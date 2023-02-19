https://sputnikarabic.ae/20230219/الاستخدام-العشوائي-للمنتجات-التجميلية-لعنة-البياض-تحل-على-النساء--1073716210.html

الاستخدام العشوائي للمنتجات التجميلية... "لعنة البياض" تحل على النساء

الاستخدام العشوائي للمنتجات التجميلية... "لعنة البياض" تحل على النساء

نتحدّث في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: عمليات تبييض البشرة ومدى خطورتها على صحة الإنسان؛ تعويض عائلة مغربية مليون دولار بعد عملية ختان... 19.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-19T13:21+0000

2023-02-19T13:21+0000

2023-02-19T13:21+0000

راديو

صدى الحياة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/13/1073715929_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_ead082d784ba4f527fd645113b050d4c.png

الاستخدام العشوائي للمنتجات التجميلية... "لعنة البياض" تحل على النساء الاستخدام العشوائي للمنتجات التجميلية... "لعنة البياض" تحل على النساء

عمليات تبييض البشرة... ثقافة منذ زمن الاستعمار والعبوديةتختلف مقاييس الجمال بين الدول باختلاف ثقافات الشعوب، وهذا ما استغلته شركات صناعة مستحضرات التجميل التي كيًفت منتجاتها وفقا لهذا الاختلاف ورؤيتها لمستويات الجمال، فما قصة عمليات تبييض البشرة وكيف انتشرت على هذا النطاق الواسع عبر العالم، وكيف تسعى شركات إنتاج مستحضرات تبييض البشرة إلى استقطاب أكبر عدد من المستهلكين وتغيير لونهم وزرع ثقافة الجمال المثالي الأبيض في عقول البشر لتحقيق الأرباح المادية وترسيخ العنصرية تجاه العرق الأسود؟.حول هذا الموضوع، قال جرّاح التجميل اللبناني، والمدرب الدولي للجراحات التجميلية، الدكتور حسين أبو خليل لبرنامج "صدى الحياة":وأشار الدكتور أبو خليل إلى أنّ "عملية استخدام الليزر وغيرها من الوسائل لعلاج البشرة، يكون بشكل احترافي وليس عشوائي، وعلى أفراد المجتمع أن يعرفوا أن هذه الطريقة الاحترافية هي التي يمكن أن تعالج مشاكلهم الجلدية وليس تجربة مواد ومستحضرات تجميلية يشاهدونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".كما نوّه الجراح التجميلي أبو خليل إلى "أنّ هذه الآثار الجانبية مثل الاحمرار والحكة والتقشير تعتبر آثار فيها نوع من التفاؤل لردات فعل سلبية للبشرة بعد الاستخدام العشوائي لهذه المستحضرات، ولكننا في الواقع نواجه آثار خطيرة مثل التصبغات الجلدية غير القابلة للعلاج، وحتى الطبيب يعجز أمام هذه الآثار، لهذا يتوجب استشارة الطبيب قبل الاستخدام، حتى لا تضع المرأة نفسها في المنطقة المظلمة جدا بالاختيار السيئ لمكان المعالجة".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

فرح القادري https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg

فرح القادري https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

فرح القادري https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg

صدى الحياة, аудио