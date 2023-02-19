https://sputnikarabic.ae/20230219/البرهان-يحذر-القوى-السياسية-من-استغلال-مواقف-الجيش-لمصالحها-1073703878.html
البرهان يحذر القوى السياسية من استغلال مواقف الجيش لمصالحها
البرهان يحذر القوى السياسية من استغلال مواقف الجيش لمصالحها
عبر عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عن رغبة الجيش في توافق السودانيين على القضايا التي طرحت بشأن الاتفاق الإطاري على أن يدور حولها النقاش بطريقة... 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T07:31+0000
2023-02-19T07:31+0000
2023-02-19T07:31+0000
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جاء ذلك خلال خطاب ألقاه في منطقة الكتياب بولاية نهر النيل أمام حشد جماهيري أثناء احتفال بعقد قران 200 زيجة جماعية بالمنطقة، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.وقال البرهان: "لا نريد تكرار التجربة السابقة وإنما نحرص على أن تأتي الحلول بطريقة صحيحة وعلى أسس سليمة".وحذر قائد الجيش القوى السياسية من استغلال مواقف الجيش لمصالحها مشددا على دعم كل من يعمل لتحقيق مصالح البلاد وتقدمها.وقال إن الجيش سيساند ويدعم كل حزب أو مجموعة سياسية تدعو للوحدة الوطنية والتداول السلمي للسلطة.وأكد على أن الجيش لا يعادي أحدا ولن يوالي أي فئة، وأنه يرغب في توافق الجميع دعما لمصلحة البلاد.وقال إن الجيش ليس من شيمه ابتدار المشاكل وإنه لن ينجر إلى المواجهات مع أحد، موضحا أن واجبه تجنيب البلاد الفتن.وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقعوا برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي اتفاقا إطاريا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.يشار إلى أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى حل أزمة اندلعت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.
https://sputnikarabic.ae/20230202/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يصل-الخرطوم-ويلتقي-البرهان-1073042647.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, الأخبار, العالم العربي, أزمة سياسية
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, الأخبار, العالم العربي, أزمة سياسية
البرهان يحذر القوى السياسية من استغلال مواقف الجيش لمصالحها
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عبر عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عن رغبة الجيش في توافق السودانيين على القضايا التي طرحت بشأن الاتفاق الإطاري على أن يدور حولها النقاش بطريقة حقيقية وليست صورية.
جاء ذلك خلال خطاب ألقاه في منطقة الكتياب بولاية نهر النيل أمام حشد جماهيري أثناء احتفال بعقد قران 200 زيجة جماعية بالمنطقة، بحسب وكالة الأنباء السودانية
الرسمية.
وقال البرهان: "لا نريد تكرار التجربة السابقة وإنما نحرص على أن تأتي الحلول بطريقة صحيحة وعلى أسس سليمة".
وحذر قائد الجيش
القوى السياسية من استغلال مواقف الجيش لمصالحها مشددا على دعم كل من يعمل لتحقيق مصالح البلاد وتقدمها.
وقال إن الجيش سيساند ويدعم كل حزب أو مجموعة سياسية تدعو للوحدة الوطنية والتداول السلمي للسلطة.
وأكد على أن الجيش لا يعادي أحدا ولن يوالي أي فئة، وأنه يرغب في توافق الجميع دعما لمصلحة البلاد.
وقال إن الجيش ليس من شيمه ابتدار المشاكل وإنه لن ينجر إلى المواجهات مع أحد، موضحا أن واجبه تجنيب البلاد الفتن.
وكان قادة الجيش السوداني
وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقعوا برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي اتفاقا إطاريا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.
يشار إلى أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى حل أزمة اندلعت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.