https://sputnikarabic.ae/20230219/الاستخدام-العشوائي-للمنتجات-التجميلية-لعنة-البياض-تحل-على-النساء--1073716210.html
الاستخدام العشوائي للمنتجات التجميلية... "لعنة البياض" تحل على النساء
الاستخدام العشوائي للمنتجات التجميلية... "لعنة البياض" تحل على النساء
نتحدّث في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: عمليات تبييض البشرة ومدى خطورتها على صحة الإنسان؛ تعويض عائلة مغربية مليون دولار بعد عملية ختان... 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T13:21+0000
2023-02-19T13:21+0000
2023-02-19T13:21+0000
راديو
صدى الحياة
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الاستخدام العشوائي للمنتجات التجميلية... "لعنة البياض" تحل على النساء
الاستخدام العشوائي للمنتجات التجميلية... "لعنة البياض" تحل على النساء
عمليات تبييض البشرة... ثقافة منذ زمن الاستعمار والعبوديةتختلف مقاييس الجمال بين الدول باختلاف ثقافات الشعوب، وهذا ما استغلته شركات صناعة مستحضرات التجميل التي كيًفت منتجاتها وفقا لهذا الاختلاف ورؤيتها لمستويات الجمال، فما قصة عمليات تبييض البشرة وكيف انتشرت على هذا النطاق الواسع عبر العالم، وكيف تسعى شركات إنتاج مستحضرات تبييض البشرة إلى استقطاب أكبر عدد من المستهلكين وتغيير لونهم وزرع ثقافة الجمال المثالي الأبيض في عقول البشر لتحقيق الأرباح المادية وترسيخ العنصرية تجاه العرق الأسود؟.حول هذا الموضوع، قال جرّاح التجميل اللبناني، والمدرب الدولي للجراحات التجميلية، الدكتور حسين أبو خليل لبرنامج "صدى الحياة":وأشار الدكتور أبو خليل إلى أنّ "عملية استخدام الليزر وغيرها من الوسائل لعلاج البشرة، يكون بشكل احترافي وليس عشوائي، وعلى أفراد المجتمع أن يعرفوا أن هذه الطريقة الاحترافية هي التي يمكن أن تعالج مشاكلهم الجلدية وليس تجربة مواد ومستحضرات تجميلية يشاهدونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".كما نوّه الجراح التجميلي أبو خليل إلى "أنّ هذه الآثار الجانبية مثل الاحمرار والحكة والتقشير تعتبر آثار فيها نوع من التفاؤل لردات فعل سلبية للبشرة بعد الاستخدام العشوائي لهذه المستحضرات، ولكننا في الواقع نواجه آثار خطيرة مثل التصبغات الجلدية غير القابلة للعلاج، وحتى الطبيب يعجز أمام هذه الآثار، لهذا يتوجب استشارة الطبيب قبل الاستخدام، حتى لا تضع المرأة نفسها في المنطقة المظلمة جدا بالاختيار السيئ لمكان المعالجة".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
الاستخدام العشوائي للمنتجات التجميلية... "لعنة البياض" تحل على النساء
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نتحدّث في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: عمليات تبييض البشرة ومدى خطورتها على صحة الإنسان؛ تعويض عائلة مغربية مليون دولار بعد عملية ختان فاشلة؛ تصريحات ياسمين عز تثير الجدل؛ مرض فتاك نادر يصيب الممثل بروس ويليس؛ ما حقيقة الحورية المحنطة التي يعبدها اليابانيون؟ طبيبة روسية تكشف عن فوائد الشاي الأخضر.
عمليات تبييض البشرة... ثقافة منذ زمن الاستعمار والعبودية
تختلف مقاييس الجمال بين الدول باختلاف ثقافات الشعوب، وهذا ما استغلته شركات صناعة مستحضرات التجميل التي كيًفت منتجاتها وفقا لهذا الاختلاف ورؤيتها لمستويات الجمال، فما قصة عمليات تبييض البشرة وكيف انتشرت على هذا النطاق الواسع عبر العالم، وكيف تسعى شركات إنتاج مستحضرات تبييض البشرة إلى استقطاب أكبر عدد من المستهلكين وتغيير لونهم وزرع ثقافة الجمال المثالي الأبيض في عقول البشر لتحقيق الأرباح المادية وترسيخ العنصرية تجاه العرق الأسود؟.
حول هذا الموضوع، قال جرّاح التجميل اللبناني، والمدرب الدولي للجراحات التجميلية، الدكتور حسين أبو خليل لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ استخدام أي مستحضر دون استشارة طبيب مختص، هو شبه جريمة، وبالتالي كيف سيكون الأمر مع هذا المستحضر الذي يدخل إلى الطبقات الجلدية ويغير من وضعية الخلايا والطبقات الجلدية، وبالتالي فإن العلاج متعلق سبب المشكلة حتى يسهل حلها، وللأسف هناك طفرة بطلب هذا العلاج أدت إلى وجود طفرة بإنتاج المستحضرات والآلات التي تعالج هذه المشاكل دون أن تكون هناك رقابة جيدة على هذه العلاجات، ونحن من خلال برنامجكم نود التعريف بموضوع العلاج الذي يتعلق بالسبب وعلى أساسه يتم اختيار النوع المعين من العلاجات، من الكريمات والريكيلويد والديرما بريجين والليزر وهذه الأمور لديها درجات من العلاج، ونحن نبدأ بالعلاجات السهلة بداية من الكريم الذي يخفف نسبة صبغة الميلانين ثم التقشير".
وأشار الدكتور أبو خليل إلى أنّ "عملية استخدام الليزر وغيرها من الوسائل لعلاج البشرة، يكون بشكل احترافي وليس عشوائي، وعلى أفراد المجتمع أن يعرفوا أن هذه الطريقة الاحترافية هي التي يمكن أن تعالج مشاكلهم الجلدية وليس تجربة مواد ومستحضرات تجميلية يشاهدونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
كما نوّه الجراح التجميلي أبو خليل إلى "أنّ هذه الآثار الجانبية مثل الاحمرار والحكة والتقشير تعتبر آثار فيها نوع من التفاؤل لردات فعل سلبية للبشرة بعد الاستخدام العشوائي لهذه المستحضرات، ولكننا في الواقع نواجه آثار خطيرة مثل التصبغات الجلدية غير القابلة للعلاج، وحتى الطبيب يعجز أمام هذه الآثار، لهذا يتوجب استشارة الطبيب قبل الاستخدام، حتى لا تضع المرأة نفسها في المنطقة المظلمة جدا بالاختيار السيئ لمكان المعالجة".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...