميلية... "لعنة البياض" تحل على النساء
الاستخدام العشوائي للمنتجات التجميلية... "لعنة البياض" تحل على النساء
نتحدّث في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: عمليات تبييض البشرة ومدى خطورتها على صحة الإنسان؛ تعويض عائلة مغربية مليون دولار بعد عملية ختان... 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T13:21+0000
2023-02-19T13:21+0000
راديو
صدى الحياة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/13/1073715929_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_ead082d784ba4f527fd645113b050d4c.png
الاستخدام العشوائي للمنتجات التجميلية... "لعنة البياض" تحل على النساء
الاستخدام العشوائي للمنتجات التجميلية... "لعنة البياض" تحل على النساء
عمليات تبييض البشرة... ثقافة منذ زمن الاستعمار والعبوديةتختلف مقاييس الجمال بين الدول باختلاف ثقافات الشعوب، وهذا ما استغلته شركات صناعة مستحضرات التجميل التي كيًفت منتجاتها وفقا لهذا الاختلاف ورؤيتها لمستويات الجمال، فما قصة عمليات تبييض البشرة وكيف انتشرت على هذا النطاق الواسع عبر العالم، وكيف تسعى شركات إنتاج مستحضرات تبييض البشرة إلى استقطاب أكبر عدد من المستهلكين وتغيير لونهم وزرع ثقافة الجمال المثالي الأبيض في عقول البشر لتحقيق الأرباح المادية وترسيخ العنصرية تجاه العرق الأسود؟.حول هذا الموضوع، قال جرّاح التجميل اللبناني، والمدرب الدولي للجراحات التجميلية، الدكتور حسين أبو خليل لبرنامج "صدى الحياة":وأشار الدكتور أبو خليل إلى أنّ "عملية استخدام الليزر وغيرها من الوسائل لعلاج البشرة، يكون بشكل احترافي وليس عشوائي، وعلى أفراد المجتمع أن يعرفوا أن هذه الطريقة الاحترافية هي التي يمكن أن تعالج مشاكلهم الجلدية وليس تجربة مواد ومستحضرات تجميلية يشاهدونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".كما نوّه الجراح التجميلي أبو خليل إلى "أنّ هذه الآثار الجانبية مثل الاحمرار والحكة والتقشير تعتبر آثار فيها نوع من التفاؤل لردات فعل سلبية للبشرة بعد الاستخدام العشوائي لهذه المستحضرات، ولكننا في الواقع نواجه آثار خطيرة مثل التصبغات الجلدية غير القابلة للعلاج، وحتى الطبيب يعجز أمام هذه الآثار، لهذا يتوجب استشارة الطبيب قبل الاستخدام، حتى لا تضع المرأة نفسها في المنطقة المظلمة جدا بالاختيار السيئ لمكان المعالجة".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/13/1073715929_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_f2cedb8482d29f50e47d2e12fab18552.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
صدى الحياة, аудио
صدى الحياة, аудио

الاستخدام العشوائي للمنتجات التجميلية... "لعنة البياض" تحل على النساء

13:21 GMT 19.02.2023
راديو
الاستخدام العشوائي للمنتجات التجميلية... "لعنة البياض" تحل على النساء
تابعنا عبرTelegram
فرح القادري - سبوتنيك عربي
فرح القادري
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
كل المواضيع
نتحدّث في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: عمليات تبييض البشرة ومدى خطورتها على صحة الإنسان؛ تعويض عائلة مغربية مليون دولار بعد عملية ختان فاشلة؛ تصريحات ياسمين عز تثير الجدل؛ مرض فتاك نادر يصيب الممثل بروس ويليس؛ ما حقيقة الحورية المحنطة التي يعبدها اليابانيون؟ طبيبة روسية تكشف عن فوائد الشاي الأخضر.

عمليات تبييض البشرة... ثقافة منذ زمن الاستعمار والعبودية

تختلف مقاييس الجمال بين الدول باختلاف ثقافات الشعوب، وهذا ما استغلته شركات صناعة مستحضرات التجميل التي كيًفت منتجاتها وفقا لهذا الاختلاف ورؤيتها لمستويات الجمال، فما قصة عمليات تبييض البشرة وكيف انتشرت على هذا النطاق الواسع عبر العالم، وكيف تسعى شركات إنتاج مستحضرات تبييض البشرة إلى استقطاب أكبر عدد من المستهلكين وتغيير لونهم وزرع ثقافة الجمال المثالي الأبيض في عقول البشر لتحقيق الأرباح المادية وترسيخ العنصرية تجاه العرق الأسود؟.
حول هذا الموضوع، قال جرّاح التجميل اللبناني، والمدرب الدولي للجراحات التجميلية، الدكتور حسين أبو خليل لبرنامج "صدى الحياة":

"إنّ استخدام أي مستحضر دون استشارة طبيب مختص، هو شبه جريمة، وبالتالي كيف سيكون الأمر مع هذا المستحضر الذي يدخل إلى الطبقات الجلدية ويغير من وضعية الخلايا والطبقات الجلدية، وبالتالي فإن العلاج متعلق سبب المشكلة حتى يسهل حلها، وللأسف هناك طفرة بطلب هذا العلاج أدت إلى وجود طفرة بإنتاج المستحضرات والآلات التي تعالج هذه المشاكل دون أن تكون هناك رقابة جيدة على هذه العلاجات، ونحن من خلال برنامجكم نود التعريف بموضوع العلاج الذي يتعلق بالسبب وعلى أساسه يتم اختيار النوع المعين من العلاجات، من الكريمات والريكيلويد والديرما بريجين والليزر وهذه الأمور لديها درجات من العلاج، ونحن نبدأ بالعلاجات السهلة بداية من الكريم الذي يخفف نسبة صبغة الميلانين ثم التقشير".

وأشار الدكتور أبو خليل إلى أنّ "عملية استخدام الليزر وغيرها من الوسائل لعلاج البشرة، يكون بشكل احترافي وليس عشوائي، وعلى أفراد المجتمع أن يعرفوا أن هذه الطريقة الاحترافية هي التي يمكن أن تعالج مشاكلهم الجلدية وليس تجربة مواد ومستحضرات تجميلية يشاهدونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
كما نوّه الجراح التجميلي أبو خليل إلى "أنّ هذه الآثار الجانبية مثل الاحمرار والحكة والتقشير تعتبر آثار فيها نوع من التفاؤل لردات فعل سلبية للبشرة بعد الاستخدام العشوائي لهذه المستحضرات، ولكننا في الواقع نواجه آثار خطيرة مثل التصبغات الجلدية غير القابلة للعلاج، وحتى الطبيب يعجز أمام هذه الآثار، لهذا يتوجب استشارة الطبيب قبل الاستخدام، حتى لا تضع المرأة نفسها في المنطقة المظلمة جدا بالاختيار السيئ لمكان المعالجة".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:31 GMTВоеннослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:56 GMTВоеннослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17 فبراير, 19:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала